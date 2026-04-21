Первый тизер 3 сезона «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон

Apple TV+ выпустил тизер третьего сезона «Укрытие» (Silo) с Ребеккой Фергюсон в главной роли.
Синопсис
Сотни лет Укрытие защищало выживших после планетарного катаклизма. За это время внутри сформировалась собственная культура, почти забывшая о прошлом мире. Немногие смельчаки и осуждённые пытались выходить наверх — и непременно погибали в выжженном мире.
Однако в конце первого сезона случилось невозможное — героиня, изгнанная из Укрытия, не только выжила, но и ушла в закат. Теперь его жителям и руководителям предстоит узнать: мир, прежде сжатый до их каменной бутылки, куда больше, чем кажется.
Продолжение начнет выходить 3 июля на Apple TV. Шоу заранее продлили на четвертый сезон, на котором и должна закончиться история. Наш обзор второго по ссылке.

