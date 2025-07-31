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#подкаст#экранизация#хоррор (ужасы)#Стивен Кинг

Пугаемся ранних экранизаций Стивена Кинга в первой части 183 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
31 июля 14:00
28
1 минута на чтение
Сдувайте пыль с ваших «видаков»! Ведь экранизации Стивена Кинга — источник травматичных воспоминаний  времён VHS. И ради их обсуждения Роман Файницкий, Данила Ряснянский, Елена Щетинина и Ангелина Лисицина разбирают стопки видеокассет и находят там полузабытые, но всё такие же страшные, лучшие, худшие, плохие, хорошие экранизации!
В этом выпуске:
- ведро с кровью!
- голубь, клюющий ботинок.
- советские оловянные солдатики.
- разжимающаяся машина-убийца.
- подростки-демоны, что возвращаются снова.
- вместо тысячи слов... «Давилка». 
...а также самый страшный Тим Карри, бесспорно героический Кристофер Уокен и крайне недружелюбный Джек Николсон. Все ранние экранизации короля хорроров — в первой части нашего подкаста!

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Кот-император

24.07.2025

160

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#экранизация#хоррор (ужасы)#Стивен Кинг
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