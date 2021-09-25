Аниме «Звёздные войны: Видения» — слишком мало, хотим ещё!

22 сентября на сервисе Disney+ вышел, пожалуй, самый оригинальный и смелый анимационный проект по «Звёздным войнам» со времён «Войн клонов» Геннди Тартаковски. «Звёздные войны: Видения» — это антология короткометражных мультфильмов, снятых ведущими японскими студиями аниме. Disney предоставил мастерам восточной анимации невиданную прежде творческую свободу — их фантазия не была ограничена ни рамками канона, ни строгими корпоративными правилами, ни требованиями от отдела маркетинга увязать сюжет с десятком вышедших или разрабатываемых продуктов.

Star Wars Visions Жанр: космическая опера Студии: Kamikaze Douga, Colorido, Trigger Роли озвучили: Джозеф Гордон-Левитт, Люси Лью, Нил Патрик Харрис, Дэвид Харбор Продолжительность: 9 эпизодов по 14–22 минуты Премьерный показ: 22 сентября на Disney+ Похоже на: «Гуррен Лаганн», «Телохранитель», «Скрытая крепость»

Строго говоря, «Видения» — совершенно неканоничный проект, хотя отдельные короткометражки не противоречат действующему канону. Это позволило авторам «Видений» сотворить нечто оригинальное и немыслимое. Например, отвязную историю о хатте и джедае, которые создали рок-группу и ездят с гастролями по Внешнему кольцу, или трогательную историю о роботе, который хотел стать обычным мальчиком джедаем.

Наверное, именно такого хулиганского подхода «Звёздным войнам» в последнее время и не хватало — все стало слишком уж стерильным и взаимосвязанным. Та же «Бракованная партия» часто уходила в откровенный фансервис и пыталась согласовать события разных эпох, вместо того чтобы просто рассказывать интересные истории.

К сожалению, отсутствие централизованного контроля привело к непредвиденным последствиям. Создатели антологии, по всей видимости, вообще не общались между собой, поскольку сразу три короткометражки оказались посвящены одной и той же теме — тому, как одинокий воин, воительница или группа воинов защищают мирное поселение от мародёров, узурпаторов или повелителей ситхов. Каждая из них получилась самобытной и не похожей на другие, но от сезона длиной всего в девять серий хочется большего разнообразия.

Второй минус — хронометраж. Некоторым студиям было явно тесно в рамках 15–20 минут, и их рассказы получились скомканными или поспешными.

Все эпизоды «Видений» — самостоятельные истории, которые можно смотреть в любом порядке. Но мы расскажем о них в той последовательности, в какой они расставлены на официальном сайте.

Открывает антологию «Дуэль» от студии Kamikaze Douga. Это великолепная атмосферная короткометражка, стилизованная под старые чёрно-белые картины жанра дзидайгэки (японские исторические драмы), в частности «Телохранителя» и «Семь самураев» Акиры Куросавы.

Сюжет «Дуэли» знаком всем поклонникам кино. Банда мародёров терроризирует обитателей маленького городка. Перепуганные жители просят отряд наёмников защитить их от набегов. Наёмники устраивают мародёрам жаркую встречу и сполна отрабатывают свой гонорар, но внезапно выясняется, что бандиты путешествуют в компании дамы-ситха. Злодейка шинкует защитников деревни, пока у неё на пути не оказывается случайно проходивший мимо незнакомец…

«Дуэль» — один из самых ярких, стильных и зрелищных эпизодов антологии. Режиссёр Таканобу Мидзуно и студия Kamikaze Douga отдают дань уважения не только «Звёздным войнам», но и источникам вдохновения Джорджа Лукаса и очень гармонично вплетают в антураж далёкой-далёкой галактики элементы японской культуры.

А вот следующий эпизод, «Татуинская рапсодия» от студии Colorido, — пример смелого эксперимента, который в любом другом проекте, скорее всего, остался бы нереализованным. Это озорная рок-опера о хатте-отступнике и пережившем приказ 66 падаване. Они хотели вместе создать рок-группу и объехать с турне всё Внешнее кольцо, но были вынуждены убегать от охотников за головами. Судя по комментариям в западной прессе, эта серия вызывала больше всего сомнений у руководителей Lucasfilm и Disney, но в итоге они решили не вмешиваться. И правильно сделали.

«Татуинская рапсодия» смотрит на далёкую-далёкую галактику так, как на неё ещё никто не смотрел, — глазами рокеров, играющих довольно сносную музыку. При этом «Рапсодия» — единственный эпизод во всей антологии, где на экране появляются знакомые по фильмам персонажи, в частности Джабба, Биб Фортуна и Боба Фетт.

«Близнецы» от студии Trigger — история стильная и красивая, но банальная и вторичная. От каждого кадра веет подражанием сериалу «Гуррен Лаганн», а в сюжете слишком много пафоса ради пафоса.

