Марина и Сергей Дяченко «Масштаб» 

Под обложкой последней прижизненной книги Марины и Сергея Дяченко собраны повести одного жанра: всё это детективы.

Сборник повестей

Жанр: детективное фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2022

Серия: «Метафантастика Марины и Сергея Дяченко»

Возрастной рейтинг: 16+

480 с., 4000 экз.

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В «романе в повестях» под названием «Масштаб» расследованиями занимаются представители двух стран из «Путешествий Гулливера» — «лилипут» Лео Парсель и «великанша» Эльза Бауэр. Лео, житель Ортленда,— частный сыщик и герой книги о нём самом. Эльза — сотрудница сыскной службы Минобороны Альтагоры. Они знакомятся, расследуя обстоятельства гибели посла Ортленда в Альтагоре — трагедии, которая может привести к войне между двумя государствами, и так находящимися в натянутых отношениях. Лео и Эльзе предстоит распутать ещё два дела: о массовых похищениях граждан Ортленда и об убийстве, в котором обвиняют брата Эльзы — директора химического концерна.

В повести «Земля веснаров» подозреваемым, а затем и сыщиком поневоле становится главный герой — колдун-веснар Осот. Умение веснаров ускорять рост и старение растений становится смертельным оружием, когда используется против животного или человека. Именно так погиб местный барон, представитель народа завоевателей-йолльцев. Йолльский маг Аррф, расследующий убийство, теперь вынужден сотрудничать с подозреваемым — и искать в окрестностях ещё одного веснара.

В «Слове погибели № 5» мир похож на наш — только в нём есть маги, объединённые в организацию «Коршун». Следователь Игрис Трихвоста расследует дело об убийстве провинциальной учительницы, где главный подозреваемый — могущественный маг Алистан Каменный Берег, применивший заклинание «слово погибели № 5» и стёрший сам себе память о разговоре с жертвой. Игрис подозревает, что в этой истории не всё так просто, и запутанный клубок фактов уводит его на сорок лет в прошлое…

Хотя описанные авторами миры очень разные — и о каждом из этих миров хочется узнать побольше,— у всех историй есть нечто общее. В каждой своеобразными напарниками становятся люди, далёкие друг от друга — если не откровенные враги. В «Масштабе» эта разница выражена через, собственно, масштаб: Лео ростом с палец Эльзы, а её голос может разорвать ему барабанные перепонки (так что общаются они только по видеосвязи в мессенджере). В «Слове погибели № 5» люди сосуществуют с магами, но побаиваются их: сложно дружить с теми, кто способен полностью подчинить себе твою волю и убить одним словом. А в «Земле веснаров» эта разница обострена до предела: пара героев, вынужденных сообща искать убийцу,— представители органически несовместимых культур, относящихся друг к другу с откровенной брезгливой неприязнью.

Дяченко, любители непростых моральных дилемм, не сводят отношения персонажей к голливудским историям о том, как враги, объединённые общим делом, становятся лучшими друзьями. Между Лео и Эльзой в «Масштабе» зарождается симпатия и даже, кажется, нечто большее — описывая это «нечто», авторы умудряются пройти по очень тонкой грани, отделяющей откровенность от пошлости, — но вряд ли у этих странных отношений есть будущее. Веснар и йолльский маг во второй повести так и не находят общий язык — они как не понимали культуру друг друга с самого начала, так не понимают и в финале.

Да и в «Слове погибели № 5» Игрис не в состоянии преодолеть свой страх перед магом — к тому же именно маг ставит сыщика лицом к лицу с чудовищной правдой, способной поколебать основы его мира.

Детективные загадки успешно разгадываются — но это не мешает авторам завершать повести своим любимым открытым финалом. Мы не знаем, что сделает Игрис с настигнувшим его кошмарным откровением. Можем лишь догадываться, не выйдет ли вражда двух народов в «Земле веснаров» на новый виток. И с трудом представляем, что ждёт Лео и Эльзу — и их родные страны. Но ведь именно за это мы и любим Дяченко: их книги умеют задавать непростые вопросы, остающиеся с нами ещё долго после того, как перевёрнута последняя страница.

Итог: затейливые миры, закрученные детективные сюжеты — и сложные этические вопросы, которые супруги Дяченко умеют задавать лучше многих.

Исполняется не впервые Из пяти повестей, составивших сборник, впервые публикуются только две — вторая и третья части «Масштаба». «Земля веснаров» (под названием «Осот») появилась в 2006 году в омнибусе малой прозы Дяченко «Год Чёрной Лошади». «Слово погибели № 5» выходило в 2006 году под одной обложкой с романом «У зла нет власти» — заключительной частью цикла «Ключи от королевства». А первую повесть «Масштаба», получившую в книге название «Убийство в посольстве», Марина и Сергей Дяченко прислали для первой публикации в «Мире фантастики».

— А как тебе удалось получить образование? Как ты вообще выжил в Некрае? Что, не йолльцы подобрали тебя и отмыли? Не йолльцы отправили в школу? Университет, где ты учился, не был построен на йолльские деньги? Или стипендия, которую ты получал… — Ты забыл сказать, что предварительно йолльцы убили моего деда. — Ты забыл сказать, что перед этим Осоты убили несколько тысяч человек! — Ты забыл, что эти люди пришли на мою землю с оружием. — С оружием, с металлургией, с лекарствами… Сказок не бывает: мы победили, потому что сильнее. Земля веснаров