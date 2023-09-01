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    #клюква #русская фантастика #СССР

    Говорим про советскую эстетику в поп-культуре в 94-м выпуске «Фантастического подкаста»

    1 сентября 2023
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    01.09.2023
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    #клюква #русская фантастика #СССР
    Говорим про советскую эстетику в поп-культуре в 94-м выпуске «Фантастического подкаста»

    «Да, да… Сейчас… Я угасаю… Для начала нужен всего лишь простой советский… советский… есть в каждой квартире…»

    В 94-м выпуске «Фантастического подкаста» говорим о советской эстетике в Atomic heart, по пути затрагивая культурологию, тетрис, панельки, мемы, конструктивизм и «Ну, погоди!».

    Авторы «Мира фантастики» Елена Щетинина, Лиза Худайбердиева и Никита Волкович обсуждают, откуда взялась советская эстетика, её источники (от мультфильмов до реставрирующей ностальгии) и артефакты.

    • Что такое эстетика в целом, и советская эстетика в частности? С чем она ассоциируется у людей разных поколений?
    • Что наука говорит о советской ностальгии? Почему мы так ностальгируем по советскому прошлому?
    • Что такое sovietwave? Как он воспринимается жителями постсоветских стран и зарубежом?
    • Как советская эстетика и ностальгия отражены в игре Atomic Heart?
    • Советская ностальгия в игре — это хайп или дань родине?

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    Фантастический подкаст

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