Когда-то экспериментальный Спецотряд 99 (также известный как «Бракованная партия») верно служил Республике в Войне клонов. Но затем наступила эпоха Империи. Свободолюбивых солдат-клонов вытесняют безропотные штурмовики, диссиденты быстро оказываются в тюрьмах, а генетические фабрики на Камино уничтожены вместе со всем населением планеты. С боем бежав из имперской армии, «Бракованная партия» залегает на дно и пытается разобраться, что делать дальше. Перед командой стоит нелёгкий выбор: оставить солдатскую жизнь в прошлом или присоединиться к нарождающемуся восстанию?

Star Wars: The Bad Batch Жанр: приключенческий анимационный боевик

Шоураннеры: Дженнифер Корбетт и Брэд Рау

Роли озвучивали: Ди Брэдли Бейкер, Мишель Ан, Ри Перлман, Ванда Сайкс, Джимми Симпсон

Продолжительность:16 эпизодов по 22-29 минут

Премьерный показ: 4 января — 29 марта 2023, Disney+

Похоже на: «Войны клонов», «Андор»

Теперь, когда стало известно, что «Бракованная партия» завершится на третьем сезоне, сериал очень хочется сравнить с оригинальной трилогией «Звёздных войн». Первый сезон был неидеальным, но обаятельным введением в новую эпоху с постоянными отсылками к достижениям прошлого. Впереди нас, очевидно, ждёт решающая битва за судьбу армии клонов. Второй же сезон — это «Империя наносит ответный удар», мрачная промежуточная глава, где сюжет замедляется, а отношения героев, наоборот, выходят вперёд. И да, здесь даже есть своя вариация легендарного «Я твой отец».

А ещё новый сезон — это, конечно же, шанс провести работу над ошибками. И, к чести авторов, шоураннер Дженнифер Корбетт («Морская полиция: Спецотдел»), главный режиссёр Брэд Рау («Звёздные войны: Повстанцы») и ведущий сценарист Мэтт Михновец (игра «Джедаи: Павший орден») эту возможность не упустили. «Бракованная партия» стала взрослее, сложнее и самостоятельнее.

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Дорога перемен

В 2021 году сериал получил немало критики (или любви — смотря что вам нравится) за переизбыток фансервиса. Сюжет скорее наводил мосты между «Войнами клонов» и «Повстанцами», нежели рассказывал собственную историю. Теперь же создателям удалось выровнять баланс: свыше половины эпизодов второго сезона разворачиваются в совершенно новых локациях со своим уникальным составом героев.

Без отсылок и перекличек, впрочем, тоже не обошлось. «Бракованная партия» проливает свет на судьбу планеты Серенно, вотчины графа Дуку, знакомит отряд с падаваном-вуки из пятого сезона «Войн клонов», а также продолжает историю гигантского монстра Зиллы — его эпизод разыгран как неожиданно жуткий оммаж «Чужому». Самое натужное, хотя и по-своему забавное камео получил директор Кренник, архитектор Звезды Смерти из «Изгоя-один», для озвучки которого вновь пригласили актёра Бена Мендельсона и выдали ему… ровно одну короткую реплику!

Другая проблема «Бракованной партии» заключалась в том, что сериал по сути копировал сюжетную формулу «Мандалорца». Зловещие генетики на службе Империи охотятся на чудо-девочку Омегу, а оберегает её команда суровых, но добрых «отцов» с оружием наперевес. Во втором сезоне этот мотив возвращается лишь в самом конце: большую часть времени Империя даже не подозревает о том, что герои пережили бомбёжку Камино. Подлый адмирал Рампарт, заведующий ликвидацией программы клонов, и вовсе заинтересован в том, чтобы существование Спецотряда 99 оставалось в тайне и не бросало тень на его, Рампарта, компетентность.

Возникает парадоксальная ситуация. По сути, из сериала пропала драматургическая пружина: в отсутствие чёткой угрозы и цели для героев глобальный сюжет простаивает, а многие эпизоды могут показаться ненужными «филлерами». Но в то же время такая свободная структура позволяет авторам сосредоточиться на развитии персонажей. Чтобы изменить галактику, членам отряда нужно сперва изменить самих себя.

