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    Новости | Фантастические короткометражки

    Вышла короткометражка по Apex Legends про новую героиню

    26 июля 2022
    26.07.2022
    234
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    Вышла новая короткометражко по Apex Legends

    Respawn Entertainment выпустила анимационную короткометражку по Apex Legends, посвященную новой героине — Вэнтедж.

    Это снайперша с ручной летучей мышью, которая выжила среди обломков тюремного корабля Геи.

    Впервые об этом персонаже (и многих других тоже) стало известно несколько месяцев назад после огромной утечки информации.

    Новый сезон Apex Legends начнется через пару недель — 9 августа.

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