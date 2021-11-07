«Аркейн»: сериал по League of Legends. Первые впечатления.

Сегодня на Netflix состоялась премьера первых трёх эпизодов «Аркейна» — мультсериала по вселенной онлайн-игры League of Legends. Кратко и без спойлеров рассказываем, что это за зверь и почему его обязательно стоит посмотреть, даже если вы не фанат ни «Лиги Легенд», ни игр вовсе.

Осенью 2019 года популярнейшей во всём мире (кроме СНГ, хе-хе) MOBA-игре League of Legends исполнилось десять лет. В честь такого солидного юбилея компания Riot Games анонсировала огромное количество связанных проектов: от карточной игры в той же вселенной до шутера Valorant. Но особняком стоял тизер мультсериала «Аркейн».

Это первая попытка вывести объемный лор «Лиги» на передний план, и какая! Фанатов заинтриговали не только видами двух интереснейших городов Рунтерры, но и действующими лицами, среди которых засветились Вай и Джинкс. Вторая уже давно считается одним из талисманов игры. Из-за ковидных задержек сериал пришлось ждать аж два года, и теперь всем не терпится узнать, оправдаются ли их надежды.

Две сестры, два города, три акта

В центре сюжета «Аркейна» — история сестёр Вай и Паудер (да, это настоящее имя Джинкс). Оставшись без родителей, девочки растут в пропитанных дымом трущобах Зауна и копят ненависть к богатым жителям солнечного Пилтовера, отобравших у них самое дорогое. Вместе с такими же сиротами Майло и Гроббером они сколачивают банду и промышляют грабежами. Покровительствует им харизматичный владелец бара Вандер, заменивший детям отца. И вот однажды дерзкая вылазка в дом богача приводит к серии событий, которые повлияют не только на сестер, но и на оба города, и даже на весь мир.

Остросюжетная драма главных героинь приковывает с самого первого кадра. Импульсивность Вай, которую гнетёт груз ответственности за семью, и боязнь Паудер стать обузой для старшей сестры создают невероятную химию — их личные сцены здесь самые сильные. Но и остальные не отстают — ты привязываешься и к двум милым обалдуям, и к грозному но заботливому Вандеру.

Их камерную историю дополнили вторым большим сюжетом об изобретателе Джейсе, грезящим обуздать магию с помощью науки. Так нам дают посмотреть не только на зеленые от химикатов улочки Зауна, но и на полный света город науки Пилтовер с его чудаковатыми механизмами и заговорами среди аристократов. Несмотря на кажущийся контраст, история юного учёного тоже полна тёмных страниц и противоречий — заскучать тут не дадут. Оба сюжета берут начало в одной точке и неизменно влияют друг на друга.

Выбранная авторами трехактовая схема выпуска сериала проявляет себя во всей красе. Первая тройка эпизодов хоть и получается этаким прологом к основному действию (далее повествование совершит скачок на несколько лет вперед), она вышла практически самостоятельным произведением. Трудно подобрать слова, чтобы передать эмоциональный катарсис финала третьей серии. А ведь это только начало! После такого ожидание следующих актов усиливается в разы.

Пока что «Аркейн» выглядит совершенно дружелюбным к новичкам. Вы можете абсолютно ничего не знать о «Лиге Легенд» и её мире. Да, Вай, Джинкс, Джейс и многие другие персонажи игры имеют за плечами не одну страницу биографий, но сериал выходит самодостаточным и не требует от зрителя никаких знаний. Фанатов же он поощряет большим количеством отсылок, которые, однако, гармонично вписаны и не ощущаются фансервисом ради фансервиса. Взять хотя бы заигрывание с будущими образами героев (как они представлены уже в игре) — рядовой зритель увидит раскрытие персонажа, а просвещенный — заметит подмигивание авторов.

Клип в девять серий

Если сюжет «Аркейна» без значительных спойлеров обсуждать нелегко (это мы оставим на нашу рецензию), то восхититься визуалом сериала ничего не мешает уже сейчас. Анимационная студия Fortiche, которая уже много лет сотрудничает с Riot Games (вы ведь видели клип K/DA — POP/STARS, если нет — посмотрите), выдала нечто невероятное. Эта мультипликация стоит в одном ряду с лучшими работами из Love, Death & Robots, а ведь тут не короткометражка, а полноценный сериал на пять-шесть часов. Трехмерный дизайн, выполненный в оригинальном стиле ручного рисунка, плавная анимация, количество деталей, цветовая палитра — настоящее наслаждение для глаз.

Каждая сцена, каждый кадр выполнены с материнской любовью. Зачастую хочется поставить на паузу, чтобы рассмотреть подробнее такие разные пейзажи двух городов прогресса, причудливых существ на улицах или аугментации местных жителей. А костюмы! Я просто влюбился в воротник в виде вращающейся шестерни. И не только дизайн — такого уровня кинематографии вообще не ожидаешь от мультсериала. Чего только стоит самая первая сцена, где ничего не звучит кроме песни маленькой испуганной девочки. Если вы видели хотя бы один трейлер «Аркейна» или посвященный ему клип Enemy от Imagine Dragons, то уже можете представить, что вас ждет. Это не маркетинговый трюк, не обман — всё настолько хорошо.

Опенинг в стиле каменных скульптур сильно напоминает «Сорвиголову», и это никакой не упрек

Разумеется, Riot Games, известная любовью к музыке, не могла не добавить в «Аркейн» множество композиций от самых разных исполнителей. И они прекрасно дополняют сериал, появляясь в самые необходимые моменты и усиливая атмосферу сцены.

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По первым трём эпизодам «Аркейн» просто ошеломляет. С крепким сценарием, харизматичными персонажами и выдержанным темпом он играет в высшей лиге. Визуал же не даёт другим мультсериалам и шанса. Даже если вы никогда не интересовались «Лигой Легенд», то этот сериал — отличный шанс познакомится с удивительным миром Рунтерры.

От фаната фанатам: ребята, я плачу! Это прекрасно! Бегите смотреть!