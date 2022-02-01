«Отблески Этерны»: как создавался цикл Веры Камши и чем может кончиться

По случаю выхода экранизации «Отблесков Этерны» вспоминаем историю написания цикла и строим догадки о том, как и когда он может завершиться.

Фильм «Этерна. Часть первая» уже вышел!

Рождение Кэртианы. Прототипы в реальности

Подобно любому историческому событию, имеющему ряд предпосылок помимо непосредственной причины, появление монументального фантастического цикла «Отблески Этерны» растянуто во времени и не ограничивается моментом выхода из печати «Красного на красном» — первой книги, увидевшей свет в далёком 2004 году.

Но чтобы составить полную хронологию, придётся отступить ещё на пару лет в прошлое. Прологом к появлению «Отблесков Этерны» служит дебютный цикл писательницы, «Хроники Арции».

Дело в том, что мир, в котором разворачивалось действие первых романов Веры Камши, связан со вселенной, придуманной другим автором — Ником Перумовым. И хотя Перумов отнёсся к «Хроникам Арции» благосклонно и лично отправил в издательство первый том, в дальнейшем из-за случившегося между Верой Викторовной и Перумовым недопонимания писательница прекратила работу над циклом. В онлайн-интервью с читателями она пояснила свою позицию так:

«Нет, он [Ник Перумов] никоим образом не требовал у меня убираться из Тарры, а у издателей перестать меня печатать. Я сама сочла себя не вправе рвать яблоки в чужом саду и стёрла почти готовую книгу, после чего написала в издательство, что понимаю ситуацию и ухожу».

Но принятые Верой обязательства перед издательством по созданию новой книги никто не отменял. За вдохновением писательница обратилась к собственной, уже написанной на тот момент повести «Пламя Этерны», положив её в основу нового, абсолютно самобытного цикла. Так и появился роман «Красное на красном».

Несмотря на поджимавшие сроки, как говорит писательница, основной сюжет цикла «Отблески Этерны» был продуман уже к моменту выхода первой книги и оставался неизменным в общем, меняясь лишь в частностях. С самого начала Вера Викторовна задумывала трилогию… и в некотором роде так и получилось. Правда, она вышла на 16 книг.

Дело в том, что количество томов не соответствует логической разбивке сюжета. По словам писательницы, ориентиром для неё служила трилогия «Хождение по мукам» А. Н. Толстого. Примечательно, что первоначально открывающая книга «Отблесков Этерны» должна была называться «Вдоль обрыва», что тоже созвучно с произведением А. Н. Толстого.

Проводя параллели, Вера Викторовна говорит о структуре так:

«Первая часть о на первый взгляд стабильном мире, который незаметно для большинства его обитателей сползает в пропасть, затем всё летит в тартарары и, наконец, наступает пусть хмурое, но утро».

Писательница всегда отмечала, что «Отблески Этерны» не сериал, а единое произведение, потребовавшее огромного количества страниц. Однако выдуманный мир, с одной стороны, полностью развязывает автору руки, с другой — сковывает его по рукам и ногам, заставляя то и дело отступать от основной сюжетной линии, посредством второстепенных персонажей и дополнительных арок выстраивая в воображении читателя полную мозаику пространства, окружающего героев.

Всем знаком вид на Эйфелеву башню, открывающийся, если верить голливудским фильмам, из каждого парижского окна. Никто не удивится, если герой книги или фильма встретит в центре Калькутты корову, а прибыв в Венецию, предпочтёт гондолу такси. Но в фэнтези-мирах у читателя нет накопленного набора стереотипов. Вступая на улицы Талига, читатель понятия не имеет, кого из аристократов ему следует опасаться, а кому — доверять, кто из персонажей ведёт себя подобающим образом, а кто намеренно нарушает приличия. Нормально ли здесь, в конце концов, лазить в окна к хорошеньким барышням, не будучи им до этого хотя бы представленным?

Так вместе с оживающей на глазах читателя Кэртианой и разрастались «Отблески Этерны». А учитывая, что одна из главных интриг цикла заключалась в том, что нужно было угадать всех Повелителей и эориев, на это тоже понадобилось время. И вот личные сюжетные ветки получили персонажи из ложного и итогового списков, чтобы в финале, когда от героев потребуется активное участие, им не пришлось бы выкатываться из ближайших кустов роялем и богом из машины в одном лице.

