Сериал «Нейромант»: первое видео, дата выхода и кто играет

Apple TV выпустили тизер-трейлер фантастического сериала «Нероймант
»: экранизации знаменитого романа Уильяма Гибсона 1984 года. Эта книга во многом заложила каноны и штампы жанра киберпанк.
Это история хакера по кличке Кейс, которого лишили возможности выходить в сеть. Но ему, отчаявшемуся, вернул киберимпланты какой-то неизвестный наниматель, взамен потребовав от Кейса помощи в опасной и нелегальной операции. Охраняет хакера девушка Молли, убийца в тёмных очках и с лезвиями в пальцах.
Создатели сериала — Грэхем Роланд и Джей-Ди Диллард.
В ролях:
Кейс
— Каллум Тёрнер («Фантастические твари», «Властелины воздуха»)
Молли
— Брайана Миддлтон («Аферисты»)
В других ролях — Марк Стронг, Питер Скарсгард, Клеманс Поэзи, Джозеф Ли.
Премьера сериала назначена на 22 января 2027 года. Эпизоды будут выходить каждую неделю до марта.