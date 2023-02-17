На Amazon стартовал второй и финальный сезон «Карнивал Роу». Сериал вернулся спустя 3,5 года

На Amazon Prime Video после длительного перерыва стартовал второй сезон фэнтезийного стимпанк-нуара «Карнивал Роу» с Карой Делевинь и Орландо Блумом в главных ролях.
Вышли два эпизода из десяти — с русскими субтитрами.
Продолжением сериала занимался Эрик Олесон («Стрела», «Помнить всё», «Человек в высоком замке» и третий сезон «Сорвиголовы»).
Первый сезон стартовал в августе 2019 года. Съёмки продолжения пришлись на пандемию, из-за ограничений они серьёзно затянулись, а потом команда долгое время занималась постпродакшеном и визуальными эффектами.
Чтобы напомнить о событиях первого сезона, Amazon выпустил рекап:
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