2016 год прошёл под знаком покемонов. Игра для мобильных устройств Pokémon GO при всей своей примитивности взорвала планету. Главная её фишка — дополненная реальность: геймер и игровые объекты становятся частью единого пространства. Возможно, скоро мы будем жить в мире, где реальность вступит в полноценный синтез с цифровыми технологиями. Сколько это даст дополнительных возможностей! Однако и угроз здесь таится немало: навязчивая реклама, проникающая прямо в мозг; тотальная правительственная цензура; влияющая на подсознание пропаганда…

Естественно, фантастика не могла обойти вниманием идею дополненной реальности (ДР) — хотя произведений, целиком ей посвящённых, не так уж и много. Пока фантастов больше привлекает виртуальная реальность (ВР) вообще, сегментом которой служит ДР. Мы собрали список фантастических книг, где элементы виртуальной и дополненной реальности плотно переплелись с обычным миром. И чаще всего он при этом оказывается жертвой виртуальной экспансии.

Лино Альдани «Онирофильм» (1963)

Изобретение онирофильма похоронило сначала обычное кино, а затем и всю прежнюю жизнь. С помощью специального аппарата человек словно оказывался внутри фильма — воспринимал запахи, ощущал прикосновения и полностью сливался с сюжетом. Зритель был непосредственным участником событий, их главным героем. Плёнки онирофильма, «сновидения», стали самым востребованным товаром, наркотиком, на который подсело человечество. Людей больше не занимала карьера, красивые вещи, вкусная еда, экзотические путешествия, даже секс. Зачем к чему-то стремиться? Ведь достаточно купить онирофильм, и ты можешь стать кем угодно, пережить невероятные приключения и даже обрести вполне осязаемую любовь самых прекрасных женщин или мужчин. Катастрофически падает рождаемость, остановился прогресс, никого не волнует политика, умирает искусство — человечество стремительно деградирует…

Этот пророческий рассказ мэтра итальянской фантастики был написан в те времена, когда даже понятия «виртуальная реальность» не существовало. Впрочем, идея витала в воздухе: в разных странах появилось ещё несколько произведений на созвучную тему — рассказы Анатолия Днепрова «Конец «Рыжей Хризантемы» (1963), Кобо Абэ «Тоталоскоп» (1964), Примо Леви «В дар от фирмы» (1966). Разгадка проста: 1960-е — годы массового распространения телевидения. Тогда оно проникло в каждый дом, став самым мощным на тот момент средством влияния на умы. И многие интеллектуалы полагали, что обычному кино, да и всему искусству, скоро придёт конец. Это они ещё интернета и видеоигр не знали…

Нил Стивенсон «Лавина» (1992)

Мрачный мир недалёкого будущего соседствует с гораздо более симпатичной виртуальной Метавселенной, причём в обоих есть «лавина» — одновременно наркотик для обычных людей и грозный компьютерный вирус. Гениальный хакер Хиро, который работает доставщиком пиццы, постоянно подключён к Метавселенной, где он самый крутой мечник. Когда его друг Дэвид, открыв закодированное письмо, получает порцию вируса, который почему-то сжигает ему мозг в реале, Хиро пытается расследовать этот странный инцидент…

Нил Стивенсон создал причудливый коллаж, где перемешаны киберпанк, боевик, шпионский триллер, психологическая драма, социальная сатира. А ещё это одна из первых (и наиболее известных) попыток в фантастике изобразить виртуальный мир, который влияет на реальный. Всё это приправлено отвязным юмором, чернушной пародией и стилистическими экспериментами. Роман, написанный на заре «эры доткомов» (взрывного роста интернет-индустрии), оказал значительное влияние на новое поколение айтишников. Так, один из создателей очков виртуальной реальности Oculus Rift Майкл Абраш написал: «Эта книга заставила меня понять, насколько близка сетевая трёхмерная реальность». В романе также впервые были использованы несколько терминов, которые стали общеупотребимыми, такие как «аватар» (графический образ пользователя) и «Метаверс» (Метавселенная — коллективное виртуальное пространство).

