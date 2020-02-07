Февраль — месяц долгожданных возвращений! Сериалы-марафонцы возобновляют вещание после зимних каникул. Netflix наконец-то выпускает второй сезон киберпанк-триллера «Видоизменённый углерод» и духовное продолжение подростковой драмы «Конец ***го мира». Добралась до экранов экранизация комикса «Ключи Локков», уже не единожды похороненная, отпетая и переписанная. И даже закрытый много лет назад мультсериал по «Звёздным войнам» вернулся с того света, чтобы завершить историю Войны клонов.

Звёздные войны: Войны клонов, 7 сезон (Star Wars: The Clone Wars)

Когда и где? C 21 февраля на Disney+

Что? Мультсериал про события между Эпизодами II и III «Звёздных войн»

О чём? Галактическая война между Республикой и сепаратистами выходит на финишную прямую. Рыцари-джедаи Энакин Скайуокер и Оби-Ван Кеноби при поддержке экспериментального отряда клонов-спецназовцев защищают критически важные верфи. Экс-падаван Асока Тано, покинув орден и учителя, привыкает самостоятельно выживать в опасных трущобах Корусанта. А беспощадный Дарт Мол возвращается на Мандалор, чтобы снова подчинить планету гордых воинов. До восхождения Империи остаются считаные дни…

Чего ждём? По-настоящему эпического финала. Начавшись ещё при Джордже Лукасе, «Войны клонов» оборвались на укороченном шестом сезоне в 2014 году, и, казалось, они уже никогда не получат обещанной развязки. Однако преданность фанатов и творческие успехи шоураннера Дэйва Филони убедили Lucasfilm вернуть сериал на прощальный поклон — теперь на свежем диснеевском стриминг-сервисе.

Седьмой сезон тоже выйдет в «половинчатом» формате (всего 12 серий), но это решение позволило серьёзно расширить бюджет и амбиции проекта. Нереализованные сценарии из начала 2010-х были переписаны с учётом последних изменений в каноне, а модели персонажей и анимацию подняли на современный уровень зрелищности. Дарт Мол и вовсе был снят при помощи motion capture, причем его движения отыгрывал каскадёр-виртуоз Рэй Парк, исполнивший роль рогатого злодея в «Скрытой угрозе».

Видоизменённый углерод, 2 сезон (Altered Carbon)

Когда и где? 27 февраля на Netflix

Что? Киберпанк-триллер по серии романов Ричарда Моргана

О чём? О мрачном будущем, где люди обрели цифровое бессмертие: матрицу сознания теперь можно бесконечно переносить в новые тела. Смертоносный наёмник Такеши Ковач сменил уже не одну «оболочку» и посетил немало миров в поисках своей возлюбленной и наставницы — гордой революционерки Куэллкрист Фальконер. Очередная зацепка приводит Ковача на родную планету, где ему предстоит расследовать серию жестоких убийств.

Чего ждём? Больших перемен. У второго сезона — новый сеттинг, новый состав второстепенных персонажей и даже новый актёр в главной роли. Теперь «оболочку» Ковача играет не скуластый швед Юэль Киннаман, а чернокожий Энтони Маки (Сокол из «Мстителей»). Сменился и шоураннер: шефство над сериалом взяла Элисон Шапкер, ветеран «Шпионки» и «Грани».

Вопрос лишь в том, к добру эти перемены или к худу. Первый сезон «Углерода» зрители и критики приняли достаточно тепло, хотя многие отмечали, что за роскошным футуристическим стилем и жестоким экшеном теряются сами герои и отношения между ними. Возможно, усиленный фокус на романтической линии между Ковачем и Куэллкрист позволит сериалу наконец-то раскрыть свой потенциал.

Ходячие мертвецы, 2 половина 10 сезона (The Walking Dead)

Когда и где? С 23 февраля на AMC (в России — на ivi)

Что? Постапокалиптическая хоррор-драма с зомби

О чём? Разрозненные поселения выживших объединились в непрочную Коалицию, чтобы дать отпор не только полчищам мертвецов, но и дикому племени Шепчущихся, ведомому жестокой Альфой. Готовясь к неизбежной битве, одна из лидеров Коалиции, Мишонн, отправляется вслед за таинственным мужчиной, который обещает провести её на укрепленную военную базу, где полным-полно оружия. Тем временем группа выживших преследует Альфу, но попадает в смертельную ловушку…

Чего ждём? Зрелищной и кровавой развязки сюжетной арки про войну с Шепчущимися. Начиная с предыдущего сезона забуксовавшие было «Ходячие мертвецы» обрели новое дыхание под руководством шоураннера Анджелы Канг. В сериал вернулись сюжетная динамика, саспенс и атмосфера ужаса. Надеемся, будущие эпизоды этого не растеряют.