Углубляясь в проблему представления персонажей, стоит отметить, что и явных прообразов своих героев Вера Викторовна не называет. А значит, простых отсылок для понимания их действий тоже недостаточно, и образ приходится рисовать если не с нуля, то с едва проступающего наброска.

В интервью Дмитрию Злотницкому на вопрос о вдохновлявших её исторических личностях писательница ответила так:

«Будут ли точные портреты, не знаю, всё может быть, но пока не предвидится. В Кэртианском цикле нет ни одного героя, у которого был бы конкретный прототип. Получился некий винегрет, в котором можно выискать что-то от Маргариты Валуа, что-то от кардинала Ришелье, что-то от генерала Ермолова, что-то от Толстого-Американца, что-то от ныне живущих людей, как известных, так и не очень».

С учётом сказанного вполне объяснимо, что кардинал Сильвестр — яркая и влиятельная фигура в политической жизни Талига — невольно ассоциируется у читателя с кем-то вроде Ришелье или Мазарини, не столько даже с историческими личностями, сколько с их образами в массовой культуре. Но предпосылками львиной доли знаковых событий «Отблесков Этерны» становятся как раз личностные особенности талигского кардинала, образу которого и посвящено немалое количество глав — дабы уберечь читателя от ошибки обобщения.

В поисках прототипов, вдохновивших образы прочего населения Кэртианы и реальными историями добавивших правдоподобности выдуманным героям «Отблесков Этерны», можно заглянуть и на официальный сайт писательницы, где есть отдельная страница, посвящённая «рокэобразным» историческим личностям.

У Дика Окделла широко известного прообраза, по словам Веры Викторовны, тоже не было:

«Окделл, увы, взялся не из исторических хроник и мемуаров, а из самой что ни на есть реальной жизни. В отличие от “штучного товара” (вроде Алвы, Дорака, Савиньяков, Катарины, Ноймаринена, Рафиано, Кальдмеера, которые хоть и встречаются, но не всем и не часто), Диконы весьма распространены, что в реале, что в сети».

В интервью писательница часто ссылается на обычную жизнь как на неиссякаемый источник вдохновения для создания персонажей. Так, для графини Савиньяк одним из прообразов стала наша современница, о чём Вера Викторовна рассказала, отвечая на вопросы в своей официальной группе во «ВКонтакте»:

«У Арлетты есть и один вполне живой прототип, моя близкая подруга, чей сын рос и вырос на моих глазах».

Учитывая, что в формировании мировоззрения и литературного стиля каждого писателя огромную роль играют любимые им книги и авторы, последним камнем в фундаменте Кэртианы можно назвать литераторов, часто упоминаемых Верой Викторовной при обсуждении её творчества. Писательница называет, к примеру, Анджея Сапковского, Робин Хобб и Кейт Якоби. Из отечественных авторов чаще всего упоминаются Ник Перумов и Алексей Пехов. А если говорить о любви к морю и флоту, то Вера Викторовна ссылается на Константина Станюковича, Рафаэля Сабатини и Леонида Соболева.

Изменения в переизданиях

Как и её коллега по фантастическому жанру Стивен Кинг, который перед выходом финального тома «Тёмной башни» переписал начало «Стрелка», Вера Камша внесла правки в текст первых книг при их переиздании. Она несколько сместила акценты и раскрыла персонажей в новом свете, что добавило аргументов в фэндомные споры об истинной мотивации героев.

После редактуры вместе с опечатками и фактологическими ошибками из первых книг исчезли некоторые детали вроде восторженных описаний внешности героев или дружеских интонаций, то и дело проскальзывавших в мыслях и речи персонажей в обход устоявшихся иерархических отношений. Кроме того, появились и новые фрагменты, влияющие на восприятие сюжета читателем.

