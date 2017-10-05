Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2017 год стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Как сказано в сообщении Шведской академии, которая присуждает премию, Исигуро получил её за то, что он в своих «романах необыкновенной эмоциональной силы раскрыл пропасть под иллюзорным ощущением связи с миром».

Кадзуо Исигуро родился 8 ноября 1954 года в японском городе Нагасаки, в семье известного океанографа. Когда мальчику было пять лет, его отец получил работу по специальности в Великобритании, и семья эмигрировала. Закончив Кентский университет, Исигуро затем прошёл обучение писательскому мастерству в Университете Восточной Англии (Норвич), где получил степень магистра по художественной литературе.

Официальный литературный дебют Исигуро состоялся в 1980 году, когда в журнале Bananas был опубликован его рассказ. Вышедший в 1982 году дебютный роман Исигуро, «Там, где в дымке холмы», навеян историей его семьи: героиня книги, японка средних лет, покидает Нагасаки, который восстанавливается от последствий ядерной бомбардировки, и переезжает в совершенно иной для себя мир, в Англию. Роман был отмечен Мемориальной премией Уинифред Холтби, которая вручалась лучшей книге года, изданной в британской провинции.

Уже следующий роман Исигуро, «Художник зыбкого мира» (1986), также посвящённый Японии, принёс писателю международную известность — книга попала в шорт-лист Букеровской премии и завоевала премию Уитбреда (более коммерческий вариант Букера). Но настоящим «живым классиком» британской литературы Исигуро стал после выхода «Остатка дня» (1989), который и критики, и читатели признали одним из самых «английских» романов конца XX века. Эта история истинного дворецкого, который много лет служит одной аристократической семье, принесла Исигуро Букеровскую премию и в 1993 году была успешно экранизирована (восемь номинаций на «Оскар» и большой коммерческий успех).

Начиная с четвёртого романа писателя, «Безутешные» (1995), в творчестве Исигуро появились фантастические элементы, которые позволяют отнести его к представителям западной ветви «магического реализма». Более того, самое известное его произведение этого периода, роман «Не отпускай меня» (2005), включает элементы НФ и антиутопии. Неспроста книга была номинантом премии Артура Кларка — главной британской награды за лучший НФ-роман. В 2010 году книга была экранизирована. А последний на сегодня роман Кадзуо Исигуро «Погребённый великан» (2015) уже близок к фэнтези — его действие происходит в Британии времён короля Артура. Потому роман вполне заслуженно был номинантом Всемирной премии фэнтези и Мифопоэтической премии фэнтези.

Так что Кадзуо Исигуро вполне может считаться «почти фантастом». А потому присуждение ему самой престижной в мире литературной награды — праздник для всех истинных почитателей жанра.

Торжественная церемония вручения награды пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Размер премии в 2017 году был увеличен до 9 миллионов шведских крон — 1,12 миллиона долларов.