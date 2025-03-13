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#рецензии на книги#Что почитать#антиутопия#киберпанк

Саймон Столенхаг «Электрический штат». Путешествие по умирающему миру

Александра Злотницкая
13 марта 12:00
290
2 минуты на чтение
В Риме есть необычная достопримечательность — замочная скважина в воротах Магистральной виллы на холме Авентин. Если заглянуть в неё, то можно одновременно увидеть на одной линии три суверенных государства — территорию Мальтийского ордена, итальянские пейзажи и Ватикан. Графический роман шведа Саймона Столенхага «Электрический штат» — это, по сути, такая же замочная скважина: короткая дорожная история, а вокруг неё — большой и многогранный мир, только, чтобы его увидеть, надо найти точку обзора.
Simon Stålenhag

The Electric State
Жанр: графический роман, киберпанк, антиутопия
Издательства: «Эксмо», Like Book, 2018
Перевод: Л. Таулевич
144 стр., 3000 экз.
Похоже на: Руди Рюкер «Обеспечение» Джефф Нун «Брошенные машины»
Сюжет строится из впечатлений героини, намёков, недомолвок, осколков её личной биографии и судьбы мира в целом. Иногда кажется, что самое интересное — сражения, катастрофы, зарождение искусственного коллективного разума — осталось за кадром, и читатель наблюдает лишь за агонией мира, по руинам которого бредут девочка и робот.

Столенхагу потрясающе удалась атмосфера увядания. Той самой классической киберпанковской антиутопии, когда мир уже почти умер, но ещё трепыхается. Один из самых запоминающихся моментов в тексте — люди под действием нейрозаклинания, которые уже разлагаются… но всё ещё продолжают шевелить губами и мыслить. Самый яркий графический образ — громадные полуразрушенные машины и башни, одновременно грозные и смешные, потому что почти на каждой красуются мультяшные граффити.

На некоторые вопросы, которые возникают по ходу истории, ответы найдутся. Другие останутся на откуп читателю: Столенхаг даёт огромное пространство для интерпретаций. Особенно хорошо работает на это вторая сюжетная линия. Мы так толком и не узнаем, кто такой второй рассказчик, как он выследил героиню и что именно хочет… хотел сделать. В момент кульминации автор решает, что текст и пояснения ни к чему, — нам остаётся только самостоятельно трактовать иллюстрации и домысливать то, что осталось за кадром.

Единственное, что периодически мешает погрузиться в текст, — шероховатости стиля. Иногда Мишель сбивается на канцеляризмы и слишком наукообразную для подростка речь. Кажется, что местами переводу не помешала бы более тщательная редактура: например, когда персонаж сначала эмоционально говорит, а потом вдруг использует длинные сложноподчинённые предложения с формулировками «что-то располагается там-то», это пагубно сказывается на атмосфере. Однако, если решить для себя, что это всего лишь защита психики и попытка спрятаться за «умными словами» от творящегося снаружи ужаса, романом можно наслаждаться без всяких «но».
Итог: атмосферная, мрачная и щемяще красивая история. Агония привычного мира глазами подростка.

Об авторе

Швед Саймон Столенхаг начинал карьеру как иллюстратор, но потом решил создавать графические романы. Первые три его книги появились на свет благодаря финансированию на платформе Kickstarter, причём «Электрический штат» собрал свыше 3 миллионов шведских крон при цели в 200 тысяч. Столенхаг умеет не только рисовать и сочинять истории — для кампании на Kickstarter он создал электронный саундтрек к своему роману.

Саймон Столенхаг «Электрический штат»

9

оценка

Удачно

  • потрясающе красивый, проработанный мир
  • возможность неоднозначной интерпретации
  • взаимодействие двух сюжетных линий

Неудачно

  • стилистические огрехи (повторы и канцеляризмы)

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Александра Злотницкая

Читает книги, переводит книги, пишет книги, делает игры и любит постмодернизм.

#рецензии на книги#Что почитать#антиутопия#киберпанк
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