Самым ярким для фэндома примером стала фраза «что сделано, то сделано, и вами — больше, чем мной», в переиздании вложенная в уста Рокэ Алвы. До этого сеньор не возлагал на плечи своего оруженосца никакой ответственности за данную им присягу, а теперь недвусмысленно намекает, что юноша от великодушного предложения мог бы и отказаться. А раз нет — так пусть теперь живёт с полным осознанием сотворённого.

В целом ничего радикального во фразе нет, нормальный разговор двух взрослых мужчин, один из которых хочет заранее прояснить, какими будут для них обоих последующие три года. Проблема в том, что фраза оказалась весьма в характере того Рокэ Алвы, каким поклонники цикла увидели его в следующих книгах, но ярко контрастировала с образом, сложившимся по двум первым томам, где Алву читатели видели в основном неискушённым взглядом Дика Окделла, не разбирающегося ни в тонкостях придворной жизни, ни в заговорах, ни в людях.

Что будет дальше?

В мае 2021 года из печати вышел очередной роман цикла, «Ветер и вечность» (том первый, «Предвещает погоню»). По словам писательницы, впереди нас ждут ещё две завершающих историю книги: «Ветер и вечность. Песня Четверых» и «Ветер и вечность. Солнце над башней» — причём последняя будет не просто финалом, а скорее послесловием ко всему циклу.

«Песня четвёрых» выйдет после февраля 2022-го, а точные сроки выхода «Солнца над башней» неизвестны. Есть даже небольшой шанс, что грядущая экранизация обгонит часть истории Кэртианы, известной читателям из книг. Возможно, с «Этерной» повторится ситуация «Игры Престолов», где автор раскрыл создателям главные сюжетные вехи, послужившие затем основой для сценариев. Или же продюсеры вдохновятся примерами успешных аниме, которые часто выходят на экраны задолго до окончания манги-первоисточника — и становятся самостоятельными произведениями по мотивам со своими сюжетными арками и оригинальным финалом.

Учитывая ограничения кинематографа, можно предположить, что нас ждёт некий синтез обоих вариантов. Логично предположить, что всех актуальных Повелителей и Ракана представят уже в следующей части экранизации . И не последнюю роль в этом представлении сыграет популярность Альдо и Валентина Придда — из них двоих, вероятно, и выберут настоящего Повелителя Волн.

Также неясно, кто в экранизации представит дом Ветра: будут ли введены Жермон и Вальдес, или выберут только одного из них? У второго шансов объективно больше, потому что кэцхен. Впрочем, и они могут не помочь, если создатели экранизации предпочтут сделать Повелителем Ветра, к примеру, уже введённого в пилотном эпизоде Хорхе Дьегаррона. У исполнителя его роли Максима Ханжова уже образовался собственный мини-фэндом среди предвкушающих экранизацию читателей.

По первому фильму уже можно заметить, что сюжет «Отблесков Этерны» в экранизации подвергся не только косметическим, но и капитальным изменениям. Например, на дуэли Рокэ и Эгмонта секундантом выступает Лионель Савиньяк, а не Диего Салина, как в книгах. Того требует производственная необходимость: Салина в ближайшее время на экране не появится, а зрителей нужно заранее познакомить с Лионелем и раскрыть его взаимоотношения с Алвой. Схожая ситуация с Рупертом фок Фельсенбургом, который, к удивлению читателей, в экранизации оказался в Агарисе, в компании Альдо Ракана и Робера Эпине.

Вполне вероятны и изменения в судьбе Эстебана Колиньяра, приятные для персонажа и его поклонников. Популярность исполнителя этой роли Сергея Горошко может подтолкнуть продюсеров расширить сюжетную ветку дерзкого аристократа. Как знать, вдруг Колиньяр заменит на экране Оскара Феншо или даже Чарльза Давенпорта, а может, возьмёт на себя часть функций других второстепенных персонажей, из которых и сложится полновесная оригинальная роль.

Обратное влияние экранизации на книги тоже не исключено, хотя и маловероятно: возможно, выход финальных томов как-то увяжут по времени с премьерами новых частей «Этерны». Но здесь всё будет зависеть в первую очередь от Веры Викторовны и издательства. Поклонники же, хотя и терпеливы и верны «Отблескам Этерны» много лет, всё-таки мечтают увидеть завершающие романы как можно скорее.