Издание Deadline с ссылкой на источники сообщает, что Marvel и Disney нашли режиссёра для грядущего сериала про Сокола и Зимнего солдата для своей стриминговой платформы. Мини-шоу снимет Кари Скогланд — ранее она ставила эпизоды «Рассказа служанки», «Викингов», «Карателя» и «Страшных сказок», а сейчас работает над «Страной Рождества». Сценарий пишет Малкольм Спэллман («Империя»).

Известно, что к своим ролям из Киновселенной вернутся Энтони Маки (Сокол) и Себастьян Стэн (Зимний солдат), однако по данным издания, компания ещё ведёт переговоры с Дэниелем Брюлем (Барон Земо) и Эмили Ван Камп (Шэрон Картер). Сериал начнут показывать ориентировочно в августе 2020-го на Disney+.

Кроме того, источник Deadline сообщает, что действие шоу развернётся после событий «Финала», где Сокол получил щит Капитана Америка. Шоу в шести эпизодах расскажет о принятии Соколом этого наследия. Студия от комментариев отказалась.

Компания запустит сервис Disney+ уже 12 ноября, однако России в списке стартовых стран нет — вероятно, платформа откроется немного позднее.