Также надеемся на достойное завершение истории Мишонн. Актриса Данай Гурира объявила, что десятый сезон станет для неё последним, хотя не исключила своего возвращения в грядущих полнометражных фильмах. Непотопляемая франшиза с каждым годом разрастается всё сильней (второй спин-офф стартует в апреле), и оригинальным «Мертвецам» придётся постараться, чтобы не затеряться в эфирной пыли. Но шансы у них есть — и неплохие.

Флэш, 2 половина 6 сезона (The Flash)

Когда и где? С 4 февраля на The CW

Что? Сериал по комиксам DC, часть вселенной «Стрелы»

О чём? Сверхскоростной супергерой Барри «Флэш» Аллен и его друзья приходят в себя после событий эпического кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях». Одни наслаждаются покоем, других мучает совесть за допущенные ошибки, а третьи предчувствуют новую угрозу, нависшую над их реальностью. Барри берётся разгадать финальное послание погибшего товарища, а возлюбленная героя Айрис начинает расследование против таинственной и безжалостной организации…

Чего ждём? Стандартный набор «Флэша»: зрелищный (по ТВ-меркам) экшен, игры со временем и пространством, добрый юмор и бесконечное выяснение отношений между Барри и его командой. А в придачу к этому — свежую толику драматизма. Недавний мега-кроссовер изменил телевизионную DC-вселенную, и герои столкнулись с новыми конфликтами, внешними и внутренними. Остается надеяться, что авторы сериала смогут выдержать непростой баланс между сюжетными линиями, заявленными в первой половине сезона, эмоциональным грузом «Кризиса» и подготовкой к будущим катаклизмам.

Ключи Локков (Locke and Key)

Когда и где? 7 февраля на Netflix

Что? Подростковый хоррор по мотивам комиксов Джо Хилла

О чём? Мать с тремя детьми переезжает в родовое поместье в массачусетской глуши, чтобы начать новую жизнь после страшной трагедии. Отец семейства погиб от руки психопата — но так ли всё однозначно в его гибели? И какие тайны хранит имение Локков? В его стенах ребята обнаруживают портал в иную реальность. Сила этой реальности заключена в волшебных ключах, которые даруют своим владельцам невероятные способности… и грозят миру катастрофой.

Чего ждём? Атмосферного «сказочного» хоррора — впрочем, для фанатов жанра он вряд ли станет откровением. Оригинальный комикс Джо Хилла вышел ещё в 2008 году и сразу же вызвал интерес в Голливуде, но проект экранизации надолго застрял в производственном аду, не поддавшись даже Стивену Спилбергу. В итоге сериал поддержал стриминг-гигант Netflix, и в нынешней версии он выходит под руководством Мередит Аверил («Призраки дома на холме»), Карлтона Кьюза («Мотель Бейтс»), а также самого Хилла.

Первые рецензии хвалят «Ключи Локков» за отличные визуальные эффекты и верность первоисточнику, но отмечают, что сериал сильно припозднился с выходом на экраны. За прошедшие годы у Netflix сформировался свой шаблон сверхъестественных подростковых драм (даже в этом списке есть ещё два похожих проекта!), и экранизация Хилла слишком явно копирует «Очень странные дела». Впрочем, авторы явно рассчитывают на успех у зрителей: сценарий второго сезона уже пустили в работу.

Крушение утопии (Utopia Falls)

Когда и где? 14 февраля на Hulu

Что? Подростковая музыкальная антиутопия

О чём? В далёком будущем на Земле осталось лишь одно пригодное для жизни поселение: Новый Вавилон. Для увеселения жителей там каждый год проводят музыкальный конкурс «Образец», на котором подростки сражаются за шанс вписать своё имя в историю. Среди участников — юная Алия, дочка влиятельного чиновника. Однажды она случайно попадает в запретный архив, где хранятся забытые сокровища человеческой цивилизации. Там Алия открывает для себя хип-хоп, музыку свободы и сопротивления. Готовься, Вавилон, таких песен ты не забудешь!

