Какие сериалы посмотреть? Февраль 2018

Этот февраль сулит нам один из самых долгожданных сериалов, который побывал в наших ожиданиях дважды. Кроме того, продолжение получили два весёлых шоу про зомби и экранизация интернет-крипипасты, на экраны вернулась вселенная «Звёздных врат», а в России впервые сняли сериал для интернет-сервиса — теперь и у нас есть аналог Netflix!

Видоизменённый углерод

Когда и где? 2 февраля, Netflix

Что? Киберпанковский детектив. Экранизация книги Ричарда Моргана

О чём? О далёком будущем, в котором сознания научились переносить в искусственные тела. Богач Бэнкрофт прожил уже триста лет, переселяясь из «аватара» в «аватар». Недавно его очередное тело убили. Срочно перескочив в новое, он нанимает частного детектива Такэси Ковача расследовать собственное убийство. А в мире, где тела можно менять как перчатки, ловля преступников — дело непростое!

Чего ждём? Возможно, главный научно-фантастический сериал 2018 года. Дорогой, красивый телеблокбастер от главной телестудии наших дней. Трейлер выглядит очень симпатично: видны дорогая графика, экшен, а главное — впечатляющий мир «неонового» будущего, где сочетаются черты стерильного хай-тека и упадочного неонуара.

Роль Ковача, вернее, его нынешнего тела исполняет голливудская звезда Юэль Киннаман (Робокоп из ремейка «Робокопа» и Рик Флэг из «Отряда самоубийц»), а тело Бэнкрофта играет Джеймс Пьюрфой (Соломон Кейн из «Соломона Кейна»). Шоураннер Лаэта Калогридис вызывает некоторые опасения, как и любой, кто причастен к «Терминатору: Генезис», зато режиссёр первого эпизода Мигель Сапочник заслужил наше доверие отличными эпизодами «Игры престолов».

Эш против зловещих мертвецов, 3 сезон

Когда и где? 2 февраля, Starz

Что? Комедия зомби-ужасов, трэш.

О чём? Продолжение серии трэш-ужастиков «Зловещие мертвецы» про Эша Уильямса, простого парня с бензопилой, которому вечно приходится воевать с ожившими покойниками. На сей раз ему предстоит отправиться в школу и спасать от зомби свою дочь-старшеклассницу. Да, у Эша, оказывается, есть дочь.

Чего ждём? Чертовщины, декалитров кровищи и чёрного юмора для взрослых. Создатели уверяют, что превзойдут по непристойности ту серию второго сезона, где Эша засунули в задницу и стучали ему членом по лбу. На экран вернутся все основные действующие лица первых двух сезонов во главе с Эшем в исполнении харизматичного, самоироничного и почти не стареющего Брюса Кэмпбелла.

Трейлер даже проспойлерил возвращение Руби, которую играет экс-Зена Люси Лоулесс. Казалось бы, второй сезон поставил точку в её конфликте с Эшем, но рейтинги оказались хорошими, так что героям придумали новые приключения. Будем надеяться, они окажутся действительно новыми: хотя мы рады, что Эш остаётся на экранах, всё-таки даже в пародийной комедии сюжет не должен ходить по кругу.

Звёздные врата: Истоки

Когда и где? 15 ферваля, онлайн-сервис Stargate Command

Что? Фантастика о параллельных мирах, приквел вселенной «Звёздных врат».

О чём? О профессоре археологии Лэнфорде, который в эпоху Второй мировой войны впервые за тысячелетия нашёл Звёздные врата и сумел их запустить. И о его дочери Кэтрин, хорошо знакомой зрителям по сериалу SG-1. Здесь она ещё молода и пытается спасти своих отца и жениха от козней нацистов, пытающихся завладеть Вратами.

Чего ждём? Полуторачасовой телефильм, разбитый на 10 эпизодов по 10 минут для растягивания удовольствия. Stargate: Origins совершенно не похож на предыдущие сериалы по «Звёдным вратам»: это не боевик о путешествиях по фантастическим планетам, а приключенческое кино в духе «Искателей потерянного ковчега» и «Мумии» с Бренданом Фрейзером. Злобные нацисты, археологи с пушками, добрые, но трусливые проводники-арабы и атмосфера Ближнего востока прилагаются.

Но сразу должны предупредить: фильм снят с небольшим бюджетом и молодой неопытной командой (единственное исключение — Коннор Триннир, известный по сериалу «Звёздный путь: Энтерпрайз»). По сути, нас ждёт фанатский проект, только с официальной лицензией. В чём-то это хорошо — из трейлера так и пышет заразительный энтузиазм создателей — но зрелищного телеблокбастера ждать не стоит.

