Говорим про советскую эстетику в поп-культуре в 94-м выпуске «Фантастического подкаста»

«Да, да… Сейчас… Я угасаю… Для начала нужен всего лишь простой советский… советский… есть в каждой квартире…»

В 94-м выпуске «Фантастического подкаста» говорим о советской эстетике в Atomic heart, по пути затрагивая культурологию, тетрис, панельки, мемы, конструктивизм и «Ну, погоди!».

Авторы «Мира фантастики» Елена Щетинина, Лиза Худайбердиева и Никита Волкович обсуждают, откуда взялась советская эстетика, её источники (от мультфильмов до реставрирующей ностальгии) и артефакты.

Что такое эстетика в целом, и советская эстетика в частности? С чем она ассоциируется у людей разных поколений?

Что наука говорит о советской ностальгии? Почему мы так ностальгируем по советскому прошлому?

Что такое sovietwave? Как он воспринимается жителями постсоветских стран и зарубежом?

Как советская эстетика и ностальгия отражены в игре Atomic Heart?

Советская ностальгия в игре — это хайп или дань родине?

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