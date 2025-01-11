Сергей Лукьяненко «Поиски утраченного завтра». Спасти Вселенную

Сюжет нового романа Лукьяненко давним поклонникам автора хорошо знаком:

снова Избранный, снова спасение Вселенной. Но мэтру всё же удаётся привнести

в эту тему свежесть и оригинальность, обогатив сеттинг нюансами, которые делают

его более-менее самобытным.



На этот раз главный герой — не юный романтик, а уже зрелый и разочаровавшийся человек. Никита Самойлов, пройдя Обращение, когда ему было далеко за семьдесят, обрёл практически бессмертие и неограниченную силу. И это накладывает свой отпечаток: он испытывает усталость и апатию, не видит смысла в своём существовании. Лукьяненко погружает нас в образ героя, потерявшего веру как в себя, так и в окружающий мир. Но даже таким персонажам уготованы испытания, с которыми не так просто справиться. В этом и состоит интрига: несмотря на свою силу, Никита сталкивается с угрозой, которая превосходит его возможности.





«Большая Четвёрка» — ключевой антиутопический элемент «Слаживания»: силы, которые контролируют всё, но, как и полагается, у каждой из них есть свои внутренние противоречия. Более того, эти сущности не просто разнообразны, они принадлежат к разным формам жизни. Например, Думающие — это единый мозг-гриб, кибернетический Контроль совмещает в себе функции разведки и полиции, Стерегущие ведут войну на краю Вселенной, а Слаживающие пытаются управлять всеми и исправлять ошибки прошлого. Эта концепция придаёт миру определённую глубину.





Хотя планета, где разворачивается действие, полна трущоб и заброшенных территорий, Лукьяненко рисует будущее, которое, несмотря на изъяны, выглядит достаточно привлекательно. В придуманном писателем сеттинге есть отголоски образов как западных, так и советских фантастов, которые создавали утопические и антиутопические миры, на первый взгляд кажущиеся идеальными, но скрывающие внутренние проблемы. Впрочем, несмотря на неплохо проработанный мир и достаточно убедительного протагониста, второстепенные персонажи остаются картонными и выполняют лишь функциональную роль. Здесь и старые боевые товарищи с яркими, но однообразными характерами, и случайные красотки, с которыми Никита стремится к близости (что удобно объясняется его трансформацией во время Обращения), и целый ряд инопланетных существ.



