Помимо первого звонка, 1 сентября состоялась церемония вручения Dragon Awards. Премия эта интересна в первую очередь своей историей. Она проводится на базе фестиваля Dragon Con в Атланте и задумана в качестве альтернативы «Хьюго».

У истоков награды стоят некоторые из «Печальных щенков» — клуба фанатов, которые в свое время саботировали «Хьюго». Ларри Коррейа — вы можете помнить его по истории с обвинённой в расизме писательницей — в 2016 году писал в своем блоге:



Это премия не для маленькой клики, где все по очереди рассказывают друг другу, какие они талантливые. Это премия для всего фэндома, чтобы по достоинству оценить то, что читатели считают важным.

Надо сказать, что жюри премии действительно пытается быть объективным (хотя не всегда выходит) и на премию выдвигались даже их идеологические противники вроде Джона Скальци и Н. К. Джемисин.

Конечно, премия не обошлась без скандалов. В 2017 году Литтлвуд, Джемисин и Скальци попросили убрать свои имена из списка номинантов. Последний, впрочем, передумал и остался в листе голосования. С тех пор фэндом смирился с наградой, хотя, конечно, недовольные остаются.

Для читателя премия интересна прежде всего тем, что книги в ней выбираются по популярности. Их актуальность и «правильность» взглядов автора не учитываются. Здесь, правда, таится и недостаток: иногда складывается ощущение, что номинантов отбирают по спискам бестселлеров Amazon. Впрочем, в нынешнем году жюри отступило от правила — в победителях есть книги, о которых я, например, совершенно ничего не знал.

Лучший научно-фантастический роман

A Star-Wheeled Sky — Брэд Торгерсен

Авантюрная космическая опера. Тысячу лет назад человечество сбежало с Земли на кораблях поколений. В космосе люди наткнулись на заброшенную транспортную сеть, благодаря которой можно мгновенно перемещаться между звездами. Однако количество врат ограничено, так что достаточно быстро начались проблемы, связанные с перенаселением. И вот появляются новые врата. Ученые подозревают, что они ведут к миру создателей Сети, поэтому в гонку включаются представители самых могущественных государств. От того, кто первым сумеет добраться до древних секретов, зависит судьба человечества.

Лучший фэнтези-роман (включая мистику)

House of Assassins — Ларри Коррейа

Второй том цикла эпического фэнтези Saga of the Forgotten Warrior от самого Ларри Коррейи — причём писатель получает эту премию в третий раз за четыре года её существования. Читатели описывают цикл как «смесь „Архива Буресвета“, „Рожденного туманом“ и „Судьи Дредда“». Коррейа известен своим умением выписывать экшен, и этот цикл не стал исключением. В книге продолжается история бывшего Защитника Ашока Вадала, служившего кем-то вроде инквизитора, и Пророчицы Теры, покинувшей Орден Воинов, чтобы участвовать в восстании Ашока. Это эпическое фэнтези в традиционной его форме: Коррейа любит монстров, злых чародеев, могучих воинов — и с удовольствием о них рассказывает.

Лучший подростковый/детский роман

Bloodwitch — Сьюзан Деннард

Третий том цикла The Witchlands. Вот как звучит аннотация:

«Высоко в снежных горах расположен монастырь, таящий в себе древние секреты. Прямо перед ним раскинула лагерь орда кочевников, которых сдерживает озеро. Чужаки ждут зимы, чтобы пройти по льду к убежищу и его тайнам. Ведьмак крови Эдуан объединил усилия с загадочной нитеведьмой Изельт и девочкой по прозвищу Сова, чтобы остановить грядущее уничтожение. Но для победы герою придётся встретиться лицом к лицу со своим отцом и собственным прошлым».

Лучший военный научно-фантастический или фэнтезийный роман

Uncompromising Honor — Дэвид Вебер

Продолжение бесконечной саги о Хонор Харрингтон. Хотя Хонор уже полстолетия служит Королевству, она остается лучшим командиром флота, и именно ей предстоит вести новую, глобальную войну против Солнечной Лиги.

