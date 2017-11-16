Отличный ужастик по роману Стивена Кинга «Оно» в сентябре побил рекорд кассовых сборов для жанра хоррор. Но на этом создатели фильма решили не ограничиваться — они добавили щедрые бонусы для тех, кто приобретёт фильм на Blu-ray дисках.

В издание войдёт аж 11 сцен, которые по тем или иным причинам не попали в финальный монтаж. Кроме них, обладатели издания фильма на Blu-ray также получат доступ к дополнительным материалам. В их числе:

Pennywise Lives! расскажет, как Билл Скарсгард готовился к роли клоуна Пеннивайза;

расскажет, как Билл Скарсгард готовился к роли клоуна Пеннивайза; The Losers’ Club поближе познакомит вас с актёрами и расскажет о дружбе маленьких звёзд на съёмочной площадке;

поближе познакомит вас с актёрами и расскажет о дружбе маленьких звёзд на съёмочной площадке; Author of Fear передаст слово Стивену Кингу, который расскажет о создании бестселлера и о своём самом знаменитом монстре.

Правда, релиз придётся немного подождать. Картина поступит в продажу на DVD и Blu-ray лишь 9 января 2018 года. А вот приобрести просто цифровую версию в хорошем качестве можно будет с 19 декабря этого года.