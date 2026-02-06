КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Киберпанк-аниме: лучшее и главное
«Адвокат дьявола»: адская история создания фильма
Дэн Трахтенберг подписал с Paramount контракт на 3 года

Дмитрий Кинский
6 февраля 18:08
114
1 минута на чтение
Режиссер «Хищника: Планета смерти» Дэн Трахтенберг подписал трехлетний контракт с Paramount.
Так, компания получит эксклюзивное право первой рассматривать будущие проекты Трахтенберга.
Вместе с этим постановщик продолжит работать с постоянным деловым партнером Беном Розенблаттом, который помогал ему со всеми лентами.
Сам Дэн очень рад вновь работать с Paramount, благодаря которой в 2016 году он выпустил свой первый фильм — «Кловерфилд, 10».
Его последнюю картину — «Планету смерти» — хорошо встретили как критики, так и обычные зрители. В прокате она собрала свыше 184 миллионов долларов при бюджете в 105 миллионов.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

