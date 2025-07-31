Пугаемся ранних экранизаций Стивена Кинга в первой части 183 выпуска «Фантастического подкаста»

Сдувайте пыль с ваших «видаков»! Ведь экранизации Стивена Кинга — источник травматичных воспоминаний времён VHS. И ради их обсуждения Роман Файницкий, Данила Ряснянский, Елена Щетинина и Ангелина Лисицина разбирают стопки видеокассет и находят там полузабытые, но всё такие же страшные, лучшие, худшие, плохие, хорошие экранизации!
В этом выпуске:
- ведро с кровью!
- голубь, клюющий ботинок.
- советские оловянные солдатики.
- разжимающаяся машина-убийца.
- подростки-демоны, что возвращаются снова.
- вместо тысячи слов... «Давилка».
...а также самый страшный Тим Карри, бесспорно героический Кристофер Уокен и крайне недружелюбный Джек Николсон. Все ранние экранизации короля хорроров — в первой части нашего подкаста!