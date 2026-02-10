Сценарист «Стального алхимика» 2003 года: автор манги дал нам четкие указания

Оригинальный автор дал нам четкие указания, чего следует избегать. Например, «никаких полетов с помощью алхимии» или «не сажайте главных героев на мотоцикл». Square Enix и редакционная группа манги присутствовали на каждом совещании сценаристов без исключения. В некоторых случаях мы даже консультировались с автором оригинала прямо на месте.