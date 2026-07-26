Сериал «Нейромант»: первое видео, дата выхода и кто играет





В ролях: Кейс — Каллум Тёрнер («Фантастические твари», «Властелины воздуха») Молли — Брайана Миддлтон («Аферисты») В других ролях — Марк Стронг, Питер Скарсгард, Клеманс Поэзи, Джозеф Ли. Премьера сериала назначена на 22 января 2027 года. Эпизоды будут выходить каждую неделю до марта. — Каллум Тёрнер («Фантастические твари», «Властелины воздуха»)— Брайана Миддлтон («Аферисты»)

Это история хакера по кличке Кейс, которого лишили возможности выходить в сеть. Но ему, отчаявшемуся, вернул киберимпланты какой-то неизвестный наниматель, взамен потребовав от Кейса помощи в опасной и нелегальной операции. Охраняет хакера девушка Молли, убийца в тёмных очках и с лезвиями в пальцах. Создатели сериала — Грэхем Роланд и Джей-Ди Диллард.