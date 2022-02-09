The Wolf Among Us 2 выйдет в 2023 году

Telltale представила полноценный трейлер The Wolf Among Us 2 — «интерактивного кино» по вселенной комикса «Сказки» Билла Уиллингхэма. Ролик не только показал старого доброго шерифа Бигби, но и переосмысленных персонажей «Волшебника страны Оз».

События игры развернутся спустя полгода после первой части. И опять до событий комиксов.

А в конце ролик команда объявила релизное окно — когда-то в 2023-м. Итого спустя 10 лет после выхода первой части.