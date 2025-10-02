КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии

Классика

Восходящее солнце безумия: жуткие и чарующие японские фильмы ужасов
Сериал Star Wars Underworld: неснятый криминальный нуар по «Звёздным войнам»
#подкаст#Young Adult#Что почитать

Проверяем, насколько мы молоды для Young Adult литературы, в 190 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
2 октября 14:00
24
1 минута на чтение
Young Adult — самый популярный сегмент современной фантастики, ориентированный на ещё юную, но уже вполне взрослую аудиторию. Под этим ярлыком скрываются самые разные книги и часто всё это разнообразие сводят к нескольким стереотипным представителям, а иногда просто считают недостойным внимания.

Разобраться, что же за литература скрывается под аббревиатурой YA, собрались подкастер Павел Обиух, рецензент «Мира фантастики» Ульяна Скибина, писательница и издатель Евгения Сафонова и писательница и редактор Екатерина Звонцова.
В выпуске:
👸 Учимся различать Young Adult, New Adult и Adult.
👸 Выясняем, почему в YA так много антиутопий.
👸 Ищем книги жанра у классиков — Сэлинджера и Достоевского.
👸 Открываем тайну, почему среди авторов YA так много девушек с иностранными псевдонимами.
👸 Уверенно смотрим в будущее Young Adult.
👸 И, конечно же, рекомендуем неожиданные книги, несомненно относящиеся к YA.

Предыдущий выпуск

Добываем тибериум в Command & Conquer в 189 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

25.09.2025

287

Заводи харвестер!

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