Чего ждём? Чего угодно, вплоть до повторения «успехов» российского трэш-шедевра «Танцы насмерть». Официальные анонсы гордо заявляют, что «Утопия» — престижный проект для молодой, политически активной аудитории, но пока завязка сериала выглядит в равной степени наивно и шаблонно. Впрочем, при должных самоиронии и мастерстве даже такой концепт может сработать: у руля «Утопии» стоит популярный канадский клипмейкер Рэндолл «RT!» Торн, а среди сценаристов затесались авторы «Звёздных врат» и «Тёмного дитя».

Спектрос (Spectros)

Когда и где? 20 февраля на Netflix

Что? Сверхъестественный подростковый триллер от шоураннера «Сорвиголовы»

О чём? Что-то странное творится в Либердад, японском районе бразильского города Сан-Паулу. Злодей-некромант повадился воскрешать мертвецов, по улицам бродит двухсотлетний священник, а ещё в деле замешаны полиция, японская мафия и бразильские ведьмы. Пятёрка неудачливых подростков намерена разобраться в происходящем и просто дожить до утра.

Чего ждём? Бюджетного, но по-хорошему безумного приключения на стыке японского и южноамериканского фольклора. Хотя основная творческая команда сериала — из Бразилии, автором идеи и режиссёром значится Дуглас Петри, давний соратник Джосса Уидона по «Баффи» и «Ангелу», а также один из шоураннеров «Сорвиголовы». Навряд ли «Спектрос» прогремит за пределами Латинской Америки, но любителям экзотики стоит взять проект на карандаш. Главное, не попадите на версию с кривым англоязычным дубляжом: это диво пострашнее любых привидений!

Мне это не нравится (I Am Not Okay with This)

Когда и где? 26 февраля на Netflix

Что? Подростковая драма от авторов «Конца ***го мира»

О чём? Жизнь школьницы Сидни — не сахар. В семье раздрай, учителя бесят, тело меняется с каждым днём (и не в лучшую сторону), а чувства к лучшей подруге, похоже, так и останутся безответными. К тому же, как назло, внутри Сидни пробуждаются способности к телекинезу — столь же заманчивые, сколь и опасные для всех, кто её окружает.

Чего ждём? Идейного продолжения «Конца ***го мира» — тем более что оба сериала поставлены по комиксам одного и того же автора, Чарльза Форсмана. Правда, в данном случае первоисточник особого доверия не внушает. Читатели отмечают, что в комиксе Форсман умело передает тревоги взросления и посттравматическое расстройство, но сюжет уж больно депрессивен, а сверхъестественные элементы ничего не добавляют к истории.

Остаётся уповать на то, что адаптация нащупает баланс между юмором и цинизмом. Не случайно Netflix подключил к проекту не только режиссёра «Конца» Джонатана Энтвистла, но и продюсерскую компанию Шона Леви, в активе у которого — целый арсенал семейных фильмов, комедий и, конечно же, «Очень странные дела».

Легендарный квест (Mythic Quest: Raven’s Banquet)

Когда и где? C 7 февраля на AppleTV+

Что? Производственная комедия о создании фэнтезийной видеоигры

О чём? Команда разработчиков пытается создать величайшую мультиплеерную ролевую игру в истории. Но на пути у них стоит волшебный и опасный мир офисных интриг, безжалостная армия стримеров, а также всесильный злодей — глава компании, нарцисс и эгоист.

Чего ждём? Дурашливого «взгляда изнутри» на геймдев во всём его блеске и абсурде. Юмористическую часть сериала взяли на себя создатели комедийного хита «В Филадельфии всегда солнечно»; оттуда же пришёл Роб Макэлхенни — сценарист, режиссёр и исполнитель роли самовлюблённого босса.

А за аутентичность процесса разработки отвечает настоящая игровая компания Ubisoft — это первый проект её ТВ-подразделения. Она же создала мир вымышленной игры и дизайн персонажей. Экспериментальный союз телевидения и игровой индустрии настолько впечатлил руководство Apple, что «Квест» заранее продлили на второй сезон.