«Деревенская невеста» от студии Kinema Citrus — ещё одна вариация на тему «Семи самураев», в роли которых теперь выступает одинокая воительница. Однако история получилась на редкость атмосферная и красивая: от детально проработанных видов захватывает дух, а саундтрек подобран так удачно, что его тянет переслушивать снова и снова. Режиссёру Хитоси Хаге удалось впихнуть в четверть часа и законченную историю, и ярких персонажей, и отчетливый антивоенный смысл.

«Девятый джедай» от известной по «Призраку в доспехах» студии Production I.G. — самая длинная часть антологии. С хронометражем больше 20 минут «Джедай» напоминает полноценный пилот настоящего мультсериала. Хотя в истории есть своего рода финал, она будто нарочно оставляет некоторые линии незавершёнными, очевидно сохраняя задел на продолжение.

Судя по комментариям создателей, действие «Девятого джедая» разворачивается спустя какое-то время после событий диснеевской трилогии. Джедаи уже превратились в героев давних легенд, но их огонь ещё не угас окончательно. Однако в галактике всё ещё есть те, кто предпочёл бы затоптать последние тлеющие угольки прежде, чем из них разгорится новое пламя.

В серии есть парочка спорных решений вроде расы, чья ориентация в Силе обусловлена тем, кого рядом больше: ситхов или джедаев, или световых мечей, меняющих цвет в зависимости от того, кто их держит. Несмотря на это, у «Девятого джедая» большой потенциал для развития и исследования той версии галактики, что показал режиссёр Кэндзи Камияма.

«T0-B1» от студии T0-B1 выглядит как смесь «Астробоя» с «Пиноккио» в декорациях «Звёздных войн». Это поначалу странная, но трогательная и милая история робота, который после приказа 66 живет со своим создателем на пустынной планете, пытается помочь с её терраформированием и мечтает стать джедаем. Она может показаться излишне «детской» или наивной, зато оригинальна и стилистически очень сильно отличается от других, а в антологиях типа «Видений» такие свойства — большое достоинство.

«Старец» — это вторая работа студии Trigger. Она неплохо смотрится на фоне не только «Близнецов», но и всех остальных произведений антологии.

Авторы рассказывают историю, которая легко могла случиться на задворках галактики в эпоху «Рыцарей Старой Республики» или «Расцвета Республики». Путешествуя по Внешнему кольцу, двое джедаев чувствуют возмущение в Силе. Это приводит их на мирную планету, расположенную вдали от крупных торговых путей. Жителей одной деревушки недавно посетил загадочный старец — похоже, именно он и стал причиной того самого возмущения.

«Старец» снят в узнаваемой японской стилистике, но идеально вписался бы в существующий канон. У короткометражки немного затянута экспозиция, однако она позволяет поближе познакомиться с героями, за которых во время стремительной драматической развязки успеваешь всерьёз попереживать.

А вот «Лоп и Очо» студии Genoa очень сильно страдает от ограничений хронометража. В полнометражном формате история смотрелась бы лучше. Здесь же после затянувшейся экспозиции развязка происходит очень быстро, не оставляя после себя ощущения завершённости.

Эта история, видимо, произошла во времена становления Империи. Лидер могущественного клана принимает в семью беглую рабыню Лоп, с которой его родная дочка Очи познакомилась на рынке. Спустя несколько лет имперское влияние на планете становится ощутимым, и отец с дочерью оказываются по разные стороны конфликта. Отец хочет прогнать имперцев, пока они не превратили их мир в безжизненную пустыню, а Очи рада их появлению и считает его необходимым. Стремясь защитить родной клан, Очи поступает на службу Империи. Очень скоро её конфликт с отцом и приёмной сестрой рискует из идейного превратиться в кровавый…

И вот как только начинается самое интересное, история заканчивается.

Завершает антологию короткометражка «Акакири» от студии Science Saru. По сути, это попытка в декорациях «Звёздных войн» рассказать о персонажах, срисованных с героев культовой «Скрытой крепости» Акиры Куросавы.

Страдающий от ужасных видений джедай прилетает на планету, какую некогда уже посещал, чтобы помочь своей бывшей возлюбленной отомстить за смерть её отца, местного правителя. Джедаям не подобает мстить, но если правителя убивает ситх, который пытается подмять под себя всю планету, разобраться с ним — долг любого джедая.

В «Акакири» затянувшаяся экспозиция также перетекает в излишне быстротечную развязку, но поражает здесь другое. Концовка истории настолько мрачная и трагическая, что возникает вопрос: кто додумался поставить этот эпизод последним?

Пока что представители Disney и Lucasfilm воздерживаются говорить о том, останутся ли «Видения» обособленным, единичным проектом, или же нас будет ждать второй сезон. А может, некоторые эпизоды действительно созданы как пилотные и при положительной реакции зрителей превратятся в первые серии новых мультсериалов? По крайней мере, мультипликацией всё не ограничится — в следующем месяце в издательстве Del Rey выходит книга Эммы Миеко Кандон «Ронин», которая превратит сюжет «Дуэли» в полноценный роман.