В последние дни в Сети большую популярность снискали работы отечественного художника-иллюстратора Дмитрия Грозова. Он превращает сцены из знаменитых фильмов в кадры из как будто бы аниме-сериалов.

Сперва под стилизацию попали эпизоды из классических советских фильмов. Посмотрите, что из этого получилось!

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 1

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 2

«Бриллиантовая рука»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 3

«Иван Васильевич меняет профессию»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 4

«Любовь и голуби»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 5

«Кавказская пленница»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле

«Кавказская пленница»

На иллюстрации Грозова обратили внимание не только в России, но и в других странах, включая и Японию.

Кроме советской классики, Дмитрий переосмысляет ситуации и из других фильмов. Например, вот так в аниме-стиле могли бы выглядеть «Трансформеры» (ох, погодите-ка…)

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 7

«Трансформеры»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 6

«Трансформеры»

Отдельным фантастическим фильмам вроде недавней «Чёрной пантеры» или «Пятому элементу» Люка Бессона очень идёт подобный стиль — так и хочется увидеть аниме-сериал по этим вселенным.

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 8

«Пятый элемент»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 9

«Пятый элемент»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 10

«Чёрная пантера»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 11

«Чёрная пантера»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 12

«Чёрная пантера»

И ещё немного прочих фантастических фильмов.

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 13

«Чужой»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 14

«Хищник»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 15

«Охотники за привидениями»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 16

«Терминатор 2: Судный день»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 17

«Бегущий по лезвию»

Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле 18

«Смертельная битва»

Посмотреть все прочие работы Дмитрия можно в его группе.

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