Вышла короткометражка по Apex Legends про новую героиню

Respawn Entertainment выпустила анимационную короткометражку по Apex Legends, посвященную новой героине — Вэнтедж.
Это снайперша с ручной летучей мышью, которая выжила среди обломков тюремного корабля Геи.
Впервые об этом персонаже (и многих других тоже) стало известно несколько месяцев назад после огромной утечки информации.
Новый сезон Apex Legends начнется через пару недель — 9 августа.
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Редактор
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