Режиссер «Кентавра» снимет НФ-сериал в духе «Сталкера»

Кинокомпания RUSSIAN CODE анонсировала научно-фантастический сериал «Поле» в духе «Сталкера».

По сюжету специальная экспедиция отправляется в загадочное Поле в сибирских лесах, которое «оживляет хаос человеческой психики». Героям нужно выяснить причину аномалии и остановить ее рост, пока она не покрыла весь мир.

За проект отвечает продюсер Тимофей Шарипов («Территория»), а главным режиссером выступит Кирилл Кемниц («Кентавр»).

Шоу создают с прицелом сразу на несколько сезонов. Также отмечается, что в нем будет много спецэффектов и графики.

Когда выйдет «Поле», непонятно.

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