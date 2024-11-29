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#рецензии на книги#детектив#Что почитать

Леони Свонн «Гленнкилл: следствие ведут овцы». Мисс Мапл наносит ответный удар

Ирина Нечаева
9 декабря 10:00
88
3 минуты на чтение
Джордж Гленн — пастух в ирландском городке Гленнкилл, где все знают всех, но некогда здесь произошло таинственное убийство, которое так и не было раскрыто. И когда убивают самого Джорджа, за расследование приходится взяться его единственным друзьям — стаду овец разных пород, которых пастух коллекционировал, выбирая по редкости и качеству шерсти.
Leonie Swann
Glennkill: Ein Schafskrimi
Роман
Жанр: иронический детектив
Выход оригинала: 2005
Переводчик: Р. Ключак
Издательство: «Дом историй», 2024
Возрастной рейтинг: 16+
307 с., 3000 экз.
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Детективы-животные в массовой культуре не новость, но в основном в той её части, что предназначена для детей — всякие «Коты-детективы», «Детективы на четырёх лапах» и бесконечная франшиза про Скуби-Ду. Но, как оказалось, место для взрослой книги такого рода тоже есть, и «Гленнкилл» эту нишу занял почти блистательно.

Это классическое комфортное чтение, уютный детектив, действие которого происходит в очаровательном маленьком городке (где совершенно случайно проживает эксцентричный сыщик-любитель или же целое стадо более чем эксцентричных сыщиков), а преступник всегда оказывается наказан по заслугам. Большая часть таких детективов довольно предсказуема, авторы пользуются общими приёмами и одними и теми же элементами, но Леони Свонн, действуя полностью в рамках жанра, сумела придать своему роману определённую уникальность.

Овцы-детективы тоже знают основные законы жанра, потому что убитый пастух постоянно читал им книги — такой ход позволил автору добавить в роман очень много литературных аллюзий, отсылок и шуток. Опыта у парнокопытных сыщиков нет никакого, зато есть стальная решимость вывести убийцу на чистую воду. И вот, отдав пастуху последние почести, овцы берутся за дело — «на овечий лад. С перерывами на покушать и панику».

Овцы не могут разговаривать с людьми, зато могут разглядывать улики и подслушивать человеческие разговоры. Направлений расследования много: в список подозреваемых попадают мясник, второй пастух, бывшая жена убитого, его любовница… Овцы в достаточной степени владеют дедуктивным методом, но порой им мешает банальный лингвистический барьер — даже самая умная в мире овца мисс Мапл абсолютно не в состоянии понять, что говорит местный священник, и овцы уверены только в том, что он — очень неприятное существо, которое другие люди называют «богом».

Описывать происходящее с точки зрения овец явно непросто, но Леони Свонн справляется, в полной мере позволяя читателю ощутить недоумение фокальных персонажей. Овцы невысокого мнения о человеческом разуме, но и для них самих задача оказывается сложной из-за различий мировосприятия и плохого знания языка. «А как мы найдём… церковь? Мы ведь не знаем, что это такое». Но овцы не сдаются, отчаянно пытаются понять, что говорят люди, преследуют подозреваемых, изучают улики и устраивают засады.

Но даже когда тайна оказывается раскрыта (правда, во многом из-за чудесных озарений), остаётся огромная проблема: а как сообщить людям имя убийцы?

Все эти задачи автор решает довольно изящно, при этом делая персонажей-овец куда живее, милее и интереснее персонажей-людей. Местами роман смешной и забавный, местами — лиричный. Овцы Леони Свонн весьма чувствительны к красоте окружающего мира, и в тексте полно очаровательных описаний.

Впрочем, при всей уютности назвать этот роман лёгким не получится. Местами он затянут и очень медлителен, местами автор не выдерживает взятый тон. А ещё в тексте очень много подсказок, позволяющих восстановить события последних семи лет Гленнкилла, и, если упустить некоторые из них, сюжет в какой-то момент делается непонятным.
Итог: крепко сбитый и вполне интересный классический детектив с более чем неожиданным сыщиком-любителем. Детектив увлекательный, забавный, а временами грустный и трогательный. Главные герои его любопытны и решительны, а маленькие ирландские местечки очаровательны — пока там никого не убивают.

Вторая попытка

Вообще-то роман Леони Свонн уже выходил на русском в 2008 году. Но то ли время оказалось неподходящее, то ли с позиционированием вышла промашка, то ли перевод был неудачный, но книга прошла мимо внимания читающей публики. И вот вторая попытка: другое издательство, совершенно новый перевод, изящное оформление — возможно, на сей раз книге повезёт у нас больше?

Овцы Джорджа мирно паслись на фоне живописного пейзажа. Красота. Как с картинки. Одна из овец забрела особенно далеко и, как маленький белый лев, торжественно восседала над обрывом. Как же она туда залезла?

— Эй, овечка! — воскликнул Том. — Смотри не упади! Жаль будет, если такая красотка, как ты, свалится.

Овца посмотрела на него с презрением, и внезапно он почувствовал себя тупым. Тупым и пьяным.

Леони Свонн «Гленнкилл: следствие ведут овцы»

7

оценка

Стоит ли читать?

Любителям классического английского детектива и уютной иронии — вполне.

Удачно

  • атмосфера классического детектива
  • шутки
  • перевод

Неудачно

  • недостаток динамики
  • запутанность интриги

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Ирина Нечаева

Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

#рецензии на книги#детектив#Что почитать
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