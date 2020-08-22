К юбилею Брэдбери: что прочитать про Марс

Сто лет назад, 22 августа 1920 года, родился Рэй Брэдбери — классик научной фантастики, автор знаменитой антиутопии «451 градус по Фаренгейту», романов «Вино из одуванчиков», «Лето, прощай» и множества других произведений. Своими атмосферными, романтическими и яркими историями он оставил след не просто в фантастике, но и во всей литературе в целом. Одна из самых известных работ Брэдбери — цикл историй, рассказывающих о Красной планете. В честь юбилея писателя мы решили рассказать о книгах, действие которых происходит на Марсе.

Рэй Брэдбери — «Марсианские хроники»

«Марсианские хроники» — сборник рассказов о жизни на Марсе, благодаря которым Брэдбери получил первую широкую известность. Когда он впервые вез рукописи издательству в Нью-Йорк, то едва сводил конца с концами, а в следующую поездку писателя уже встречали толпы поклонников.

В «Хрониках» Брэдбери описывает марсианские пустоши, на которых осваиваются первые поселенцы. Они встречаются с местными аборигенами, тоскуют по Земле, узнают печальные новости о Третьей мировой войне. Книга получилась очень трогательной и эмоциональной, с размышлениями о человеке и его месте во вселенной.

Саймон Морден — «Билет в один конец»

«Билет в один конец» — роман астронома и геофизика Саймона Мордера, который постарался изобразить достоверную картинку экспедиции на Марс. Книга рассказывает о первом путешествии людей на Красную планету — правда, оно оказывается засекреченным и не совсем легальным. Частная корпорация, не успевающая в обозначенный контрактом срок закончить постройку базы, отправляет на Марс приговоренных к пожизненному сроку преступников в обмен на смягчение приговоров. Каждый из восьми членов экипажа обладает теми или иными навыками, необходимыми для создания первой марсианской базы. А руководить постройкой будет главный герой книги Фрэнк Киттридж, осужденный за убийство наркоторговца.

Саймон Морден любопытно описывает подготовку и сам полет на Марс. Поначалу идея о том, что туда могут неофициально отправить преступников, может показаться сомнительной, но автор подробно и убедительно обосновывает, почему такой вариант событий весьма вероятен.

Каждый из команды в чем-то виновен, а это значит, что налаживать контакт Фрэнку с ними будет затруднительно — но иначе миссию не выполнить. Пожалуй, лучше всего роман себя проявляет со второй половины, когда произведение превращается в детективный триллер с загадочными убийствами и гнетущей атмосферой смертельно опасного Марса.

Энди Вейер — «Марсианин»

«Марсианина» по праву можно назвать ярчайшей космической робинзонадой двадцать первого века. Героем книги и снятого по ней фильма стал астронавт Марк Уотни, который едва не погиб во время марсианской бури. Товарищи по команде посчитали его мертвым и экстренно покинули Марс. Однако Марк выжил, добрался до жилого модуля и теперь думает, как быть дальше. Каково остаться одному на Красной планете?

Харизматичный герой, не теряющий бодрости духа даже в самых сложных ситуациях — главное достоинство книги Энди Вейера. Но не единственное: не менее увлекательно читать о том, как он с помощью науки и смекалки справляется с обрушившимися на него проблемами.

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Ким Стэнли Робинсон — «Марсианская трилогия»

«Марсианская трилогия» по праву считается одной из самых масштабных историй, посвященных колонизации и последующему освоению Красной планеты. Прежде чем взяться за трилогию, Ким Стэнли Робинсон больше десятилетия изучал Марс и возможные способы доставки на него первых колонистов. Вот почему даже по прошествии почти 30 лет трилогия выглядит весьма актуальной.

Первый том трилогии под названием «Красный Марс» рассказывает о первой сотне колонистов, отправляющихся строить будущее для следующих поколений. Робинсон создал убедительную и твердую научную фантастику, но при этом сделал упор на социальные, морально-этические и экономические аспекты колонизации Красной планеты.

Во втором томе, «Зеленый Марс», уже идет глобальный процесс терраформирования планеты и борьбе жителей Марса за независимость. И в финальном романе под названием «Голубой Марс» автор описывает, как вставшая на ноги марсианская цивилизация устремляется к дальнейшему изучению Солнечной системы.

Алексей Толстой — «Аэлита»

«Аэлита» — один из первых романов в истории, действие которого происходит на Марсе. Оттуда, согласно сюжету, в начале двадцатого века радиостанции Земли ловят неизвестные сигналы бедствия. Команда в составе инженера и красноармейца отправляется на разведку и обнаруживают, что планета обитаема.

На Марсе полным ходом идет масштабное восстание. Дочь правителя Марса по имени Аэлита рассказывает героям историю своей цивилизации, корни которой восходят к Атлантиде. На этом фоне между землянином-инженером и принцессой вспыхивает любовь.

«Аэлиту» нельзя назвать твердой научной фантастикой, но для своих лет (она увидела свет в 1923 году) она была невероятно свежей и новаторской. Книга неоднократно была экранизирована и по праву считается одним из ярчайших произведений Алексея Толстого.