Какие сериалы посмотреть? Май 2018

Датский апокалипсис, экранизация Брэдбери, виртуальная реальность и викторианская паранормальщина.

В этом месяце на западном ТВ не так много действительно громких премьер. Возвращается только один фантастический сериал — скорее недооценённый, чем знаменитый. Зато есть целый ряд новинок, на которые стоит обратить внимание.

Дождь

Когда и где? 4 мая, Netflix

Что? Постапокалипсис. Датский сериал

О чём? Шесть лет назад произошла эпидемия: смертоносный вирус выкосил большую часть жителей Скандинавии. Вирус переносится дождём, так что теперь любой ливень для местных жителей — хуже, чем метеоритный. Брат и сестра Расмус и Симона пересидели вспышку в бункере и теперь пытаются выжить на руинах цивилизации.

Чего ждём? Классический постапокалипсис с претензией на суровый реализм. Герои всё время куда-то идут, убивают друг друга ради ресурсов и из страха перед заразой, убегают от банд и ищут спасения. Нечто вроде «28 дней спустя», только без зомби: заражённые вирусом не начинают кушать мозги-и-и, а просто умирают в мучениях.

Как долго создателям удастся поддерживать реализм — неясно. Для этого им придётся ответить на многие вопросы. Например, что герои пьют, если дождь давно должен был заразить все водоёмы? Да и Дания не настолько велика, чтобы не уйти из неё пешком при необходимости. По ходу сюжета наверняка выяснится, что либо скандинавские страны превратили в карантинную зону, либо вирус распространился на весь мир.

451 градус по Фаренгейту

Когда и где? 19 мая, HBO

Что? Антиутопия, экранизация великого романа Рэя Брэдбери. (Строго говоря, это телефильм, а не сериал, но мы включили его в этот дайджест, потому что показывают его всё равно только там, где и сериалы, — в интернете).

О чём? О мрачном будущем, где все книги запретили из-за их неполиткорректности. Специальная служба «пожарных» ездит по домам и сжигает книги, иногда вместе с владельцами. Гай Монтэг был образцовым пожарным, но однажды встретил девушку — любительницу книг. Та его подсадила на эту дрянь, и парень покатился по наклонной…

Чего ждём? Сильно осовремененную интерпретацию классики. Мир Брэдбери превратился в типичный киберпанк с небоскрёбами, голограммами и неоновыми огнями. Нет никакого сомнения, что она уступит старой, снятой ещё в 1960-е Франсуа Трюффо. Но это не значит, что смотреть её не стоит.

Актёрский состав подобрался поистине голливудский — фильм можно посмотреть хотя бы ради него. Монтэга играет Майкл Б. Джордан («Чёрная Пантера», «Фантастическая четвёрка») — да, главный герой теперь чёрный, и ничего особенного в этом нет, его раса для сюжета всё равно не важна. В роли его начальника капитана Битти — Майкл Шеннон, прирождённый злодей из «Формы воды» и «Человека из стали». Клариссу сыграла София Бутелла (мумия из «Мумии» и Газель из Kingsman), а в эпизодической роли Историка появился Кир Далли — бывший главный герой «Космической одиссеи 2001 года».

Колония, 3 сезон

Когда и где? 2 мая, USA

Что? Антиутопия

О чём? Землю захватили инопланетяне и устроили тут полный тоталитаризм. Люди живут в городах-«блоках», похожих на лагеря, марионеточное правительство и его спецназ «Красные шлемы» контролируют каждый их шаг. В таких условиях семья главных героев ищет в Лос-Анджелесе пропавшего сына.

Чего ждём? В третьем сезоне герои наконец выберутся из Лос-Анджелеса, и нам покажут другие части мира, пережившего завоевание пришельцев. Выбрались они очень вовремя, потому что пришельцы «эвакуируют» блок, отправляя всех его жителей на рабский труд на «Фабрике». Всё идёт к восстанию людей, и важную роль в этом должна сыграть перчатка пришельца, которую героям удалось заполучить. В общем, шоу начинает понемногу разгоняться, и слава богу: при всех достоинствах первые сезоны «Колонии» было трудно смотреть из-за черепашьего темпа.

Обзор 1 сезона «Колония»: сериал, требующий терпения Тех, кто продерётся через нудные начальные серии, ждёт награда — затягивающий сюжет, продуманные боевые сцены и интересные герои.

Грёзы

Когда и где? 30 мая, NBC

Что? Технотриллер о виртуальной реальности

О чём? О виртуальном мире Reverie («Грёзы»), в который люди погружаются так глубоко, что не всегда могут вернуться. Работа агента Мары Кинт, бывшего специалиста по переговорам с террористами, — вытаскивать «замечтавшихся» игроков из «матрицы».

Чего ждём? Завязка, надо признать, далеко не оригинальная. Каждый второй фильм о виртуальной реальности («Экзистенция», «Тринадцатый этаж», «Клетка», «Авалон», аниме Sword Art Online…) посвящён тому, как якобы трудно из неё выбраться. Технологией, которая способна перевернуть мир, нас опять будут пугать — и это посреди бума реальной VR.

Но, по крайней мере, в этом случае знакомую историю будут показывать с неплохими для ТВ спецэффектами — по трейлеру мир «Грёз» кажется достаточно зрелищным. Пугайте сколько хотите, но в такой VR мы бы поиграли!

Пикник у Висячей скалы

Когда и где? 25 мая, Amazon

Что? Сюрреалистическая драма о паранормальном. Шестисерийный ремейк фильма 1975 года Питера Уира, экранизация романа Джоан Линдсей

О чём? О таинственном исчезновении группы девушек в XIX веке в Австралии. Воспитанницы элитного пансиона для благородных девиц отправились на пикник и исчезли. Похоже, они впали в безумие и провалились в некую дыру в пространстве-времени. Сюжет посвящён их поискам и расследованию причин их исчезновения.

Чего ждём? Вся эта история вымышлена Линдсей от и до, но так убедительно, что инцидент у Висячей скалы энтузиасты исследуют на полном серьёзе, наравне с перевалом Дятлова, полком из Норфолка и другими загадочными исчезновениями. В самом деле, когда это реальность мешала строить теории заговора? Если сценаристы используют догадки фанатов, у них будет масса материала для сюжета.

Но стоит предупредить: оригинальный фильм был в первую очередь артхаусной драмой о викторианском обществе, о строгих нравах пансиона и взаимоотношениях учениц и наставниц. Скорее всего, и в сериале драмы будет больше, чем паранормальщины.

Сняли всё это Майкл Раймер («Королева проклятых», пилотный телефильм «Звёздного крейсера «Галактика») и Лариса Кондраски (отдельные эпизоды «Готэма», «Легиона» и «Ходячих мертвецов»), а директрису пансиона сыграла Натали Дормер (Маргери из «Игры престолов»).