Саймон Столенхаг «Электрический штат». Путешествие по умирающему миру

Сюжет строится из впечатлений героини, намёков, недомолвок, осколков её личной биографии и судьбы мира в целом. Иногда кажется, что самое интересное — сражения, катастрофы, зарождение искусственного коллективного разума — осталось за кадром, и читатель наблюдает лишь за агонией мира, по руинам которого бредут девочка и робот.





Столенхагу потрясающе удалась атмосфера увядания. Той самой классической киберпанковской антиутопии, когда мир уже почти умер, но ещё трепыхается. Один из самых запоминающихся моментов в тексте — люди под действием нейрозаклинания, которые уже разлагаются… но всё ещё продолжают шевелить губами и мыслить. Самый яркий графический образ — громадные полуразрушенные машины и башни, одновременно грозные и смешные, потому что почти на каждой красуются мультяшные граффити.







На некоторые вопросы, которые возникают по ходу истории, ответы найдутся. Другие останутся на откуп читателю: Столенхаг даёт огромное пространство для интерпретаций. Особенно хорошо работает на это вторая сюжетная линия. Мы так толком и не узнаем, кто такой второй рассказчик, как он выследил героиню и что именно хочет… хотел сделать. В момент кульминации автор решает, что текст и пояснения ни к чему, — нам остаётся только самостоятельно трактовать иллюстрации и домысливать то, что осталось за кадром.





