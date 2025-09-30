КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!

«Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму
Джордж Ромеро: человек, который придумал зомби
Виктор Цой повлиял на Уильяма Гибсона, «отца киберпанка»

Кот-император
30 сентября 12:36
257
1 минута на чтение
«Отец киберпанка», знаменитый писатель-фантаст Уильям Гибсон признался, что на его работы повлиял Виктор Цой, лидер группы «Кино».
Уильям Гибсон
Виктор Цой — тот, кто своей музыкой серьёзно повлиял на мои труды, хотя большинство читателей никогда о нём и не слышали, а тем более не слышали его.

Так Гибсон прокомментировал пост с рисунком Цоя «Рок-концерт».

Впрочем, знатоки фанастики помнят, что Гибсона и Цоя связывает общая история. Ещё в 1990 году существовал проект киберпанк-фильма «Цитадель смерти» по сценарию Гибсона, одну из ролей в котором хотели предложить Цою. Проекту помешала гибель музыканта.

Уильям Гибсон. Отец киберпространства

Борис Невский

17.03.2017

64602

«Отец киберпанка» написал не одну книгу о хакерах, но практически не знаком с современными технологиями. Сквозная нить всех его произведений — противостояние системы и личности, технологии и культуры.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

