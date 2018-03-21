Арт: советские и другие фильмы в аниме-стиле

В последние дни в Сети большую популярность снискали работы отечественного художника-иллюстратора Дмитрия Грозова. Он превращает сцены из знаменитых фильмов в кадры из как будто бы аниме-сериалов.
Сперва под стилизацию попали эпизоды из классических советских фильмов. Посмотрите, что из этого получилось!
На иллюстрации Грозова обратили внимание не только в России, но и в других странах, включая и Японию.
Кроме советской классики, Дмитрий переосмысляет ситуации и из других фильмов. Например, вот так в аниме-стиле могли бы выглядеть «Трансформеры» (ох, погодите-ка…)
Отдельным фантастическим фильмам вроде недавней «Чёрной пантеры» или «Пятому элементу» Люка Бессона очень идёт подобный стиль — так и хочется увидеть аниме-сериал по этим вселенным.
И ещё немного прочих фантастических фильмов.
Посмотреть все прочие работы Дмитрия можно в его группе.
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