В «Литресе» начнут продавать бумажные книги

Дмитрий Кинский
26 сентября 13:47
225
1 минута на чтение
Книжный сервис «Литрес» запускает продажу бумажных книг. Руководитель компании Сергей Анурьев считает эту синергию «одной из ключевых возможностей для развития книжного рынка».
На старте в «Литресе» будет 30% ассортимента сети «Читай-город — Буквоед» (это около 42 тысяч книг), но до конца 2025 года каталог планируют расширить до 100%.
В сервисе надеются, что продажи бумажных книг позволят увеличить выручку на 10-15%, а после — выйти на заработок с этого направления до 100 миллионов рублей в месяц.
Пока книги будут доставлять только в точки «Читай-города», но позже будут и другие варианты. Также сервис потом запустит предзаказы бумажных книг.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

