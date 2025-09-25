КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий

Классика

Восходящее солнце безумия: жуткие и чарующие японские фильмы ужасов
«Алиса в Стране чудес» и её адаптации: всё страньше и страньше!
Подкасты
#подкаст#стратегия#видеоигры#классика игр

Добываем тибериум в Command & Conquer в 189 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
25 сентября 14:00
3
1 минута на чтение
🦂Welcome back, Commander!
В 189-м выпуске «Фантастический подкаст» вспоминает запах тибериума по утрам, заправляет свой ржавый харвестер и ждёт подкреплений, ведь великая стратегическая серия Command & Conquer празднует свой тридцатилетний юбилей! 
Ностальгировать по C&C приглашают полевые командиры Братства Нод: Данил Ряснянский, Евгений Пекло и Юлий Ким.
В этом выпуске:
🦂 Ставим правильно ударение в фамилии Джозефа Кукана.
🦂 Учимся побеждать с помощью мешков с песком.
🦂 Рассказываем, почему Tiberian Sun — лучшая RTS, если бы не было StarCraft.
🦂 Вспоминаем всех актёров категории А и Б в игровых заставках.
🦂 Хвастаемся автографом Фрэнка Клепаки.
🦂 Вспоминаем как ужасно закончилась великая научно-фантастическая сага.

Предыдущий выпуск

Слушаем саги скальдов в 188 выпуске Фантастического подкаста

Кот-император

18.09.2025

253

Не отдавайте глаза ради источника мудрости, ведь можно просто присоединиться к прослушиванию!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#стратегия#видеоигры#классика игр
Рекомендуем
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Подкасты

Слушаем саги скальдов в 188 выпуске Фантастического подкаста

Подкасты

Пьём камру вместе с Максом Фраем в 187 выпуске «Фантастического подкаста»
Рано или поздно, так или иначе

Подкасты

Погружаемся в историю русских НРИ в 186 выпуске «Фантастического подкаста»
Гейм-мастеры уже разложили рулбуки!

Подкасты

Признаёмся в любви к творчеству братьев Стругацких в 185 выпуске «Фантастического подкаста»
Подкаст одобрен КОМКОНом!

Подкасты

Пытаемся отличить летящего Супермена от птицы и самолёта во второй части 184 выпуска «Фантастического подкаста»
Современные экранизации истории Человека из стали

Подкасты

Пытаемся поймать Супермена за плащ в первой части 184 выпуска «Фантастического подкаста»
Это птица? Это самолёт?

Подкасты

Ещё больше пугаемся современных экранизаций Стивена Кинга во второй части 183 выпуска «Фантастического подкаста»
Поддержите силу Луча Черепахи — присоединяйтесь к прослушиванию!

Подкасты

Пугаемся ранних экранизаций Стивена Кинга в первой части 183 выпуска «Фантастического подкаста»
Король Ужасных Экранизаций... или нет?

Подкасты

Спорим о творчестве Алекса Гарленда в 182 выпуске «Фантастического подкаста»
Не откладывайте на 28 дней спустя — присоединяйтесь к прослушиванию!

Подкасты

Прокачиваем аугментации в мире Deus Ex в 181 выпуске «Фантастического подкаста»
Предзаказавшим гарантированы десять дополнительных пакетов Праксис!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты