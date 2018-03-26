О грядущем блокбастере про супергероиню «Капитан Марвел» мы знаем совсем немного. Фильм выйдет перед четвёртой частью «Мстителей» и расскажет о становлении Кэрол Денверс, военнослужащей ВВС США, которая получила сверхъестественные силы после слияния её человеческих генов с генами инопланетной расы Крии. Известно, что действие картины развернётся в 1990-е годы и среди персонажей будет фигурировать молодой Ник Фьюри (СэмуэльЛ. Джексон). Видимо, нам покажут, как он потерял свой глаз.

Журналисты портала ScreenRant пишут со ссылкой на пресс-релиз, что в фильме появится ряд ещё некоторых знакомых персонажей.

Осторожно, спойлеры! Дальше идут возможные спойлеры, хотя мы точно не знаем.

Во-первых, мы вновь увидим на больших экранах Кларка Грегга в роли Фила Коулсона из организации «Щ.И.Т.». В «Мстителях» 2012 года Коулсона убили, но в сериале «Агенты Щ.И.Т.» персонаж ожил — в том числе благодаря вмешательству инопланетной технологии. С тех пор героя ни разу не показывали в фильмах, хотя по сюжету сериала он оказывает большое влияние на события Киновселенной Marvel. В фильме вряд ли ему уделят существенную роль — его имя в списке актёров идёт почти в самом конце.

Во-вторых, к роли Ронана Обвинителя — главного злодея из первой части «Стражей галактики» — вернётся Ли Пейс. Вероятно, он станет одним из злодеев картины и после финальной битвы выживет, чтобы позже сразиться со Стражами.

И в-третьих, мы вновь увидим наёмника Кората Преследователя в исполнении Джимона Хонсу. Этого парня вы помните, в основном по цитате: «Какой ещё „Звёздный Лорд“?» в самом начале фильма «Стражи Галактики».

Кроме того, в фильме также сыграют Бри Ларсон («Комната», «Конг: Остров Черепа», играет Кэрол Дэнверс/Капитана Марвел), Бен Мендельсон («Первому игроку приготовиться», «Изгой-один: Звёздные войны. Истории») и даже Джуд Лоу («Молодой папа», «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда»).

В российский прокат фильм выйдет 7 марта 2019 года.