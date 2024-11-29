Леони Свонн «Гленнкилл: следствие ведут овцы». Мисс Мапл наносит ответный удар

Детективы-животные в массовой культуре не новость, но в основном в той её части, что предназначена для детей — всякие «Коты-детективы», «Детективы на четырёх лапах» и бесконечная франшиза про Скуби-Ду. Но, как оказалось, место для взрослой книги такого рода тоже есть, и «Гленнкилл» эту нишу занял почти блистательно.









Это классическое комфортное чтение, уютный детектив, действие которого происходит в очаровательном маленьком городке (где совершенно случайно проживает эксцентричный сыщик-любитель или же целое стадо более чем эксцентричных сыщиков), а преступник всегда оказывается наказан по заслугам. Большая часть таких детективов довольно предсказуема, авторы пользуются общими приёмами и одними и теми же элементами, но Леони Свонн, действуя полностью в рамках жанра, сумела придать своему роману определённую уникальность.





Овцы-детективы тоже знают основные законы жанра, потому что убитый пастух постоянно читал им книги — такой ход позволил автору добавить в роман очень много литературных аллюзий, отсылок и шуток. Опыта у парнокопытных сыщиков нет никакого, зато есть стальная решимость вывести убийцу на чистую воду. И вот, отдав пастуху последние почести, овцы берутся за дело — «на овечий лад. С перерывами на покушать и панику».





Овцы не могут разговаривать с людьми, зато могут разглядывать улики и подслушивать человеческие разговоры. Направлений расследования много: в список подозреваемых попадают мясник, второй пастух, бывшая жена убитого, его любовница… Овцы в достаточной степени владеют дедуктивным методом, но порой им мешает банальный лингвистический барьер — даже самая умная в мире овца мисс Мапл абсолютно не в состоянии понять, что говорит местный священник, и овцы уверены только в том, что он — очень неприятное существо, которое другие люди называют «богом».





Описывать происходящее с точки зрения овец явно непросто, но Леони Свонн справляется, в полной мере позволяя читателю ощутить недоумение фокальных персонажей. Овцы невысокого мнения о человеческом разуме, но и для них самих задача оказывается сложной из-за различий мировосприятия и плохого знания языка. «А как мы найдём… церковь? Мы ведь не знаем, что это такое». Но овцы не сдаются, отчаянно пытаются понять, что говорят люди, преследуют подозреваемых, изучают улики и устраивают засады.





Но даже когда тайна оказывается раскрыта (правда, во многом из-за чудесных озарений), остаётся огромная проблема: а как сообщить людям имя убийцы?





Все эти задачи автор решает довольно изящно, при этом делая персонажей-овец куда живее, милее и интереснее персонажей-людей. Местами роман смешной и забавный, местами — лиричный. Овцы Леони Свонн весьма чувствительны к красоте окружающего мира, и в тексте полно очаровательных описаний.



