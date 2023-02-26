Читаем комикс «Белый песок» Брендона Сандерсона

У нас на сайте — отрывок из русскоязычного издания фэнтезийного комикса «Белый песок» на основе раннего текста Брендона Сандерсона. Фрагмент знакомит нас с главными героями из диема — ордена мастеров песка. И во время важной церемонии воины враждебного клана устраивают настоящую резню…

Над планетой Талдаин два солнца. Одна звезда – слабенький карлик над ночной стороной планеты, где всегда царят сумерки. Вторая звезда – гигант, раскаляющий дневную сторону этого мира – песчаную пустыню. Песок на этой планете обладает магическими свойствами, и управлять ими учатся мастера, которые при помощи песка могут возводить города, воевать и даже летать.

Кентон живёт на Ясной стороне и желает стать сильнейшим мастером песка, получив звание мастрелла. Однако у него нехватка способностей, но зато в достатке своенравия и упорства, чтобы не сдаваться, когда даже его родной отец не верит в то, что сын добьётся поставленной цели. В скором времени упорство станет для парня важным фактором внутренней силы: воины враждебного клана устраивают резню, отец и почти все товарищи Кентона убиты.

Юноша уверен, что его клан пал жертвой заговора, и намерен выяснить причины, как и продолжить улучшать навыки во владении силами песка. Кентон привлекает к себе чрезмерное внимание, и за ним начинают охотиться наёмные убийцы. Руку помощи ему внезапно протягивает гостья с Тёмной стороны Талдаина…

Сценарий комикса написали Рик Хоскин и Айзек Стюарт, основной рисунок выполнил Джулиус Гопес. На русском комикс будут выпускать в формате двух сборников. В том включены первые восемь глав комикса, пролог, приложение Ars Arcanum с картой мира, глоссарием, основными понятиями о положении планеты в космическом пространстве, измерении времени на Талдаине, мастерах песка и другими фактами.

Перевод выполнил Юрий Павлов. Как отмечает издательство, именно в его переводах теперь будут все новые книги Сандерсона, включая «запланированные на этот год The Lost Metal, первый из секретных проектов автора, сборник малой прозы и не только».

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