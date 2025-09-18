КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Классика

«Константин: Повелитель тьмы»: как создавался фильм про детектива-оккультиста
Советские и российские фильмы ужасов: от «Вия» до «Гоголя»
Подкасты
#подкаст#скандинавская мифология

Слушаем саги скальдов в 188 выпуске Фантастического подкаста

Кот-император
18 сентября 10:00
1
1 минута на чтение
Приветствуем путники, в чертогах вышних! Добро пожаловать в обитель скандинавской мифологии — одного из важнейших источников вдохновения для фантастики. Садитесь, возьмите чарку медового нектара — сегодня истории о Локи, Одине, Зигфриде и Беовульфе вам расскажут Роман Файницкий, Александра Злотницкая и Александр Ермаков.
В этом выпуске:
🐦‍⬛ Ищем отличия между Локи и Утгард-Локи.
🐦‍⬛ Смиряемся с самовлюблённой страстностью Снорри Стурулсона.
🐦‍⬛ Находим Мидгард на карте Иггдрасиля в неожиданных местах.
🐦‍⬛ Поминаем Толкина, Гаррисона, Геймана и многих других современных писателей.
🐦‍⬛ А также рекомендуем лучшие фильмы, книги, комиксы и даже настольные игры по теме!

Музыка

  • 1. Boe Sci-Fi FUSION - In High Orbitality
  • 2. EXIT project - Before You Were Born
  • 3. Living Universe - Summer Solstice
  • 4. Paderin & Zviagin - Early Morning Taxi
  • 5. Katya Grundan - Retrocosmos
  • 6. Drojawih - Jungle Atmos
  • 7. Sun Ions - The Night Sky
  • 8. Angelo Taylor - Extraterrestrials
  • 9. Авирадж - Мелодия дождя
  • 10. Tale of Solar - Берег моря
  • 11. LX imaginary band - Walk in the Mist
  • 12. Владимир Егоров - Деревья общаются
  • 13. Kussenkov Egor - Water
  • 14. Manmara - Meditation
  • 15. In-R-Voice - Deep Reach
  • 16. La Rocket - We Are
  • 17. Metaphorus - Emergency Shutdown

Читайте также

Пьём камру вместе с Максом Фраем в 187 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

11.09.2025

402

Рано или поздно, так или иначе

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#скандинавская мифология
Рекомендуем
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Подкасты

Пьём камру вместе с Максом Фраем в 187 выпуске «Фантастического подкаста»

Подкасты

Погружаемся в историю русских НРИ в 186 выпуске «Фантастического подкаста»
Гейм-мастеры уже разложили рулбуки!

Подкасты

Признаёмся в любви к творчеству братьев Стругацких в 185 выпуске «Фантастического подкаста»
Подкаст одобрен КОМКОНом!

Подкасты

Пытаемся отличить летящего Супермена от птицы и самолёта во второй части 184 выпуска «Фантастического подкаста»
Современные экранизации истории Человека из стали

Подкасты

Пытаемся поймать Супермена за плащ в первой части 184 выпуска «Фантастического подкаста»
Это птица? Это самолёт?

Подкасты

Ещё больше пугаемся современных экранизаций Стивена Кинга во второй части 183 выпуска «Фантастического подкаста»
Поддержите силу Луча Черепахи — присоединяйтесь к прослушиванию!

Подкасты

Пугаемся ранних экранизаций Стивена Кинга в первой части 183 выпуска «Фантастического подкаста»
Король Ужасных Экранизаций... или нет?

Подкасты

Спорим о творчестве Алекса Гарленда в 182 выпуске «Фантастического подкаста»
Не откладывайте на 28 дней спустя — присоединяйтесь к прослушиванию!

Подкасты

Прокачиваем аугментации в мире Deus Ex в 181 выпуске «Фантастического подкаста»
Предзаказавшим гарантированы десять дополнительных пакетов Праксис!

Подкасты

Отправляемся назад в будущее в 180 выпуске «Фантастического подкаста»
Когда эта крошка разгонится до 88 миль в час, ты такое увидишь…
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты