Какие сериалы посмотреть? Май 2019

В этом мае на борьбу за добро и справедливость выходит сплошная нечисть. Демон спасает мир от апокалипсиса, болотная тварь борется за экологию, а девушка-зомби, призраки и сам Люцифер помогают раскрывать преступления. На этом фоне марвеловские суперагенты даже смотрятся какими-то не местными!

Благие знамения (Good Omens)

Когда? Все серии выйдут 31 мая на Amazon Prime Video

Что? Ироничное городское фэнтези. Экранизация одноимённого романа Терри Пратчетта и Нила Геймана.

О чём? Сбылось то, о чём предупреждала Библия: родился Антихрист, и конец света не за горами. Вечное противостояние Рая и Ада скоро завершится, но не все этому рады. Ангел Азирафаэль и демон Кроули слишком обжились среди людей, успели стать заклятыми друзьями и привыкнуть к простым земным радостям вроде хорошей выпивки или песен группы Queen. Теперь эта странная парочка решает предотвратить Апокалипсис, не позволив ребёнку Сатаны вырасти злодеем.

Чего ждём? Беспощадного иронизирования над «Оменом», всадников Апокалипсиса верхом на мотоциклах, адского пса по кличке Барбос… В общем, фирменного юмора Пратчетта, оттенённого излюбленной мрачностью Геймана. Впрочем, «Благие знамения» — первый опыт Геймана в крупной прозе, а Пратчетт, тогда уже признанная звезда британского фэнтези, при работе над романом невольно подавлял ученика. Так что сэра Терри в книге куда больше — что ничуть её не портит.

Актёрский состав просто идеален. Дэвид Теннант словно создан играть отвязных демонов, Майкл Шин отлично смотрится в роли эксцентричного ангела, а Сатану озвучил Бенедикт Камбербэтч. И всё это приправит прекрасный саундтрек от Queen — не зря же после двух недель в машине Кроули любая кассета превращалась в подборку лучших песен Фредди Меркьюри.

Болотная тварь (Swamp Thing)

Когда? С 31 мая на DC Universe

Что? Мрачная экранизация комиксов DC о том, что бывает, если вредить окружающей среде

О чём? О Болотной Твари, чудовище из болотистого штата Луизиана, и о докторе Эбби Аркейн, учёном-эпидемиологе. Она возвращается в родной город Хоума, чтобы разобраться в происхождении смертельного болотного вируса. Там Эбби знакомится со своим коллегой Алеком Холландом, который погибает на болоте и возвращается к жизни в виде человекообразной растительной массы. Масса начинает пугать всех, кто попадётся ей под руку, — от всё тех же учёных и местных жителей до негодяев, которые угрожают окружающей среде.

Чего ждём? Судя по тизеру, создатели хоть и планируют сделать «всё по-взрослому», но пока что получается скорее эффектный мистический триллер, а не глубокая драма про одного из самых загадочных антигероев DC. Впрочем, продюсирует сериал Джеймс Ван, известный по серии хорроров и мощным блокбастером про Аквамена. Первый сезон изначально должен был состоять из 13 эпизодов, однако Warner Bros., по слухам, решили сократить его до 10.

Люцифер, 4 сезон (Lucifer)

Когда? Все эпизоды выйдут 8 мая на Netflix

Что? Детективный процедурал с библейскими отсылками по отделённым мотивам одноимённой серии комиксов

О чём? О Сатане, который устал от работы в Аду и потому переселился на Землю заниматься расследованиями вместе с полицейским детективом. Правда, что его отцу, что ангелам-всезнайкам, что бывшей это не нравится, и потому Люциферу приходится то и дело сталкиваться со своей прошлой жизнью.

Чего ждём? Netflix спас сериал от закрытия, на которое обрекли шоу руководители Fox. «Люцифер» выходит на совсем другой площадке, и поклонники уверены, что сериал наконец-то заиграет новыми красками. В четвёртом сезоне Дьявол попробует вновь наладить отношения с Хлоей Деккер, а также снова встретится с самой Евой.