Эмоциональным центром истории оказываются два героя. С одной стороны — Омега, оптимистичная, искренняя и по-своему наивная девчушка, которая относится к опасным заданиям «Партии» как к увлекательному приключению. С другой — Тех, опытный и эмоционально замкнутый клон-связист, чья прямолинейность граничит с бестактностью (многие небезосновательно усмотрели у него черты аутизма). Сценарий постоянно сталкивает персонажей друг с другом: Омега пробуждает в Техе непривычные для него отцовские чувства, а он по неосторожности разбивает её иллюзии.

События сезона вынуждают героев переосмыслить свою роль в отряде и приводят их к общему выводу, весьма неожиданному для «Звёздных войн». «Бракованная партия» недвусмысленно заявляет: все эти привычные для франшизы (и так любимые зрителями) авантюры, погони и сражения со злодеями — ничуть не норма. Особенно когда в гуще перестрелки находится малолетний ребёнок-солдат, который нуждается в семье и друзьях, а не в братьях по оружию.

Школьный курс основ фашизма

Столь радикальный подход к вселенной роднит «Бракованную партию» с другим недавним ЗВ-сериалом — «Андором» Тони Гилроя. И хотя о прямых заимствованиях говорить не приходится (оба проекта разрабатывались параллельно), они на удивление близки даже стилистически. Многие сцены выдержаны в «имперской», серо-бетонной цветовой гамме, за кадром фырчит электронный саундтрек, а в перерывах между заданиями герои постоянно едят. Кроме шуток: сухпайки, суши и стейки на палочке — одни из самых проработанных 3D-моделей на экране!

Но самая «андоровская» черта мультсериала — обновлённый образ Империи, безжалостной и непобедимой. Каждая встреча отряда со штурмовиками заканчивается провалом или, в лучшем случаем, ранениями (интересная рифма: как и в «Андоре», одного из героев по ходу ограбления зашибает ящиком). На то, чтобы годами вести борьбу с тиранией, способны лишь самоубийцы и немногочисленные фанатики. Одним из них оказывается клон Эхо, который покидает «Партию», чтобы вместе со своим старым товарищем капитаном Рексом организовать антиимперское подполье.

Выбор между конформизмом, бегством и сопротивлением рано или поздно встаёт перед каждым клоном — и особенно мучительно его проживает снайпер Прицел, который в финале прошлого сезона бросил собратьев по «Партии» ради верности присяге. Вот только Империя не собирается отвечать ему взаимностью. Новое поколение офицеров открыто относится к клонам как к «собственности», причём отработанной; каждый боец в их глазах стоит не дороже ящика с броней для свежих призывников. Заложенная в клонов программа обретает трагическое звучание. «Мы же были хорошими солдатами», — сокрушается один персонаж. — «Мы исполнили приказ!»

Ненавязчивая и жуткая деталь, достойная Тони Гилроя: в Имперском сенате заседают делегаты от Коммерческой гильдии и Банковского клана (которые вообще-то противостояли Республике в годы войны!), а у миллионов верных солдат-клонов официального представителя нет. И да, вслед за «Андором» «Бракованная партия» возвращается на столичный Корускант и посвящает целый мини-сюжет Сенату с появлением пары-тройки знакомых лиц. Однако, теперь эти гостевые персонажи — не просто способ увязать различные ЗВ-произведения, а лишь одна из граней конфликта внутри самого сериала.

Второй сезон «Бракованной партии» охватывает устройство Империи на самых разных уровнях, от рабочих городков до правительственных кабинетов, и подмечает между ними закономерности. Геноцид Камино зарифмован с разорённым дворцом графа Дуку и деревней вуки, сожжённой рабовладельцами на трофейных сепаратистских танках. Авторы постоянно напоминают юным зрителям: империализм и капитализм идут рука об руку, равно эксплуатируя своих подданых и стравливая их друг с другом. Потому что иначе подданные рискуют объединиться и сбросить угнетателей — эту мысль иллюстрирует почти что диккенсовский эпизод про детей-шахтёров, которые дают отпор жирующему надзирателю. Тот же мотив, кстати, звучит и в тюремной арке «Андора», пускай и в более жестоком варианте.

