Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

Что такое «умный хоррор»? Расцвет возвышенных ужасов в 2010-е
«Дюна» Ходоровски: величайший неснятый фильм
Подкасты
#подкаст#режиссёры#Сэм Рэйми#Человек-паук

Ловим зловещих мертвецов паутиной вместе с Сэмом Рейми в 191 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
9 октября 14:00
13
1 минута на чтение
🧟 Хороший... Плохой... Главное — у кого камера!
В 191-м выпуске «Фантастического подкаста» обсуждаем Зловещих мертвецов, Человеков-Пауков и Доктора Стрэйнджа в разложившейся форме!
Дмитрий Шепелёв, Юлий Ким и Данил Ряснянский вспоминают мастера черных гэгов, творца и одного из самых креативных режиссеров мейнстрима Сэмюеля Маршалла Рейми!
В этом выпуске:
🧟 Стедикам из бревна и прочие трюки.
🧟 Шерон Стоун помогает!
🕸️ Шершавые ладошки Человека-паука.
🧟 Что будет дальше?

Предыдущий выпуск

Проверяем, насколько мы молоды для Young Adult литературы, в 190 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

02.10.2025

279

Эх, молодёжь!

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

