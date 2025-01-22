КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Памяти Дэвида Линча. Не надо бояться глубины
Лучшие фильмы ужасов 2024 года: проклятия, маньяки и шоу-бизнес
Антиитоги 2024 года: разочарования, провалы и мультивселенная кринжа
Путеводитель по «Мегалополису» — оптимистичной антиутопии от создателя «Крёстного отца»

Классика

Фантастические фильмы, получившие больше всего «Оскаров»
Фильмы ужасов, ставшие реальностью
Новости

Режиссер «Кентавра» снимет НФ-сериал в духе «Сталкера»

Дмитрий Кинский
22 января 13:27
390
1 минута на чтение
Кинокомпания RUSSIAN CODE анонсировала научно-фантастический сериал «Поле» в духе «Сталкера».
По сюжету специальная экспедиция отправляется в загадочное Поле в сибирских лесах, которое «оживляет хаос человеческой психики». Героям нужно выяснить причину аномалии и остановить ее рост, пока она не покрыла весь мир.
За проект отвечает продюсер Тимофей Шарипов («Территория»), а главным режиссером выступит Кирилл Кемниц («Кентавр»).
Шоу создают с прицелом сразу на несколько сезонов. Также отмечается, что в нем будет много спецэффектов и графики.
Когда выйдет «Поле», непонятно.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 254 (январь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

СМИ: первый сезон «Разделения» обогнал «Медленных лошадей» по доходу

Новости

«Джокер 2», «Бордерлендс» и «Мадам Паутина» — объявлены номинанты на «Золотую малину»
Победителей объявят 1 марта.

Новости

СМИ: Райан Гослинг претендует на главную роль в будущем фильме по «Звездным войнам»
Режиссер — Шон Леви

Новости

«У нас уже есть сценарий финала» — создатель «Укрытия» о работе над шоу
Сроков выхода пока нет, но задержек в производстве быть не должно.

Новости

Крис Коламбус был бы рад увидеть Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта
Режиссер также считает, что формат сериалов откроет больше возможностей, чем фильмы.

Новости

«Монстры-коммандос» — чистый канон новой киновселенной DC

Новости

«Мы планируем делать крутые вещи» — создатели Days Gone после отмены новой игры
Команда поблагодарила всех фанатов за поддержку.

Новости

Vampire Survivors получит не аниме-сериал, а лайв-экшен фильм
Когда он выйдет, непонятно

Новости

В России анонсировали Machine Mind — экшен с элементами стратегии и сурвайвала
События развернутся в постапокалиптическом сеттинге.

Новости

«Волшебник Изумрудного города» стал четвертым самым кассовым фильмом в российском прокате
Показать ещё
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты