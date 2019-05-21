Издание Deadline с ссылкой на источники сообщает, что Marvel и Disney нашли режиссёра для грядущего сериала про Сокола и Зимнего солдата для своей стриминговой платформы. Мини-шоу снимет Кари Скогланд — ранее она ставила эпизоды «Рассказа служанки», «Викингов», «Карателя» и «Страшных сказок», а сейчас работает над «Страной Рождества». Сценарий пишет Малкольм Спэллман («Империя»).

Известно, что к своим ролям из Киновселенной вернутся Энтони Маки (Сокол) и Себастьян Стэн (Зимний солдат), однако по данным издания, компания ещё ведёт переговоры с Дэниелем Брюлем (Барон Земо) и Эмили Ван Камп (Шэрон Картер). Сериал начнут показывать ориентировочно в августе 2020-го на Disney+.

Кроме того, источник Deadline сообщает, что действие шоу развернётся после событий «Финала», где Сокол получил щит Капитана Америка. Шоу в шести эпизодах расскажет о принятии Соколом этого наследия. Студия от комментариев отказалась.

Компания запустит сервис Disney+ уже 12 ноября, однако России в списке стартовых стран нет — вероятно, платформа откроется немного позднее.

Читайте также

Все подробности о стриминговом сервисе Disney+: цена, дата запуска и контент 4

Все подробности о Disney+: цена, дата запуска и контент

 12.04.2019

Disney запустят «убийцу» Netflix 12 ноября. Подписка обойдётся в 7 долларов в месяц.

«Мстители: Финал»: все спойлеры, которые вы хотели знать

«Мстители: Финал»: все спойлеры, которые вы хотели знать, и их обсуждение

 29.04.2019

Кто умер? Кто оказался главным злодеем? Какая фанатская теория оказалась верной? Какие намёки на продолжение?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики