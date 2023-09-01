Говорим про советскую эстетику в поп-культуре в 94-м выпуске «Фантастического подкаста»

«Да, да… Сейчас… Я угасаю… Для начала нужен всего лишь простой советский… советский… есть в каждой квартире…»
В 94-м выпуске «Фантастического подкаста» говорим о советской эстетике в Atomic heart, по пути затрагивая культурологию, тетрис, панельки, мемы, конструктивизм и «Ну, погоди!».
Авторы «Мира фантастики» Елена Щетинина, Лиза Худайбердиева и Никита Волкович обсуждают, откуда взялась советская эстетика, её источники (от мультфильмов до реставрирующей ностальгии) и артефакты.
- Что такое эстетика в целом, и советская эстетика в частности? С чем она ассоциируется у людей разных поколений?
- Что наука говорит о советской ностальгии? Почему мы так ностальгируем по советскому прошлому?
- Что такое sovietwave? Как он воспринимается жителями постсоветских стран и зарубежом?
- Как советская эстетика и ностальгия отражены в игре Atomic Heart?
- Советская ностальгия в игре — это хайп или дань родине?
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)
Читайте также
Изучаем «Задачу трёх тел» и творчество Лю Цысиня в 92-м выпуске «Фантастического подкаста»
Плюсы, минусы и подводные камни в виде софонов.
Вспоминаем любимые фэнтези-сериалы нашего детства в 93-м выпуске «Фантастического подкаста»
Зена, Легенда об Искателе, Мерлин и не только!
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.