Лучший роман в жанре альтернативной истории

Black Chamber — Стивен Стирлинг

Цеппелины, Джеймс Бонд в юбке и тайные общества Рейха. Теодор Рузвельт становится президентом во второй раз прямо перед началом Первой мировой. Чтобы выиграть её, Рузвельт обращается к своей сверхсекретной шпионской организации — «Черным покоям». В Германию отправляется лучшая шпионка, прекрасная Люз О’Мейли. Её задача — остановить противника, готового применить дьявольское оружие против Америки.

Лучшая новеллизация

«Траун: Союзники» — Тимоти Зан

Вторая часть новой, каноничной истории о Трауне всё от того же Тимоти Зана. И хотя её отнесли к новеллизациям, она не воспроизводит сюжет какого-либо фильма или эпизода сериала. Роман рассказывает о новой миссии, на которую гранд-адмирал Траун отправляется вместе с Дартом Вейдером.

Книгу пока не издали на русском, но почитать ее описание можно на «Вукипедии».

Лучший роман ужасов

Little Darlings — Мелани Голдинг

Лорен Трантер видела в больнице жуткую женщину, которая пыталась подменить её новорождённых детей какими-то странными созданиями. Но ни доктор, ни муж не верят Лорен, считая, что ей всё это просто почудилось. Спустя месяц дети исчезают во время прогулки в парке. А когда Лорен их находит, то понимает: с детьми что-то не так… Они выглядят как прежде, но только для всех остальных. Лорен знает, что это не её дети, и вскоре она совершает поступок, который либо станет чудовищной ошибкой, либо началом пути к возвращению детей.

Остальные номинации

Другие номинации посвящены комиксам, сериалам и прочим фантастическим произведениям. Пройдёмся по ним кратко.

Лучшим комиксом признали «Сагу» Брайана Вона и Фионы Стэплз. Это масштабная история в жанре космической оперы, которая рассказывает о молодой паре, Алане и Марко, и их дочери Хейзел. Влюблённые принадлежат к представителям двух враждующих рас, которые наперегонки начали искать Хейзел. Главные герои пытаются скрыться ото всех и отыскать уголок галактики, где их семья будет в безопасности. Комикс описывают как «Ромео и Джульетту» в антураже «Звёздных войн». На английском вышло 54 выпуска, это девять томов.

Лучшим графическим романом (не очень понятно, почему это отдельная номинация, — вероятно, речь о законченной серии) стал комикс про Людей Икс X-Men: Grand Design — Second Genesis Эда Пискора. Это детальное переосмысление классической истории мутантов, которое затрагивает судьбы многих персонажей.

Лучшим научно-фантастическим или фэнтезийным телесериалом посчитали «Благие знамения» от Amazon Prime по одноимённой книге Нила Геймана и Терри Пратчетта. Мы много писали об этом шоу, авторы которого скрупулёзно перенесли книгу на экран. Вот наш развёрнутый обзор, а вот большой список пасхалок и отсылок.

Лучшим научно-фантастическим или фэнтезийным фильмом стали «Мстители: Финал». Картине как минимум стоит отдать должное за достойное прощание с целой эпохой супергероев.

Неожиданно, но лучшей научно-фантастической или фэнтезийной игрой на PC или консолях стал… совершенно не фантастический вестерн Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games. Никаких фантдопущений, лишь суровая драма о закате эпохи.

Звание лучшей научно-фантастической или фэнтезийной игры для мобильных устройств завоевала AR-игра Harry Potter: Wizards Unite от Niantic, аналог Pokémon Go, но в мире Роулинг. Здесь нужно не столько ловить магических существ, сколько восстанавливать фрагменты записей после загадочной катастрофы, участвовать в дуэлях и спасать магов.

Среди научно-фантастических или фэнтезийных настолок лучшей стала Betrayal Legacy, продолжение идей «Предательства в доме на холме», но с механикой сохранения прогресса, которая используется в хитах вроде Gloomhaven, «Пандемия: Наследие» и других. Издавать на русском Betrayal Legacy пока не планируют.

А лучшей научно-фантастической или фэнтезийной игрой среди ККИ, настольных RPG и игр с миниатюрами назвали коробочную версию приключения Masks of Nyarlathotep для НРИ Call of Cthulhu 7ed.