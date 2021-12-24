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    #научная фантастика #первый контакт

    Дэвид Веллингтон «Последний астронавт». Нечто из открытого космоса

    24 декабря 2021
    24.12.2021
    15066
    3 минуты на чтение
    #научная фантастика #первый контакт

    В ближайшем будущем человечество снаряжает экспедицию на Марс, и возглавляет её космонавтка Салли Дженсен. Однако из-за технических неполадок происходит трагедия, в результате чего NASA отстраняют от космических полётов и резкий скачок в развитии совершает коммерческий сектор. США теряет ведущую позицию в космических исследованиях, а имя Салли теперь связано с величайшим провалом Америки. Дженсен уходит в отставку и старается держаться подальше от всего космического, пока молодой учёный Санни Стивенс не обнаруживает странный цилиндрический объект, вошедший в Солнечную систему. Правительство решает, что необходимо как можно быстрее установить контакт с вероятными пришельцами, ведь объект движется в сторону Земли. К нему полетят Дженсен, Стивенс, учёная-биолог Парминдер Рао и военный пилот Виндзор Хоукинс. Но не дремлют и конкуренты — корейская космическая компания хочет достучаться до инопланетян первой, однако их команда загадочно исчезает. Теперь Дженсен и её товарищам нужно не только установить контакт с чужой формой жизни, но и отыскать пропавших астронавтов.

    Читаем книгу «Последний астронавт» Дэвида Веллингтона 1

    David Wellington
    The Last Astronaut
    Роман
    Жанр: научная фантастика
    Выход оригинала: 2019
    Переводчик: Т. Черезова
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021
    Серия: «Наш выбор»
    480 с., 3000 экз.
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    Писатели всегда любили добавлять в научную фантастику элементы ужаса. Особенно если речь о космической фантастике. Неизвестность, враждебная и бесконечная пустота вокруг, непонятные и, как правило, неприятные формы жизни, с которыми сталкиваются герои, — в таких обстоятельствах толика хоррора просто напрашивается. И Дэвид Веллингтон, наиболее известный как раз работами в жанре ужасов, этим обстоятельством воспользовался сполна. Если смешать «Свидание с Рамой» Артура Кларка (к которому автор делает прямые отсылки), фильмы «Армагеддон» и «Чужой», можно получить представление о «Последнем астронавте».

    Первые страницы романа настраивают на фантастику ближнего прицела о первом контакте. Веллингтон не стесняется заимствовать элементы известных произведений и складывать их в пирамидку своего романа. Но стоит собраться команде NASA, как повествование резко ускоряется, а после возвращения к прежнему размеренному темпу жанр книги уже меняется. От космического триллера автор переходит к боди-хоррору, затем история перетекает в исследовательскую фантастику, где учёные пытаются разобраться, что происходит и где они оказались, — и эта схема повторяется до конца книги.

    В целом же роман — очень «мягкая» научная фантастика с упором на приключения и преодоление сложностей. Это не значит, что здесь нет любопытных идей, просто они любителям фантастики хорошо знакомы и даже привычны. Если разбирать «Последнего астронавта» на детали, окажется, что буквально каждый элемент романа взят из очень известных книг и фильмов. Впрочем, собирая эти фрагменты воедино, добавляя гнетущую атмосферу, наращивая напряжение в группе и уровень психологических проблем каждого из участников, Веллингтон создаёт очень приличную фантастику. Больших неожиданностей или внезапных поворотов поклонники жанра не найдут, но это не помешает получить от романа удовольствие.

    Разве что образы героев получились смазанными. Автор даёт персонажам мотивацию, объясняет, почему они действуют именно таким образом, — и дальше они словно живут по заданной программе. Если персонаж хочет искупить старые грехи — никакие аргументы и внешние обстоятельства этого не изменят. Если переживает за безопасность Земли — все его действия будут подчинены одной цели. Каждый из героев скорее типаж, чем живой человек, и существуют они исключительно ради продвижения сюжета. Что, впрочем, не слишком портит книгу, где центральная часть истории — именно сюжет.

    Итог: : развлекательная фантастика хорошего уровня. Вряд ли роман войдёт в золотой фонд, но читается он быстро и приносит удовольствие. Ну а там, где Веллингтону не хватает оригинальности, он берёт динамикой и умением создавать напряжение.

    Зомби, спецназ и космос

    Дэвид Веллингтон известен в основном как автор хорроров. У него на счету трилогия о зомби «Остров монстров», также он пишет романы о сильных женщинах Лоре Кэкстон и Шайенн Кларк, которые противостоят вампирам и оборотням. Хотя дебютировал Веллингтон как автор серии технотриллеров о ветеранах американского спецназа, борющихся с террористами.

    Через иллюминатор Дженсен видела, как горит ее товарищ. Пламя от гидразина невидимое, но было видно, что Блейн лупит руками по пультам, пытаясь загасить его. Она видела, как скукоживаются его волосы и чернеют, видела, как рот открывается в ужасающем беззвучном крике. Врач потянулся к иллюминатору, к ней. Умоляя ее помочь. Благодаря какому-то космическому милосердию радио в отсеке вырубилось, и командир не услышала крика погибающего в пламени человека, но видела, как тот бьет кулаком по иллюминатору, словно пытается его разбить, вырваться, сбежать от огня…

    Читаем книгу «Последний астронавт» Дэвида Веллингтона 1
    Дэвид Веллингтон «Последний астронавт»
    Стоит ли читать?
    Любителям фантастики первого контакта и ужасов должно понравиться.
    Удачно
    увлекательный сюжет
    атмосферность
    саспенс
    Неудачно
    схематичные персонажи
    вторичность
    7
    Достойно

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