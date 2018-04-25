Джеймс Типтри-младший «Счастье — это тёплый звездолёт»

Двадцать восемь рассказов и повестей классика американской фантастики Джеймса Типтри-младшего, многие из которых были лауреатами или номинантами самых престижных фантастических наград. Подавляющее большинство произведений, вошедших в сборник, переведено на русский язык впервые.

Сборник рассказов и повестей

Составитель: А. Жикаренцев

Жанр: научная фантастика

Выход оригинала: 1968–1980

Переводчики: Е. Доброхотова-Майкова, А. Киланова, А. Питчер и другие

Художник: С. Шикин

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2018

Серия: «Мир фантастики»

832 стр., 4000 экз.

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Один из культовых американских фантастов конца 1960-х — середины 1970-х Джеймс Типтри-младший долгое время считался «человеком-загадкой», пока не стала известна его подлинная личность: Алиса Брэдли Шелдон, женщина с удивительной биографией. Её отец был известным натуралистом и путешественником, мать — писательницей, сама Алиса служила в военной разведке, затем в ЦРУ, получила степень по экспериментальной психологии. И уже в довольно зрелом возрасте решила попробовать себя в литературе — под мужским псевдонимом. Причём в научной фантастике. И почти сразу же добилась успеха, став признанной звездой короткой формы (романов у Типтри всего два, оба не слишком удачные).

При этом в России Типтри-младший, в отличие от своих знаменитых соотечественников и современников вроде Желязны или Ле Гуин, был мало известен — в разных антологиях и журналах вышло около десятка его рассказов и одна повесть. Была ещё, правда, парочка любительских собраний, но совсем уж с мизерным тиражом. Так что «азбучный» сборник — первое полноценное знакомство массового читателя с творчеством автора.

Все произведения сборника относятся к научной фантастике, большинство посвящены космосу и контакту с инопланетянами, хотя есть и постапокалипсис, и киберпанк. Но при всём сюжетном разнообразии главное в рассказах и повестях Типтри-Шелдон — их актуальность, гуманистическая направленность, гротескный юмор и редкостное умение автора вывернуть наизнанку жанровые клише.

Вот, к примеру, рассказ «Дар ангелов» — на пер вый взгляд история в духе «Пересадочной станции» Клиффорда Саймака о контакте обычных людей, честных, порядочных и милых, с инопланетянами, которые тоже замечательные ребята, хотя и «на лицо ужасные». И не нужно вмешивать в эти «тесные контакты третьего вида» никакие правительственные структуры — простые люди (и не-люди) сами во всём разберутся. Мир, дружба, жвачка! Но несколько финальных абзацев полностью меняют интонацию этой «милой» истории, заставляя вновь вспомнить того же Саймака, но уже роман «Почти как люди», где инопланетяне оказываются теми ещё проходимцами.

Многие рассказы, наполненные язвительным юмором, при их осмыслении оказываются не тем, чем кажутся

И вот такой приём «неожиданной развязки», пионером которого считается блестящий новеллист О.Генри, Типтри использует во многих рассказах. Только успеешь составить устойчивое мнение о сюжете и героях, как холодным душем обрушивается совершенно нежданный финал, полностью переворачивающий весь смысл истории. Таковы рассказы «Оплошность», «Поднимай нас, Скотти», «Снега истаяли, снега сошли», «Безмятежность Вивиана»… А в связанных общими героями рассказах «Мамочка пришла домой» и «Караул!» про контакт с навестившими Землю инопланетянами такой приём использован в середине и конце текста — в итоге восприятие этих юмористических на первый взгляд историй меняется аж трижды!

Работает это и на более глубоком уровне: многие рассказы сборника, полные язвительного юмора, при осмыслении оказываются далеко не юмористическими. Типтри-Шелдон мастерски умела завернуть вполне серьёзное содержание в легкомысленную обёртку. Взять тот же рассказ «Мамочка пришла домой», к примеру: по форме это хохма в духе приключений находчивого дипломата Ретифа, героя Кейта Лаумера, — загнанные в угол земляне умудряются остроумно победить могущественных пришельцев. Но в рассказе находится место горьким размышлениям о второстепенном положении женщин в обществе. Кстати, Типтри-Шелдон часто причисляют едва ли не к радикальным феминисткам, ставя бок о бок, например, с Джоанной Расс, признанным лидером такой фантастики. Если судить по рассказам сборника, Алиса Шелдон действительно выступала за гендерное равенство — однако женщины в её произведениях далеко не всегда оказываются правы.

Итог: отличный сборник, хотя парочка рассказов всё же излишне заумна — автор иногда не слишком удачно пыталась экспериментировать «под Дика». Но подавляющее большинство историй — блестящая и разноплановая НФ, шедевр мягкой гуманитарной фантастики.



Рассказ из сборника Джеймс Типтри-младший «Безмятежность Вивиана» Джеймс Типтри-младший — один из титанов американской фантастики 1960-1970 годов, его рассказы и повести, удостоенные престижных премий, отличались сюжетным разнообразием, гротескным юмором и разрывом привычных для того времени жанровых шаблонов. Почитайте один из таких рассказов.

Право выбора В возрасте 72 лет Алиса Брэдли Шелдон покончила с собой. Предварительно она застрелила своего парализованного мужа, потом легла на кровать рядом с ним и пустила пулю себе в висок. Это случилось 19 мая 1987 года.

Квент поднял голову. Тонкая серая рука протянулась вниз и вырвала у него брошюру. Квент успел разглядеть выпирающие, затянутые плёнкой глаза, затем голова вобралась обратно в плечи, и её обладатель спустился к люку. Это было ящероподобное двуногое ростом выше Квента, в каком-то сложном костюме.

— Вы Квент — наш новый старший помощник, — процокало существо. Квент видел, как язык быстро движется в роговом клюве. — Я Свенск.

Рассказ «Счастье — это тёплый звездолёт»