Я — зомби, 5 сезон (iZombie)

Когда? Со 2 мая на The CW

Что? Зомби-процедурал с примесью комедии

О чём? О Лив Мур, которая стала зомби накануне своей свадьбы и теперь вынуждена полностью поменять привычную жизнь. Чтобы получить неограниченный доступ к единственной пище — мозгам, — она устраивается коронёром, но не может остаться в стороне от работы полицейских. Лив становится напарником детектива Бобино и помогает ему раскрывать убийства.

Чего ждём? Конца. Этот сезон станет финальным (неожиданно для CW, правда?), а значит, призван развязать все сюжетные узлы. Один такой тянется ещё с первого сезона — это арка Блэйна, который на конец четвёртого сезона остался единственным злодеем, не получившим по заслугам. С большой вероятностью именно ему и будут противостоять Лив и её друзья.

Одновременно с этим Пейтон, занявшая должность и. о. мэра Сиэтла, будет пытаться помирить зомби и обычных людей, Рави — создать сыворотку против зомбизма, а Мейджер — управлять целой армией. Кроме этого, нас ждёт ещё парочка интересных убийств, видения и Лив Мур, примеряющая характеры и привычки тех, чьи мозги она съела.

О сериале «Я, зомби». 2 сезон загробного детектива Второй сезон зомби-процедурала не так забавен, как первый, зато обзавёлся сквозным сюжетом.

Агенты Щ.И.Т., 6 сезон (Agents of S.H.I.E.L.D.)

Когда? 10 мая на ABC

Что? Шпионско-супергероические приключения, спин-офф киновселенной Marvel

О чём? Спецагенты секретной организации Щ.И.Т. под руководством Фила Колсона не раз спасали мир: разоблачили неофашистских лазутчиков из «Гидры», столкнулись с расой сверхлюдей, роботами-двойниками и Призрачным гонщиком, побывали в альтернативной реальности и кошмарном будущем и остановили вторжение пришельцев (произошедшее параллельно с атакой Таноса в «Войне бесконечности»). Теперь им предстоит самое серьёзное испытание — найти силы двигаться дальше после смерти наставника и друга. Что не так-то просто, ведь человечеству угрожает новый могущественный враг… и это сам Колсон.

Чего ждём? Слегка споткнувшись на старте, «Агенты Щ.И.Т.» нашли свой темп и стиль, нарастили бюджет и развили персонажей. Теперь сериал с каждым годом всё хорошеет. Пятый сезон мог стать последним — сценаристы красиво подвели черту, снова попрощавшись с агентом Колсоном, который был в киновселенной ещё с первого «Железного человека». Но ABC неожиданно продлили «Агентов» аж на два новых сезона, правда, в укороченном формате: 13 эпизодов вместо 22.

Ждём новую лихо закрученную интригу вокруг «воскрешения» Колсона, зрелищные приключения на Земле и в космосе, а также неожиданные отсылки к комиксам Marvel и «Мстителям: Финал».

О сериале «Агенты Щ.И.Т.», 5 сезон: где они были, когда пришёл Танос? В предпоследнем сезоне шоу про суперагентов Marvel стало выглядеть немного победнее, но всё ещё держит марку.

Дождь, 2 сезон (The Rain)

Когда? Все эпизоды с 17 мая на Netflix

Что? Постапокалиптическая подростковая драма

О чём? Об избранном мальчике, который может всех спасти (или нет). Первый сезон рассказывал историю брата и сестры Расмуса и Симоны, которых отец зачем-то спрятал в бункере и велел ждать. И вдруг над Данией пошёл смертельно опасный дождь. Дети прождали несколько лет, вылезли на поверхность и пошли искать ответы на многочисленные вопросы.

