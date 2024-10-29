«Совместить футуризм и Древнюю Русь»: разговор с создателем «Киберслава» Стасом Дмитриевым

Одна из самых ожидаемых премьер 2025 года — фантастический мультсериал «Кинопоиска» «Киберслав», созданный Evil Pirate и «Плюс Студией». Мы встретились с режиссёром проекта Стасом Дмитриевым и поговорили с ним об источниках вдохновения сериала, его долгом пути на экраны и состоянии взрослой анимации в России в целом.

«Я решил создать проект, который интересно смотреть лично мне»

С чего вообще началась история «Киберслава»?

Стас Дмитриев Какого-то мгновенного озарения не было, идея выросла сама по себе. Мы с Дмитрием Яковенко, сценаристом «Киберслава», знакомы уже давно, вместе работали над парой проектов, но ни один из них реализовать не получилось, хотя мы пытались подстроиться под рынок. Эти неудачи нас не сломили, а, наоборот, вдохновили изменить стратегию: сначала показать проект зрителю, а уже потом искать инвестора. Мы решили отталкиваться от собственных интересов — создать проект, который понравился бы как зрителям лично мне, моим друзьям и знакомым. Так появилась идея совместить футуризм и Древнюю Русь.

Свой вклад в развитие концепции внёс и композитор Виктор Волкович, который работает над проектом. Его группа Oligarkh совмещает фолк и электронную музыку, и звучащую в трейлере композицию исполняют они.



А в каком году вообще зародилась идея?

Довольно давно. Кажется, в 2016-м или 2017-м.

Насколько сильно «Киберслав» изменился за это время? Удалось вам сохранить какую-то основную идею, или она эволюционировала?

Изначально у нас не было полностью сформированной идеи, чтобы говорить о её эволюции, — она скорее расширилась, выросла, настоялась. Но был разработан визуальный концепт мира, который мы начали подкреплять историей. Когда появился сюжет, мы с Димой развили его в сценарий полного метра и с ним около двух лет искали финансирование.

А когда началась непосредственная работа над «Киберславом»?

Анимация — дело не быстрое. У анимационного кино большой этап препродакшена: помимо написания сценария, сюда входит разработка концепт-артов, различные тесты, раскадровки, аниматики и много чего ещё.

Плюс у нас довольно необычная техника работы. В век компьютерной анимации мы решили придерживаться двухмерной: каждый кадр отрисовывается вручную, не без помощи компьютера, разумеется, но он здесь именно вспомогательный инструмент.

Так что к непосредственной работе мы приступили в конце 2021 года и по меркам индустрии работаем в среднем темпе.

«Многие вообще не представляли, что такое взрослая анимация»

Что было самым сложным за эти восемь лет?

Сложнее всего было найти партнера, который помог бы с финансированием проекта. А если говорить непосредственно про разработку, труднее всего оказалось найти аниматоров. Двухмерная анимация сейчас — не самая популярная специализация, и профессионалов в этой области не очень много.

Как я понимаю, вы искали финансирование два года.

Даже два с половиной. Наверное, сыграло роль то, что я тогда не был профессиональным продюсером. Я имел опыт работы с комиксами, иллюстрациями, анимацией, но в индустрии кино совершенно никого не знал. Для индустрии я был парнем с улицы, который принёс свой проект.

До «Киберслава» мы, условно говоря, приходили в разные продюсерские центры с презентациями и концептами, а в этот раз я решил сделать трейлер, выложить его в интернет и оценить реакцию, понять вообще, интересно такое аудитории или нет. И когда ролик завирусился сам по себе, без каких-либо вложений с нашей стороны, мы уже с роликом и цифрами просмотров отправились искать продюсеров. И даже так это заняло очень много времени.

Но, наверное, сыграло свою роль и то, что анимация в принципе довольно дорогое занятие. Плюс у нас в России ещё и распространено несколько консервативное мнение об анимации. Считается, что «мультики» — для детей, а я предлагал проект, рассчитанный на взрослую аудиторию. Когда я говорил об этом, многие вообще не представляли, что такое взрослая анимация.

А что привнесла в проект «Плюс Студия»?

«Плюс Студия» привнесла денег ( смеется ). А если серьезно, она помогла развить проект. Изначально к команде «Плюс Студии» мы пришли с идеей полного метра, а ребята предложили расширить историю, сделать сериал. В итоге мы решили начать с мультсериала — приквела к ранее написанной и предложенной нами полнометражке. Ну и за счет того, что мы раздвигаем границы вселенной историями, которые появляются в процессе создания сериала, есть потенциал на развитие и расширение самой франшизы.

«Будем думать, что ещё сделать с франшизой»

И какие сейчас планы на франшизу? Сейчас стартует мультсериал, есть мысли о полном метре, а ещё?

Полный метр — та конкретная точка, к которой хочется прийти. Но сначала нужно выпустить первый сезон и посмотреть, как «Киберслав» зайдет аудитории в качестве именно полноценного продукта, а не весёлого короткого трейлера. И уже дальше мы будем думать, что ещё можно сделать с франшизой.

Сколько эпизодов планируется в первом сезоне?

