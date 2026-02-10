Сценарист «Стального алхимика» 2003 года: автор манги дал нам четкие указания

Се Айкава, главный сценарист «Стального алхимика» 2003 года, рассказал, что первую экранизацию манги Хирому Аракавы делали под строгим контролем Square Enix и издателей оригинала.
Причем команда сценаристов получила четкие указание от создательницы «Стального алхимика», чего стоит избегать.
Оригинальный автор дал нам четкие указания, чего следует избегать. Например, «никаких полетов с помощью алхимии» или «не сажайте главных героев на мотоцикл». Square Enix и редакционная группа манги присутствовали на каждом совещании сценаристов без исключения. В некоторых случаях мы даже консультировались с автором оригинала прямо на месте.
Напомним, сюжет первого аниме от студии Bones отличается от манги, поскольку сериал выходил задолго до завершения оригинала. Зато вторая экранизация оказалась максимально приближенной к манге.