Я, зомби, 4 сезон

Когда и где? 26 февраля, The CW и Netflix

Что? Комедия зомби-ужасов.

О чём? О Лив Мур — полицейском патологоанатоме и по совместительству зомби. Правда, заражение не лишило девушку ни красоты, ни разума (разве что совсем чуть-чуть). А пожирание мозгов даже помогает ей читать память покойников и расследовать за счёт этого преступления.

Чего ждём? В третьем сезоне в сериале наконец-то произошёл зомби-апокалипсис, и существование зомби больше не секрет. К четвёртому сезону власти организовали карантинные зоны, в которые ходячих мертвецов не пускают, чем они, конечно, недовольны. Но нет худа без добра: теперь добропорядочный зомби может купить себе мозги в мясной лавке, не опасаясь, что на него нетолерантно посмотрят. Похоже, создатели решили поддать весёлой сатиры на современную Америку. Главная интрига сезона — сработает ли противоядие от зомби-вируса, которое изобрёл в прошлом сезоне доктор Рави, или он сам присоединится к ожившим покойникам.

Нулевой канал, 3 сезон

Когда и где? 7 февраля, Syfy

Что? Антология ужасов

О чём? Экранизация крипипасты, то есть маленьких жутких интернет-рассказов. Третий сезон носит название Butcher’s Block (игра слов: это и «Колода мясника», и «Творческий кризис мясника») и основан на рассказе «Лесной спасатель» (Search and Rescue Woods).

В оригинале это были воспоминания спасателя о странных исчезновениях детей и аномалиях в лесу. Но сериал планирует показать историю несколько иначе: женщина, недавно переехавшая в маленький городок, пытается выяснить, почему здесь пропадают люди. А Woods — это теперь не лес, а фамилия семьи.

Чего ждём? Трейлер сулит красивый, неспешный и слегка сюрреалистичный ужастик с лестницами в никуда и висящими в воздухе дверьми. Одну из главных ролей — похоже, безумного учёного, ставящего на детях опыты, — играет прославленный Рутгер Хауэр.

Лапси

Когда и где? 9 февраля 2018, Start.ru

Что? Российский мистический триллер.

О чём? О тайнах холодной Карелии. По сюжету в республике бушует эпидемия странной лихорадки, и только в одной глухой деревушке на болотах, на территории бывшего лепрозория, люди почему-то здоровы. Исследователи-вирусологи едут туда изучить феномен — и обнаруживают, что завязан он на древних магических обрядах. Любой, кто попадает на остров, выздоравливает, но если попытаться сбежать из этого заколдованного места, болезнь возвращается. А порядки на острове царят очень и очень жестокие…

Чего ждём? Драматичную мистику, основанную на малоизвестной, но интригующей культуре Карелии, и триллер в духе «Лекарства от здоровья». Создатели обещают не просто развлечение, но и серьезную психологическую драму о человеческих взаимоотношениях. У главных героев, которых играют Даниил Воробьёв и Мария Машкова, непростое общее прошлое, да и обитатели острова скрывают немало скелетов в шкафу.

«Лапси» особенно интересен тем, что это чуть ли не первый российский сериал, снятый не для телеканала, а специально для онлайн-видеосервиса, подобного Netflix или Hulu. Заказчик шоу — сервис START.ru, основанный студией Yellow Black and White (она же сняла сериалы «Кухня» и «Папины дочки», а также совместно с Disney — блокбастер «Последний богатырь»). Сервис планирует показывать сериал своим подписчикам по пятницам.

Человек-паук (Marvel’s Spider-man) Когда и где? с 29 января, Канал Disney (российская премьера) Что? Супергеройский мультсериал по комиксам Marvel. О чём? О Человеке-пауке, конечно. Сериал заново расскажет историю становления Питера Паркера: укус паука, гибель дяди Бена, великая сила — великая ответственность, и так далее. Чего ждём? Замену сериалу «Совершенный Человек-паук» от того же канала Disney XD. Тот сериал был основан на версии Паркера из вселенной Ultimate, а новый будет происходить на «основной» Земле. При этом новый сериал унаследовал от старого одного из главных продюсеров — Эрика Радомски. Первый сезон заново знакомит с юным героем новое поколение зрителей. А вот со второго нам обещают нечто более интригующее: экранизацию сюжетной арки Superior Spider-Man, где место Человека-паука занимает Доктор Осьминог.