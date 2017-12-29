Настольный рынок в последние годы активно растёт за счёт небольших издательств, выпускающих игры с помощью краудфандинга. Более того, к народному финансированию обращаются и крупные компании. И это не может не радовать настольщиков: больше издателей — больше интересных игр.

Gloomhaven

Увлекательное фэнтезийное приключение для сильных духом. Игра выделяется огромной коробкой и множеством качественных компонентов, геймплей погружает игроков в длинную кампанию с десятком сценариев, а модная механика legacy (изменение компонентов при помощи наклеек) делает каждое путешествие особенным и неповторимым. Локализует Hobby World.

Star Wars: Rebellion

Асимметричная игра в мире «Звёздных войн», в которой игроки берут на себя роли имперцев и повстанцев. Главные особенности Star Wars: Rebellion — командный дух, свои цели у каждого игрока, огромный размах событий и погружение в события классической трилогии, которые при желании можно изменить до неузнаваемости. Локализует Hobby World.

Sword and Sorcery

Кооперативное приключение в фэнтезийном мире, наследница космической Galaxy Defenders. Игроков ждут умные и коварные монстры, динамичный геймплей, разнообразные тактические приёмы и легендарные герои, вернувшиеся к жизни ради спасения королевства и освобождения своих душ. Локализует GaGa Games.

Cthulhu Wars

Обычно в играх по Лавкрафту мы спасаем мир от древнего зла. Но в этой стратегии мы будем приближать его приход! Для этого нужно вербовать культистов, призывать монстров, строить врата и, конечно же, пробуждать Древних. В комплекте — красочное поле и детальные миниатюры. Локализует «Фабрика игр».

Clank!

Весёлая колодостроительная игра про гонку за сокровищами, с приключениями, подземельями и драконом. Отличается динамичным геймплеем, быстрыми партиями и интересной механикой бряцания (отсюда и название игры — clank!), когда неосторожные герои шумом привлекают дракона. Локализует «Лавка игр». Игра выйдет сразу с дополнением.

Twilight Imperium: Fourth Edition

Легендарная космическая стратегия вновь обещает захватить игровые столы и вернуться на первые строчки в гиковских рейтингах. Twilight Imperium в четвёртом издании предстаёт обновлённой и сбалансированной. Игроков, мечтающих достичь могущества во Вселенной, ждут увлекательный геймплей и новый игровой опыт. Локализует Hobby World.

Exit

Целая серия карточных квестов от немецких дизайнеров Инки и Маркуса Брандов. Игроки, запертые в секретной лаборатории, гробнице фараона или домике в лесу, сообща (впрочем, есть и сольный режим) взламывают коды, собирают предметы и решают головоломки. Игра обещает интересные задачи, подсказки для начинающих и более сложный режим для уверенных в себе приключенцев. Локализует «Звезда».

Sherlock Holmes Consulting Detective

Популярная серия кооперативных детективов с обновлённым оформлением и новыми расследованиями. Вооружившись картой, газетой, телефонной книгой и дедукцией, игроки отправляются на улицы Лондона в поисках улик. Нелинейные сюжеты и запутанные головоломки на долгие часы увлекут сыщиков. Локализует Crowd Games.

Feudum

Стратегическая игра в фэнтезийном средневековом мире. Игрокам предстоит развивать феодальные поместья, бороться за контроль над территориями и за влияние на гильдии. Интересные механики и компоненты, обширный набор действий и различные пути достижения победы подкреплены оригинальным и атмосферным оформлением. Локализует Crowd Games.

Codex

Карточная игра с духом компьютерных стратегий в реальном времени. Колода для игры собирается из альбома-кодекса. Можно догадываться о возможностях соперника по его кодексу, но истинные планы вскрываются лишь в бою. Благодаря комбинируемым колодам, быстрым ходам и множеству стильных иллюстраций Codex надолго увлечёт игроков. Локализует GaGa Games.

Другие планы издателей

Hobby World планирует расширение линейки Star Wars играми Imperial Assault и Destiny, русское издание Rum & Bones, выход карточных «Игры престолов» и «Ужаса Аркхэма», дополнение к «Звёздным империям» Hero Realms, которое переносит действие в фэнтезийный сеттинг, поддержку обеих линеек «Зомбицида» расширениями «Вульфсбург» и «Зелёная орда», а также долгожданное дополнение Runebound: Unbreakable Bonds.

