Пьём камру вместе с Максом Фраем в 187 выпуске «Фантастического подкаста»

Видим вас как наяву, дорогие слушатели! Ведь сегодня мы пускаемся в путешествие по лабиринтам Ехо и прочим мирам удивительного, эксцентричного, уникального писателя — Макса Фрая.
В попытке найти (или же размыть?) грань между автором и персонажем, реальным и выдуманным, инь и янь, приняли участие опытные сноходцы фантастического подкаста: Роман Файницкий, Борис Блинохватов и Мара Руднева!
В этом выпуске:
😴 Уникальные писатели. Макс Фрай, автор-слух, автор-перформанс, автор и персонаж.
😴 Неидеальные читатели. Как Фрай стал одним из культурных маяков нашего поколения.
😴 Удивительные романы. За что мы любим «Лабиринты Ехо» — и куда они в итоге заводят?
😴 Уникальные герои. Находим место сэра Макса между героем-попаданцем… и лавкрафтианским ужасом!
😴 Дальнейшие истории: книги Фрая после «Лабиринтов» — от «Жалобной книги» до «Cвета Куртейна».
😴 Межавторские проекты — каких писателей взрастил проект ФРАМ и что же с ними стало?