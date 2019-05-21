СМИ: Барон Земо вернётся в сериале про Сокола и Зимнего солдата Кот-редактор 21.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Издание Deadline с ссылкой на источники сообщает, что Marvel и Disney нашли режиссёра для грядущего сериала про Сокола и Зимнего солдата для своей стриминговой платформы. Мини-шоу снимет Кари Скогланд — ранее она ставила эпизоды «Рассказа служанки», «Викингов», «Карателя» и «Страшных сказок», а сейчас работает над «Страной Рождества». Сценарий пишет Малкольм Спэллман («Империя»). Известно, что к своим ролям из Киновселенной вернутся Энтони Маки (Сокол) и Себастьян Стэн (Зимний солдат), однако по данным издания, компания ещё ведёт переговоры с Дэниелем Брюлем (Барон Земо) и Эмили Ван Камп (Шэрон Картер). Сериал начнут показывать ориентировочно в августе 2020-го на Disney+. Кроме того, источник Deadline сообщает, что действие шоу развернётся после событий «Финала», где Сокол получил щит Капитана Америка. Шоу в шести эпизодах расскажет о принятии Соколом этого наследия. Студия от комментариев отказалась. Компания запустит сервис Disney+ уже 12 ноября, однако России в списке стартовых стран нет — вероятно, платформа откроется немного позднее. Читайте также Все подробности о Disney+: цена, дата запуска и контент 12.04.2019 Disney запустят «убийцу» Netflix 12 ноября. Подписка обойдётся в 7 долларов в месяц. «Мстители: Финал»: все спойлеры, которые вы хотели знать, и их обсуждение 29.04.2019 Кто умер? Кто оказался главным злодеем? Какая фанатская теория оказалась верной? Какие намёки на продолжение? Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: