«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Классика

Как создавался «Трон: Наследие»: фильм, застывший на лезвии
Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы
#подкаст#писатели-фантасты#Макс Фрай

Пьём камру вместе с Максом Фраем в 187 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
11 сентября 14:00
17
1 минута на чтение
Видим вас как наяву, дорогие слушатели! Ведь сегодня мы пускаемся в путешествие по лабиринтам Ехо и прочим мирам удивительного, эксцентричного, уникального писателя — Макса Фрая.
В попытке найти (или же размыть?) грань между автором и персонажем, реальным и выдуманным, инь и янь, приняли участие опытные сноходцы фантастического подкаста: Роман Файницкий, Борис Блинохватов и Мара Руднева!
В этом выпуске:
😴 Уникальные писатели. Макс Фрай, автор-слух, автор-перформанс, автор и персонаж.
😴 Неидеальные читатели. Как Фрай стал одним из культурных маяков нашего поколения.
😴 Удивительные романы. За что мы любим «Лабиринты Ехо» — и куда они в итоге заводят?
😴 Уникальные герои. Находим место сэра Макса между героем-попаданцем… и лавкрафтианским ужасом!
😴 Дальнейшие истории: книги Фрая после «Лабиринтов» — от «Жалобной книги» до «Cвета Куртейна».
😴 Межавторские проекты — каких писателей взрастил проект ФРАМ и что же с ними стало?

Предыдущий выпуск

Погружаемся в историю русских НРИ в 186 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

04.09.2025

271

Гейм-мастеры уже разложили рулбуки!

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