Джефф Нун «Вирт» (1993)

В близком будущем «вирт» (виртуальная реальность) приобрёл очень странную форму. Для попадания туда нужно принять препараты, известные как «перья». Каждое «перо» в зависимости от цвета открывает дорогу в отдельную реальность — самого причудливого свойства. Можно попасть в собственное идеализированное прошлое. Или, наоборот, в мир, полный боли и страдания. Или испытать самые изощрённые чувственные наслаждения. И вот однажды в вирте застряла девушка Дездемона, вместо которой в обычную реальность попал странный монстр вроде осьминога-переростка. Для спасения девушки её брат должен проникнуть в мета-вирт — центр виртуальной Вселенной, куда обычным людям путь заказан…

Роман написан под влиянием наиболее «глюковых» книг Филипа Дика, потому понравится далеко не всем. Книга непроста для восприятия — иногда сложно различить, где кончается реальность и начинается вирт. Тем не менее роман считается программным произведением НФ об «имитированной виртуальной реальности» — на схожих идеях базируется «Матрица».

Тэд Уильямс, цикл «Иноземье» (1996–2001)

Конец XXI века, будущее, которое мало отличается от нашего «здесь и сейчас». Виртуальная реальность стала доступным для всех развлечением и способом убежать от повседневных проблем. И самый популярный сегмент ВР — Иноземье, целая вселенная различных симуляций, переход между которыми возможен благодаря виртуальной реке, связывающей фантастические миры воедино. Однако оказывается, что Иноземье не так уж и виртуально: происходящие там события способны влиять на реальную жизнь обычных людей. Группа героев странствует по виртуальным мирам Иноземья, пытаясь спасти его от разрушения. Ведь, как выясняется в ходе этого многомерного квеста, за уничтожением Иноземья последует гибель всей Земли — уже в реале.

Это довольно специфическая тетралогия, в которой научная фантастика встречается с фэнтези. Главная заслуга Тэда Уильямса в том, что ему, пожалуй, первым удалось нарисовать столь масштабную картину недалёкого будущего, где виртуальная реальность стала неотъемлемой частью повседневной жизни. В отличие от предшественников, которые ограничивались лишь фрагментарным изображением такой интеграции — на уровне общих идей. Правда, отсюда исходит и основной недостаток цикла — чрезмерность и многословность.

Чарльз Стросс «Акселерандо» (2005)

Хроники будущего, в котором прогресс человечества развивается очень быстро (аччелерандо — музыкальный термин, означающий ускорение), из-за чего земляне переходят к технологической сингулярности. То есть моменту, когда технологии достигнут такого уровня, что окажутся вне понимания людей, после чего начнётся эволюционный процесс перехода к постчеловечеству, принципиально иной форме разумной жизни. В романе показана ранняя стадия этого процесса — но реальность и виртуальность уже настолько тесно переплетены, что практически невозможно отличить живое от неживого. Где настоящие люди, где рождённые в виртуальной реальности ИскИны, понять всё сложнее…

У романа нет единого сюжета, это фактически сборник слабо связанных рассказов с несколькими основными героями. В книге масса оригинальных идей, но вот в художественном смысле автор несколько подкачал.

Вернор Виндж «Конец радуг» (2006)

2025 год. Человечество окончательно превратилось в цифровую цивилизацию: обмен информацией происходит мгновенно, компьютеры интегрированы в одежду, очки дополненной реальности есть у каждого. И, естественно, люди без проблем могут создавать собственные виртуальные миры. Однако группа опасных авантюристов пытается внедрить технологию, которая обеспечит контроль над разумом обитателей ВР, а значит, фактически позволит подчинить весь мир…

Вернор Виндж — страстный поклонник технологических нововведений, потому «Конец радуг» сочинён в первую очередь для демонстрации общества, где ВР стала неотъемлемой частью жизни. Немудрено, что многие создатели ВР и ДР-технологий упоминают роман как источник своего вдохновения.

