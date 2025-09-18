Слушаем саги скальдов в 188 выпуске Фантастического подкаста

Приветствуем путники, в чертогах вышних! Добро пожаловать в обитель скандинавской мифологии — одного из важнейших источников вдохновения для фантастики. Садитесь, возьмите чарку медового нектара — сегодня истории о Локи, Одине, Зигфриде и Беовульфе вам расскажут Роман Файницкий, Александра Злотницкая и Александр Ермаков.
В этом выпуске:
🐦⬛ Ищем отличия между Локи и Утгард-Локи.
🐦⬛ Смиряемся с самовлюблённой страстностью Снорри Стурулсона.
🐦⬛ Находим Мидгард на карте Иггдрасиля в неожиданных местах.
🐦⬛ Поминаем Толкина, Гаррисона, Геймана и многих других современных писателей.
🐦⬛ А также рекомендуем лучшие фильмы, книги, комиксы и даже настольные игры по теме!