Помимо прочего, это способствует интриге: герои не знают, кому доверять. Как относиться к новой весточке от Прицела — как к предупреждению или ловушке? Можно ли положиться на склочную контрабандистку Сид; особенно после того, как клоны спасают ей жизнь? Вся хитрость в том, что этого не знает даже сама Сид. Ей хочется верить, что в критической ситуации она удивит скептиков и поступит как надо. Вот только пойти поперёк системы совсем непросто.

Видения будущего

И тем ценнее незнакомцы, которые оправдывают доверие. Для Омеги и Теха таким человеком становится новая героиня Фи — обаятельная охотница за сокровищами в исполнении культовой комедийной актрисы Ванды Сайкс. Поначалу кажется, что авторам она нужна лишь для того, чтобы разыграть занудный, хотя и довольно зрелищный приключенческий эпизод в духе «Индианы Джонса». Однако, к финалу Фи превращается в ключевого персонажа сериала: Омегу она подталкивает к большей самостоятельности, Теха осторожно подталкивает к романтике (такой пугающей и всё же заманчивой), а отряду в целом дарит почти немыслимый шанс на нормальную мирную жизнь.

С противоположной стороны конфликта — другой, не менее удачный новичок. Злодейский доктор Хемлок, озвученный Джимми Симпсоном («Мир Дикого Запада»), появляется лишь во второй половине сезона, но сразу же выделяется на фоне других имперских чиновников. В отличие от того же Кренника или губернатора Таркина, Хемлок не упивается своим могуществом. Угрожает он максимально прагматично: без высокомерия, не тратя времени на манипуляции, а спокойно расписывая превосходящую мощь Империи. Он — воплощение холодной неизбежности фашизма, и противостоять ему будто бы бессмысленно.

Через Хемлока сериал выходит на сюжетную линию горы Тантисс, где Император разрабатывает собственную программу клонирования. Пока фанаты смеялись над словами «Не знаем как, но Палпатин вернулся» из девятого эпизода «Звёздных войн», создатели «Бракованной партии» распознали в этой реплике золотую жилу для новых историй. Как совершить невозможное: клонировать чувствительность к Силе? Ученые с Камино, Омега, Прицел и даже монстр Зилло — все они являются фрагментами этой мозаики, которая пока ещё не сложилась воедино, но обещает стать важнейшим мотивом финального сезона. А, памятуя о связи Тантисс с книжной «Трилогией Трауна», не стоит исключать её появления и в цикле про Мандалорца, куда синекожий гранд-адмирал заглянет уже через несколько месяцев.

Впрочем, хотелось бы ещё раз подчеркнуть: сила второго сезона «Бракованной партии» — не в тизерах и не в отсылках, а в его оригинальных героях. Наиболее удачные эпизоды почти не развивают историю «Звёздных войн», зато позволяют персонажам выдохнуть, оглядеться по сторонам и осмыслить всё, что с ними происходит. Так, например, устроена серия на шахтёрской планете Ипсидон, когда после ухода Эхо команда застревает в буквальной и метафорической пещере своей утраты. Так же работает серия-передышка перед финалом: на идиллическом острове Пабу герои впервые чувствуют вкус настоящей жизни и наслаждаются красотой окружающего мира.

А красот здесь немало. Технический уровень Lucasfilm Animation продолжает впечатлять, особенно с учётом разнообразия персонажей и локаций. Каждый эпизод показывает зрителям что-нибудь новое: тропики и каньоны, лесные чащи и заснеженные горы, заброшенные фабрики Корусканта и клаустрофобный лабиринт сепаратистского города. Превыше других ЗВ-сериалов «Бракованная партия» передаёт ощущение того, что герои исследуют огромную галактику, полную историй и сюрпризов.

Первый сезон проекта часто казался приложением к другим произведениям. Второй же сам даёт уйму материала для возможных спин-оффов — например, ролевой игры или командного шутера. Тем более, что сериал уже не раз ссылался на любимую фанатами Republic Commando, а одна из сцен финального эпизода подана от первого лица, совсем как в цикле Call of Duty. Остаётся лишь гадать, почему продюсеры так и не реализовали этот потенциал (даже по «Мандалорцу» вышло несколько книг и комиксов!), предпочитая держать Спецотряд 99 в телевизионной изоляции. Впрочем, Омеге и её армированным «отцам» и так неплохо.