планирует расширение линейки Star Wars играми Imperial Assault и Destiny, русское издание Rum & Bones, выход карточных «Игры престолов» и «Ужаса Аркхэма», дополнение к «Звёздным империям» Hero Realms, которое переносит действие в фэнтезийный сеттинг, поддержку обеих линеек «Зомбицида» расширениями «Вульфсбург» и «Зелёная орда», а также долгожданное дополнение Runebound: Unbreakable Bonds. «Звезда» собирается выпустить популярный абстракт Azul, дополнить «Андор» набором «Тёмные герои» и выпустить к «Поселенцам» большое дополнение «Ацтеки», а также долгожданный набор из мини-дополнений, включающий новинку We Didn’t Start The Fire.

собирается выпустить популярный абстракт Azul, дополнить «Андор» набором «Тёмные герои» и выпустить к «Поселенцам» большое дополнение «Ацтеки», а также долгожданный набор из мини-дополнений, включающий новинку We Didn’t Start The Fire. GaGa Games локализует карточную Alchemists и командную Hunt for the Ring по миру Толкина.

локализует карточную Alchemists и командную Hunt for the Ring по миру Толкина. «Фабрика игр» издаёт локализацию Outlive и подписала соглашение с французским издательством Ankama на выпуск сразу нескольких игр, среди которых тактическая стратегия «Кросмастер Арена 2.0», садово-огородные бои по адресу «Улица гномов, 75», «Форсаж. Гонки мафии» и метафизический абстракт Stellium.

и подписала соглашение с французским издательством Ankama на выпуск сразу нескольких игр, среди которых тактическая стратегия «Кросмастер Арена 2.0», садово-огородные бои по адресу «Улица гномов, 75», «Форсаж. Гонки мафии» и метафизический абстракт Stellium. Crowd Games обещает расширенное переиздание Brass, рейтинговую Anachrony, мистическую Cerebria, проверенные временем «Кемет», «Киклады» и «Гавр», дополнение к This War of Mine: The Board Game и новинку в том же мире raXXon, а также серии дополнений к Massive Darkness и «Агентство ВРЕМЯ».

обещает расширенное переиздание Brass, рейтинговую Anachrony, мистическую Cerebria, проверенные временем «Кемет», «Киклады» и «Гавр», дополнение к This War of Mine: The Board Game и новинку в том же мире raXXon, а также серии дополнений к Massive Darkness и «Агентство ВРЕМЯ». «Лавка игр» продвигает собственные проекты «Война миров: Новая волна» и Badlands: Outpost of Humanity, издаёт полное издание винодельной стратегии Viticulture Essential Edition в одной коробке с дополнениями, локализует новинки Ethnos и Viral.

продвигает собственные проекты «Война миров: Новая волна» и Badlands: Outpost of Humanity, издаёт полное издание винодельной стратегии Viticulture Essential Edition в одной коробке с дополнениями, локализует новинки Ethnos и Viral. Cosmodrome Games продолжает развивать и продвигать за рубежом российские авторские проекты, среди которых экономическая стратегия «Смартфоны», фантастический пати-гейм «Первый контакт» и аркада «Космический бой».

продолжает развивать и продвигать за рубежом российские авторские проекты, среди которых экономическая стратегия «Смартфоны», фантастический пати-гейм «Первый контакт» и аркада «Космический бой». «Эврикус» набирает обороты и локализует фантастическую кооперативную игру на дедукцию Rising 5: Runes of Asteros, карточную Paper Tales о буднях фэнтезийного королевства, морскую стратегию с пиратами Ilos, а также таинственное приключение SOL.

набирает обороты и локализует фантастическую кооперативную игру на дедукцию Rising 5: Runes of Asteros, карточную Paper Tales о буднях фэнтезийного королевства, морскую стратегию с пиратами Ilos, а также таинственное приключение SOL. «Магеллан» локализует VR-квест Escape Room: Das Spiel, карточно-кубическую Mars Attacks: The Dice Game от Стива Джексона и гномью стратегию Dwar7s Fall. Кроме того, компания издаст филлер «Ничего человеческого?» от автора «Находки для шпиона», «Нефариус» с новым оформлением и допом в коробке с базой, а также продолжит развивать свой главный хит «Шакал: Архипелаг».