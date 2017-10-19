Стражи разбиты драконом Николом Боласом и рассеяны по мирам Мультивселенной. Потерявший память Джейс Белерен приходит в себя на незнакомом берегу. Джейс не знает этого, но из «Древнего Египта» он переместился в не такую уж древнюю «Южную Америку». И сейчас там станет жарко…

Жанр: ККИ

Авторы: Марк Роузвотер, Кен Нейгл

Издатель: Wizards of the Coast

Количество игроков: от 2

Возраст игроков: от 13 лет

Длительность партии: 40–60 минут

Похоже на:

Hearthstone

«Берсерк»

Слава первооткрывателей всегда манила людей. Христофор Колумб отправился в плавание в поисках Индии, чтобы подарить её сокровища католическим королям, а открыл Новый свет. А где сокровища и мореплаватели — там и пираты. А где пираты — там и динозавры. Стоп, что?! Да, самые настоящие динозавры! А ещё мерфолки, владеющие магией природы. Да и конкистадоры не так просты — они прибыли в Иксалан, чтобы найти трофей, который позволит им больше не пить кровь…

Такова расстановка сил в новом сете Magic: The Gathering. Есть четыре противоборствующие группы, чьи интересы пересекаются в таинственном золотом городе Ораске. Вампиры, пираты и наездники на динозаврах желают получить его главное сокровище — «Бессмертное солнце», а мерфолки должны его защитить.

«Иксалан» предполагает, что игрок присоединится к одной из фракций, которые почти не сочетаются между собой и довольно чётко разделены по цветам и способностям:

вампиры Легиона заката сильны магией крови и численностью;

Речные вестники усиливают друг друга, замедляют и останавливают противников, используя магию воды и воздуха;

альянс пиратов полагается на внезапные манёвры, грабёж и огневую мощь своих кораблей;

Империя солнца приручила могучих рептилий, которые способны затоптать любого соперника.

Хотя некоторые существа представлены в трёх цветах (например, карты пиратов бывают красные, синие и чёрные, а динозавров — белые, зелёные и красные), сам набор подталкивает к тому, чтобы выбирать не более двух цветов, так как в нём недостает стабилизаторов по мане. Зато с лихвой хватает «племенных» усилителей: мерфолки уверенней чувствуют себя рядом с мерфолками, вампиры — с вампирами, пираты — с пиратами. А наиболее сильными из представленных существ кажутся динозавры. Учитывая, что в наборе не так много заклинаний, убивающих существ, противодействовать ящерам во второй половине партии довольно затруднительно. А уж когда на поле боя выходит «Смертоносный тиран»…

Пираты против динозавров? Что дальше — космические ковбои против гномов-роботов?

Помимо внушительных размеров, динозавры могут похвастаться новой способностью «Неистовство». Она активируется, когда ящеру наносят повреждение, и позволяет игроку получать жизни, дополнительный бонус к атаке или призывать на помощь старших динозавров.

Ну и что теперь, всем выбрасывать белый флаг, если издалека слышен топот тяжёлых лап? Вовсе нет! «Они больше, но мы ловчее, йарр!» — так вам скажет любой морской волк. У пиратов есть свой козырь — специальная способность «Набег», уже знакомая игрокам по блоку «Таркир». Она заставляет соперников сбрасывать карты, терять жизни или выкапывать клад для пиратского капитана.

Да, Иксалан полон кладов! Эта механика схожа с механикой «Дознание» из блока «Тени над Иннистрадом», только там, доискиваясь правды, мы получали карты, а клады приносят ману. Карта «Баснословное богатство» и вовсе присуждает автоматическую победу игроку, набравшему десять и более кладов.

Почувствовать себя первооткрывателем можно благодаря способности «Разведка», которая позволяет набрать из колоды земель или усилить «разведчика». Очень интересен цикл двусторонних карт: чары и артефакты трансформируются в земли, раскрывая подробности об освоении Иксалана.

Когда я узнал первые подробности об «Иксалане», идея показалась мне не слишком перспективной: пираты против динозавров (привет, «Замес»)? Что дальше — космические ковбои против гномов-роботов? Однако сюжет оказывается интереснее, чем предсказуемое избиение команды стражей в Амонхете. Действительно, наблюдать за приключением команды могущественных Planeswalker’ов за два года уже наскучило, а вот делать ставки на то, кто скорее достигнет золотого города, довольно занятно. Интересно и сюжетное взаимодействие страдающего амнезией Джейса и его старой знакомой по Равнике — горгоны Враски, которая из хладнокровной убийцы превратилась в заботливого пиратского капитана.

Итог: «Иксалан» очень увлекателен: при игре за каждую фракцию проникаешься её интересами и начинаешь питать неприязнь к конкурентам. Да, набор предоставляет небольшое преимущество динозаврам, но это не значит, что они непобедимы! Заряжайте корабельные пушки, точите вампирские клыки и вперёд, на поиски Эльдора… я хотел сказать, Ораски!