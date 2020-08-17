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    #антология #рецензии на книги #хоррор и ужасы

    Сборник «Ночные видения»: отличный хоррор про Хэллоуин

    17 августа 2020
    Ирина Нечаева
    17.08.2020
    11579
    2 минуты на чтение
    #антология #рецензии на книги #хоррор и ужасы

    Если сказать, что у любого автора хоррора есть хотя бы один рассказ про Хэллоуин, ошибёшься несильно. «Ночные видения» под редакцией Эллен Датлоу и Лизы Мортон, известных составителей антологий, только подтверждают это предположение. Перед нами сборник из шестнадцати рассказов на тему Хэллоуина, рассматривающих этот праздник с самых разных сторон. И некоторые из рассказов, возможно, лучшее, что когда-либо выходило из-под пера участников антологии.

    Ночные видения

    Haunted Nights
    Межавторская антология
    Жанр: хоррор
    Выход оригинала: 2017
    Составители: Эллен Датлоу, Лиза Мортон
    Переводчик: А. Авербух
    Издательство: «Эксмо», 2020
    Серия: «Дети Лавкрафта, Хоррор. Чёрная библиотека»
    416 стр., 2000 экз.
    Похоже на:
    Роджер Желязны «Ночь в тоскливом октябре»
    антология «Хэллоуин. Самая страшная книга»

    Большая часть сборника посвящена традициям и антуражу Хэллоуина. Так, здесь есть две истории о происхождении Джека-фонаря, основанные на европейской легенде про парня, который обманул дьявола и после смерти был обречён скитаться по земле с фонариком из репы. В «Конце фитиля» Джоанны Парипински Джек оказывается серийным убийцей, который каждый Хэллоуин ищет себе новую жертву и крадёт пламя человеческой души, чтобы его фонарь не переставал светить. А герой «Джека» Пэт Кэдиган пытается обмануть души умерших, чтобы поменяться с ними местами. «Сёстры» Брайана Эвенсона — очень забавный рассказ о двух сёстрах, которые готовятся идти собирать сладости вместе с другими детьми, чтобы найти себе друзей в новом городе, и постепенно узнают, что их семья совсем не такая нормальная, как они думали. Герои «Первого лунного Хэллоуина» Джона Р. Литтла хотят возродить традицию праздника на Луне — и узнают, что на этом небесном теле есть собственные ужасы и страхи.

    Остальные сюжеты чуть более традиционны. Скажем, в новелле «Почувствовать вкус родины» Джонатана Мэйберри бежавших в Аргентину нацистов ждёт довольно предсказуемое возмездие, — правда, форму, которую оно принимает, предсказать трудно. Во многих рассказах хэллоуинский антураж сразу сообщает читателю, что жуткий конец совершенно неизбежен, хотя, например, в «Повороте» Пола Кейна читательские ожидания оказываются обманутыми.

    Эллен Датлоу никогда не отбирает в свои антологии плохие или хотя бы проходные рассказы, и «Ночные видения» не стали исключением. Но некоторые истории выделяются даже на общем уровне.

    «Гамамелис виргинский» Джеффри Форда рассказывает о традиции городка Пайн-Барренс в Нью-Джерси. Это, безусловно, хоррор, но написанный в виде научно-популярной статьи с цитатами и ссылками на исторические источники, а оттого очень реалистичный и убедительный. Самый длинный рассказ антологии, «Заблудившиеся во тьме» Джона Лэнгана, тоже притворяется документальным. Это якобы история репортёра, бравшего интервью у режиссёра культового хоррора «Заблудившиеся во тьме», который основан на реальных событиях. Лэнган перескакивает между этими событиями, между их отражением в фильме и его собственном рассказе, создавая своеобразный стеклянный коридор, где уже невозможно отличить реальность от искажённого образа.

    Итог: сборник «ужасных» рассказов о кануне Дня всех святых, которые чаще превосходят ожидания, чем их оправдывают. Рассказы как минимум неплохи, а иногда и великолепны, хорошо подобраны, удачно скомпонованы в антологию, сопровождаются традиционно интересным предисловием. Придраться ну просто решительно не к чему.

    Ужас вместо веселья

    Хэллоуин, праздник весёлый, хоть и пытающийся казаться жутким, принято возводить к кельтскому Самайну, — и вот его-то как раз считают самой страшной ночью в году, ночью, когда возвращаются мёртвые, и прочее… На самом деле нет ни одного свидетельства связи дохристианского Самайна со смертью. Скорее всего, это было просто сельскохозяйственное торжество, праздник урожая и смены времён года. Кстати, длился он не один день, а три. По всей видимости, тёмным праздником мёртвых Самайн объявили монахи примерно в X веке, через четыреста лет после христианизации Ирландии: языческие обряды и празднования по определению были для них «дьявольскими».

    Сеанна опустила руку в карман, желая достать камень, но вместо него достала лишь листья будры плющевидной и снова пришла в ярость. Будь он проклят. Когда показался Ланс, она собирала листья будры для обряда Eiddiorwg Dalen: сорвать десять листков будры на Нос-Галан-Гиф, выбросить девять и на ночь положить десятый под подушку. Это, как считается, позволит видеть пророческие сны. Дар зрения. Роуз могла утверждать, что свой дар она получила другим способом, но тетка Сеанны лгала. Хотела сохранить свой дар только для себя.

    Келли Армстронг, рассказ «Нос-Галан-Гиф»

    Ночные видения
    Стоит ли читать?
    Любителям качественного хоррора — обязательно.
    Удачно
    предисловие
    подбор рассказов
    перевод
    Неудачно
    9
    Отлично

    Отрывок из книги

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    Ирина Нечаева
    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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