Виктор Цой повлиял на Уильяма Гибсона, «отца киберпанка»

«Отец киберпанка», знаменитый писатель-фантаст Уильям Гибсон признался, что на его работы повлиял Виктор Цой, лидер группы «Кино».
Уильям Гибсон
Виктор Цой — тот, кто своей музыкой серьёзно повлиял на мои труды, хотя большинство читателей никогда о нём и не слышали, а тем более не слышали его.
Так Гибсон прокомментировал пост с рисунком Цоя «Рок-концерт».
Впрочем, знатоки фанастики помнят, что Гибсона и Цоя связывает общая история. Ещё в 1990 году существовал проект киберпанк-фильма «Цитадель смерти» по сценарию Гибсона, одну из ролей в котором хотели предложить Цою. Проекту помешала гибель музыканта.