Чего ждём? Судя по тизеру, история в «Дожде» свернула с привычной тропинки постапокалипсиса в сторону чего-то вроде «Дивергента» — истории про избранного подростка. Расмус получил необычные способности, которые могут помочь заболевшим от дождя, и теперь этими способностями нужно правильно распорядиться.

Мы ругали первый сезон за слабо прописанные конфликты, и, похоже, во втором авторы могут это исправить — по крайней мере, задел для этого есть.

О сериале Сериал «Дождь»: как у датчан не получилось Датское шоу для Netflix должно было стать второй «Тьмой», но вместо этого собрало все штампы постапокалипсиса. Зато здесь в кои-то веки нормальные русские!

The InBetween

Когда? 29 мая на NBC

Что? Мистический детектив, смесь «Я — зомби» и «Говорящей с призраками»

О чём? О девушке Кэсси Бишоп, способной видеть мёртвых и общаться с ними. Таков её дар, но его можно назвать и проклятием. Полиции нужна помощь в раскрытии загадочного убийства, и Кэсси неохотно соглашается использовать для этого свои способности. Возможно, помогая другим обрести покой и восстановить справедливость, Кэсси поможет и себе самой.

Чего ждём? Историй о том, как умершим помогают завершить дела на этом свете, было уже немало. Пока неясно, в чем отличие этой от прочих. Скорее всего, это будет классический полицейский процедурал, разбавленный сверхъестественным. Порой из такого выходит толк — достаточно вспомнить «Вечность» или тот же «Я — зомби», который как раз подходит к концу и освобождает свою нишу.

Будем надеяться, что создателям удастся привнести в жанр нечто новое. Сценарист и исполнительный продюсер — Мойра Кирланд, которая работала над сериалами «Тёмный ангел», «Касл» и «Мадам госсекретарь», а также Дэвид Хейман, который продюсировал много известных проектов, в том числе все фильмы по миру Гарри Поттера.

Общество (The Society)

Когда? 10 мая на Netflix

Что? Постапокалипсис, робинзонада. Современная версия «Повелителя мух» в вольной трактовке и с героями постарше.

О чём? О группе подростков, которые загадочным образом попадают в точную копию своего города, где совершенно нет взрослых. Подобная свобода — это, конечно, весело, но также и очень опасно. Без разногласий явно не обойдётся, поэтому ради выживания героям предстоит установить в своём новом сообществе строгие правила и навести порядок. А заодно выяснить, что с ними произошло, где они оказались и как вернуться домой.

Чего ждём? Вдохновением для «Общества» послужил «Повелитель мух», но по сюжету и атмосфере сериал обещает быть несколько другим. Скорее, это окажется нечто вроде первого сезона «Сотни», только фантастики поменьше, а социальных тем — побольше.

Поскольку главные герои — подростки, наверняка большую часть времени они будут делиться на группировки, беспрестанно бороться за власть, формируя союзы и — куда же без этого — романтические пары. И, конечно же, искать способ спастись. Продюсер и режиссёр сериала — Марк Уэбб, известный по фильму «500 дней лета» и дилогии о Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом.

Кровь и сокровища (Blood & Treasure)

Когда? 21 мая на CBS

Что? Приключения, сокровища, погони и тайны.

О чём? Гениальный знаток древностей и хитрая воровка вместе преследуют безжалостного террориста, который крадёт сокровища, чтобы финансировать свои операции. В погоне за ним героям предстоит побывать во многих странах и ввязаться в противостояние, которе длится уже две тысячи лет.

Чего ждём? О сериале пока мало известно, сложно даже сказать, будут ли в нем фантастические элементы. Возможно, это просто приключенческий боевик о поисках сокровищ безо всякого фэнтези. Если без фантастики все же не обойдётся, то по духу он может быть близок к «Мумии», «Индиане Джонсу», «Ларе Крофт» или франшизе о Библиотекарях. Впрочем, судя по трейлеру, это будет нечто более городское, вроде «Сокровищ нации». Режиссёр — всё тот же Марк Уэбб.