Уильям Гибсон «Страна призраков» (2007)

Практически наши дни. Вольнонаёмный журналист Холлис Хэнри готовит материал о новом течении в цифровом искусстве — locative art. Суть «локативного искусства» в полноценном использовании ДР: на реальное место в пространстве накладывается виртуально реконструированное историческое событие. Увидеть результат можно только в киберпространстве с помощью особых очков…

У книги увлекательный шпионско-авантюрный сюжет, но главная её ценность — в наглядной демонстрации технологии, которая может появиться хоть завтра. Ведь все необходимые для её создания компоненты уже есть. Сам Уильям Гибсон сказал, что написал роман о том, как «киберпространство колонизировало нашу повседневную жизнь».

Рэки Кавахара Sword Art Online (с 2009)

Ролевая игра «Мастера меча онлайн» невероятно популярна, ведь она основана на принципе «полного погружения»: геймеры надевают специальные шлемы и переносятся в фэнтезийный мир. Однако игра оказалась ловушкой: её создатель лишил десять тысяч геймеров возможности выйти из системы. Попытка снять шлем в реальном мире оборачивается мгновенной смертью из-за разряда в мозг. И гибель в мире игры тоже приводит к смерти.

Рассказывая увлекательную историю, автор одновременно говорит о реальной опасности — чрезмерной зависимости современного человека от цифрового мира. Нередкие случаи внезапной смерти заядлых игроков от физического и нервного истощения, прежде всего в Азии, показывают, что это не надуманная проблема. Конечно, цикл ранобэ (укороченных иллюстрированных романов) японского писателя не отличается особой оригинальностью. Тем не менее SAO обрёл массовую известность — в основном из-за прогремевшей на весь мир аниме-экранизации.

Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться» (2011)

В начале XXI века Джеймс Холлидэй изменил мир, создав виртуальную реальность OASIS. Поначалу это была просто игровая площадка, но спустя несколько десятилетий она заменила интернет, став целым виртуальным миром и пристанищем для миллиардов людей. Ведь реальная жизнь на раздираемой противоречиями и конфликтами планете просто убога. И вот после смерти Холлидэя мир потрясает его завещание: громадное состояние и контроль над OASIS получит тот, кто отыщет запрятанную там пасхалку-ключ. Миллионы людей берутся за квест, который может стать смертоносным — причём по-настоящему.

Говоря об этом романе, который стал мировым бестселлером и сейчас экранизируется Стивеном Спилбергом, обычно вспоминают о многочисленных отсылках к гик-культуре. Однако интересен и подробно показанный мир OASIS — социальной сети с полным погружением. Весьма вероятно, что через десяток лет мы окажемся в схожей реальности.

Межавторская серия «Гаджет» (с 2017)

Недалёкое будущее. Новаторский гаджет «нейрофон» пользуется сумасшедшей популярностью. Достаточно вставить в ухо крошечную пластиковую таблетку — и человек погружается в игровой мир. Однако некоторые люди отказываются использовать гаджет, опасаясь контроля над своим мозгом. В какой-то момент пользователи нейрофона вступают в игру, участники которой идут в специально оговорённые места сбора, получают виртуальное оружие… и оно оказывается настоящим. Думая, что они всего лишь играют, нейрофонщики начинают убивать «неохваченных», устраивать теракты и, получая команды извне, фактически пытаются захватить власть в своих странах. Оказывается, за повсеместным внедрением гаджета стоят коварные инопланетяне…

Пожалуй, межавторская серия «Гаджет» российского издательства АСТ — первое крупное произведение, навеянное прошлогодней покемономанией. Как мы помним, в России реакция на неё оказалась довольно неоднозначной. Так, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что у него «складывается подозрение, что это приложение (Pokémon GO) создано при участии каких-то спецслужб, которые собирают видеоинформацию на территории всех стран». А вдруг это инопланетяне постарались?

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Наш топ далеко не полон. Занимательных книг о проблемах, связанных с влиянием виртуальной реальности на обычную жизнь, гораздо больше. В некоторых используются уже готовые идеи, но есть и новаторские истории, которые пока ещё ждут перевода на русский язык. А с учётом появления всё новых технологий и гаджетов мы наверняка прочтём ещё немало подобных книг.