Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?

Что такое экохоррор: цветочки, не ешьте меня!
Фильмы про космос: фантастика, одобренная учёными и космонавтами
#подкаст#видеоигры#шутер#альтернативная история#классика игр

Возвращаемся в замок Wolfenstein в 192 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
16 октября 16:00
13
1 минута на чтение
Евгений Пекло, Андрей Быков и Данила Ряснянский разгуливают по лабиринтам альтернативной истории из древней серии Wolfenstein, обсуждая непростую судьбу Террор Билли и его друзей. Слушайте и узнаете:
🚨Как из воплощения смерти сделали нытика:
🚨Куда пропала Wolfenstein 2009 года;
🚨Как уморительно цензурировали Адольфа;
🚨Кто на свете всех мерзее: Тотенкопф, Энгель или Гитлер?
🚨Что общего у Wolfenstein и Fallout;
🚨Каким по идее должен был быть счастливый финал трилогии New;
🚨Какие игры серии всё ещё достойны прохождения, а о каких стоит забыть, как о страшном сне...

Предыдущий выпуск

Ловим зловещих мертвецов паутиной вместе с Сэмом Рейми в 191 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

09.10.2025

152

Прослушивание даёт защиту от цыганских проклятий!

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

