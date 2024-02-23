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    #Netflix #Аватар (Nickelodeon) #восточное фэнтези #ремейк

    «Аватар. Легенда об Аанге» от Netflix: первые впечатления

    23 февраля 2024
    Фото аватара
    23.02.2024
    20070
    3 минуты на чтение
    #Netflix #Аватар (Nickelodeon) #восточное фэнтези #ремейк
    «Аватар. Легенда об Аанге» от Netflix: первые впечатления 8

    Вода. Земля. Огонь. Воздух.

    Тысячелетиями народы Воды, Земли, Огня и Воздуха жили в мире, которым они обязаны Аватару, единственному мастеру четырёх стихий и хранителю хрупкого равновесия. Когда один Аватар умирает, его дух перерождается в новом теле — таков вечный цикл. После смерти последнего Аватара его новое воплощение ещё не явилось миру, и Созин, жестокий предводитель Народа Огня, счёл, что настало время завоевать весь мир. Первым делом он желает устранить единственного, кто способен встать у него на пути, — юного мага воздуха, не готового к великой ответственности — стать Аватаром.

    Ожидание новой экранизации культового мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» оказалось не самым приятным. Да, неудачные попытки Netflix перенести анимацию на экраны («Ковбой Бибоп» и «Тетрадь смерти», я на вас смотрю!) прервались на удивление отличным One Piece. Однако новости со съёмок «Аватара» и комментарии создателей лишали уверенности в успехе. Если One Piece доверили авторам, которые знают и любят оригинал, то «Аватару» не повезло. Брайан Кониецко и Майкл ДиМартино покинули проект из-за творческих разногласий. Новые сценаристы стали что-то заявлять о переосмыслении первоисточника. А первые кадры многим показались работой «нейронок». Сегодня ожиданию пришёл конец, Netflix выпустил первый сезон.

    Неровный — лучшее описание для нового сериала. На шкале между One Piece и «Ковбой Бибоп» он расположился посередине, с лёгким уклоном вниз. Сериалу надо привлечь новую аудиторию и не расстроить старых фанатов. Увы, не удалось и новинке от Netflix.

    «Аватар. Легенда об Аанге» от Netflix: первые впечатления 6

    Чем цеплял оригинал? Яркими персонажами и глубоким миром. За три сезона из 61 серии мультсериала авторы показали множество уголков вселенной, рассказали истории предыдущих Аватаров и мира духов, представили десятки персонажей и легенд. И с каждой новой историей герои становились всё живее. Новая адаптация — клетка из восьмичасового хронометража и груза зрительских ожиданий. К сожалению, авторы нового сериала совершили слишком много ошибок.

    Главная проблема — герои. По сравнению с оригиналом они стали проще. Сокка лишился чувства юмора и мультяшной мимики, которая сглаживала его колкости. Теперь он выглядит замкнутым и холодным. Катара осталась доброй и любопытной, но её главной мотивацией сделали желание стать магом Воды. А вот принц Зукко и его дядя Айро наверняка притянут к себе симпатии зрителей. Они-то получились живыми, яркими и интересными. Но их линия второстепенна, а ведущая троица просто не справляется.

    «Аватар. Легенда об Аанге» от Netflix: первые впечатления 4

    Раскрыться героям помогло бы активное взаимодействие. Но сериал не даёт им такой возможности. Хронометраж утрамбован местами и событиями, которые в оригинале появляются сильно позднее. Уже в начале второго эпизода вы встретитесь с Озаем, Азулой и её свитой, а Джет и его банда встречаются с Командой Аватара уже в Омаше. В итоге у персонажей остаётся намного меньше времени проявить себя и заслужить любовь зрителей. Героям просто не веришь. Их путешествием движут не личные страсти, боли и желания, а выданный сценаристами чек-лист: сказать это, пройти сюда, произнести шутки с карточек.

    Неудачи в сериале соседствуют c интересными находками. Многие сцены с первых же минут захватывают внимание. Например, погоня на узких городских улицах оборачивается столкновением магов Земли с огненной стражей. Противники используют свои возможности по максимуму: огненные шары летят во все стороны, а из земли вырастают стены и столбы. Стихии буйствуют, но всё равно лишь дополняют зрелищные рукопашные схватки. А жестокий геноцид в храмах Кочевников Воздуха поднимает напряжение ещё сильнее.

    Красота боевых сцен делает честь команде по спецэффектам: битвы магов выглядят и реалистично, и эффектно. К сожалению, в динамике многое портится. Особенно очевидны огрехи графики становится в моменты, когда актёрам приходится взаимодействовать с цифровыми объектами. В такие моменты сериал превращается в компьютерный мультфильм, куда зачем-то вставили живых актёров.

    «Аватар. Легенда об Аанге» от Netflix: первые впечатления 7

    И так со многим. Например, с костюмами. Их перенесли на экран, повторив буквально стежок за стежком. Они даже кажутся очень красивыми. Но они слишком чистые, слишком выглаженные и из-за этого неправдоподобные. Такую условность можно принять в анимационном, но не в игровом кино. Одна из немногих деталей, которая у Шьямалана получилась ощутимо лучше.

    «Аватар» от Netflix — провал? Нет, он получился просто… средним. Здесь есть удачные шутки. Отсылки для фанатов. Интересные нововведения (например, дух Киоши). Но упрощение героев и отношений между ними не дают поверить в происходящее. Если вы преодолеете это и не заскучаете по началу, то вас ждёт мир, богатый на изобразительные красоты. Остальным же лучше пересмотреть оригинал.

    Первые впечатления написаны по итогам просмотра 4 серий. Мы ещё вернёмся к этому сериалу.

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    Фото аватара
    Автор телеграм-канала FoodComics
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