Восемь.

А хронометраж?

Он немножко плавающий, около 23–24 минут на эпизод.

И сколько примерно занимало производство одного эпизода?

Сложный вопрос. У нас же не вертикальный сериал, а, по сути, очень-очень длинное кино, просто разбитое на восемь серий. Так что у нас шла разработка всего сезона сразу, причем часто мы параллельно работали над разными частями проекта. Препродакшен мы делали на весь сезон, а потому определить, сколько времени уходило на один эпизод, я не могу.

И насколько сейчас работа близка к завершению?

Мы представляем «Киберслава» в декабре на «Хомяконе», а конкретную дату выхода на «Кинопоиске» объявим чуть позже.

«Люди писали: «Блин, мне 45 лет, почему мне это так зашло?»

Вы говорили, что в России довольно консервативное отношение к анимации, но при этом «Киберслав» в основном рассчитан на взрослую аудиторию. Кто, на ваш взгляд, идеальный зритель вашего продукта?

Я говорил скорее про продюсерское сообщество. И то я надеюсь, что с 2017–2018 годов прошло достаточно времени, чтобы люди пересмотрели взгляды на анимацию.

Об основной аудитории мне сложно судить, но, если оценить реакцию на трейлер и его комментаторов, это преимущественно мужская аудитория, причем самого разного возраста. Я отчетливо помню, что люди тогда писали что-то вроде: «Блин, мне 45 лет, почему мне это так зашло?» Вообще, изначально «Киберслав» задумывался для таких людей, как я.

Но он стопроцентно не детский.

Стопроцентно. У нас рейтинг 18+.

А за счёт чего?

В истории присутствует насилие, жестокость и немножко обнаженки: все это драматургически обоснованно. Проект рассчитан на взрослую аудиторию.

А сколько сейчас человек работает над «Киберславом»?

Это всё-таки проектная работа. Специалисты приходят, выполняют задачу, уходят, иногда возвращаются для каких-то других задач. Наверное, в самый пик было около 100 человек, сейчас работает чуть больше 50.

Есть небольшой костяк. Творческая администрация — те ребята, которые определяют стиль и следят за единством проекта: режиссёр анимации, художник-постановщик, руководители отделов, — у нас практически не меняется.

«Нам интересно взглянуть на свою культуру через призму мировой»

В одном из интервью вы сравнили «Киберслава» со «Звёздными войнами». В чем сходство, если не секрет?

«Звёздные войны» показывают нам мир, где в футуристическом обществе встречаются всякие древности вроде людей с мечами, которых все называют рыцарями. У нас же обратная история: элементы футуризма вписаны в древний, в нашем случае славянский, сеттинг.

А у «Киберслава» были какие-то конкретные источники вдохновения?

Я бы не сказал, что вдохновлялся чем-то конкретным — скорее окружающим нас общим поп-культурным фоном. Возьмём, к примеру, аниме. В японской анимации множество примеров, когда в японский средневековый сеттинг добавляются элементы футуризма. И ведь авторы много экспериментируют и постоянно вставляют какие-то новые элементы. Но говоря о Японии, мы всё равно в первую очередь представляем самураев. И я подумал, что было бы прикольно сделать что-то схожее у нас в России, но с богатырями, добавив неожиданное в славянский сеттинг.

Мне кажется, благодаря студии «Мельница» у нас нет недостатка в контенте про богатырей.

Я очень сомневаюсь, что «Три богатыря» нам как-то помешают — у нас все-таки разные целевые аудитории. Если говорить об анимации про богатыря в вакууме, мы сразу же представим себе работы «Мельницы» для детского и семейного просмотра. Но у нас же гораздо более мрачное и серьёзное зрелище, так что я уверен, что при просмотре будут возникать совершенно другие ощущения и ассоциации. Причем ассоциации скорее с кино и с канадской, французской, азиатской анимацией.

В обществе в последние годы наблюдается рост интереса к славянскому сеттингу, причем в самых разных вариациях. Как думаете, с чем это связано?

Я думаю, это в первую очередь связано с тем, что мы перенасытились всей той западной культурой, что хлынула к нам в начале девяностых годов. В СССР мы больше варились в себе, все смыслы приходилось искать внутри себя. А потом в какой-то момент мы подумали, что, насмотревшись вовне, теперь имеет смысл снова немножко обратиться внутрь — и взглянуть на себя уже через призму той глобальной культуры, что успели впитать. Мне кажется, подобное развитие своей культуры — это очень круто.

У вас уже есть на уме какие-то идеи и наработки помимо «Киберслава»?

Какие-то наработки, планы и идеи, разумеется, есть, но сперва хотелось бы выпустить «Киберслава». В конце концов, это очень большой проект, над которым мы работаем уже восемь лет. Но есть и ещё один момент. Я уже говорил про консервативность нашего кинорынка, а поскольку я и дальше буду развиваться в области взрослой анимации, мне очень хочется доказать, что она востребована у нас в стране. Тогда продвигать все следующие проекты станет гораздо проще.

В таком случае желаю вам удачи с «Киберславом» и с нетерпением жду премьеры!

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