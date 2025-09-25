Добываем тибериум в Command & Conquer в 189 выпуске «Фантастического подкаста»

В 189-м выпуске «Фантастический подкаст» вспоминает запах тибериума по утрам, заправляет свой ржавый харвестер и ждёт подкреплений, ведь великая стратегическая серия Command & Conquer празднует свой тридцатилетний юбилей!
Ностальгировать по C&C приглашают полевые командиры Братства Нод: Данил Ряснянский, Евгений Пекло и Юлий Ким.
В этом выпуске:
🦂 Ставим правильно ударение в фамилии Джозефа Кукана.
🦂 Учимся побеждать с помощью мешков с песком.
🦂 Рассказываем, почему Tiberian Sun — лучшая RTS, если бы не было StarCraft.
🦂 Вспоминаем всех актёров категории А и Б в игровых заставках.
🦂 Хвастаемся автографом Фрэнка Клепаки.
🦂 Вспоминаем как ужасно закончилась великая научно-фантастическая сага.