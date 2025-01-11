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#рецензии на книги#Сергей Лукьяненко#антиутопия

Сергей Лукьяненко «Поиски утраченного завтра». Спасти Вселенную

Лилия Чужова
11 января 10:00
2 минуты на чтение
«Слаживание» — это утопия, опирающаяся на четыре столпа: Контроль (полиция), Стерегущие (военные), Думающие (учёные) и Слаживающие (ответственные за единение). Каждый из блоков имеет свои правила, постулаты и агентов. Человечество, наряду с множеством других рас, пятьдесят лет назад получило право войти в миры Слаживания, но этот путь оказался не бесплатным. Четырнадцать «счастливчиков» прошли через Обращение — особую процедуру, спасшую остатки человечества от истребления жестокими инопланетянами. Никита Самойлов — один из этих людей. Хотя эти события давно остались в прошлом, и Никита наслаждается спокойным, праздным существованием, его жизнь резко меняется, когда кто-то пытается его убить.
Роман
Жанр: антиутопия
Художник: Д. Андреев
Издательство: «АСТ, Neoclassic», 2024
Серия: «Книги Сергея Лукьяненко»
Возрастной рейтинг: 16+
384 с., 22 000 экз.
Похоже на:
фильм «Валериан и город тысячи планет» (2017)
Ричард Морган «Видоизменённый углерод»
Сюжет нового романа Лукьяненко давним поклонникам автора хорошо знаком: снова Избранный, снова спасение Вселенной. Но мэтру всё же удаётся привнести в эту тему свежесть и оригинальность, обогатив сеттинг нюансами, которые делают его более-менее самобытным.

На этот раз главный герой — не юный романтик, а уже зрелый и разочаровавшийся человек. Никита Самойлов, пройдя Обращение, когда ему было далеко за семьдесят, обрёл практически бессмертие и неограниченную силу. И это накладывает свой отпечаток: он испытывает усталость и апатию, не видит смысла в своём существовании. Лукьяненко погружает нас в образ героя, потерявшего веру как в себя, так и в окружающий мир. Но даже таким персонажам уготованы испытания, с которыми не так просто справиться. В этом и состоит интрига: несмотря на свою силу, Никита сталкивается с угрозой, которая превосходит его возможности.

«Большая Четвёрка» — ключевой антиутопический элемент «Слаживания»: силы, которые контролируют всё, но, как и полагается, у каждой из них есть свои внутренние противоречия. Более того, эти сущности не просто разнообразны, они принадлежат к разным формам жизни. Например, Думающие — это единый мозг-гриб, кибернетический Контроль совмещает в себе функции разведки и полиции, Стерегущие ведут войну на краю Вселенной, а Слаживающие пытаются управлять всеми и исправлять ошибки прошлого. Эта концепция придаёт миру определённую глубину.

Хотя планета, где разворачивается действие, полна трущоб и заброшенных территорий, Лукьяненко рисует будущее, которое, несмотря на изъяны, выглядит достаточно привлекательно. В придуманном писателем сеттинге есть отголоски образов как западных, так и советских фантастов, которые создавали утопические и антиутопические миры, на первый взгляд кажущиеся идеальными, но скрывающие внутренние проблемы. Впрочем, несмотря на неплохо проработанный мир и достаточно убедительного протагониста, второстепенные персонажи остаются картонными и выполняют лишь функциональную роль. Здесь и старые боевые товарищи с яркими, но однообразными характерами, и случайные красотки, с которыми Никита стремится к близости (что удобно объясняется его трансформацией во время Обращения), и целый ряд инопланетных существ.

Тем не менее автору удаётся преподнести несколько неожиданных сюжетных поворотов, что удерживает интерес и компенсирует некоторую упрощённость структуры. Пока неизвестно, станет ли история о Слаживании полноценным циклом, но мир и сюжет имеют все задатки для этого.
Итог: классический Лукьяненко с Избранным и спасением Вселенной. Впрочем,
относительно свежий взгляд на будущее человечества присутствует.

Новый цикл?

Судя по словам автора, изначально история о Никите и «Слаживании» задумывалась как самостоятельный роман. Однако, как это часто бывает с книгами Лукьяненко, после того как опубликованное в сети произведение стало популярным, появилась надежда на полноценный цикл. Сам автор не исключает возможность продолжения, но, опять же, как и в случае с другими его сериями, не может точно сказать, когда новая книга обретет воплощение.
Я вывалился из флипа, который стрелой ушел вверх. Стукнуло в лоб. Я пожевал и выплюнул горячую сплющенную пулю со вкусом собственной крови и мозгов. Посмотрел на флип, уносящийся на предельной скорости. Улыбнулся. Время спасать прошло, настало время убивать…

Сергей Лукьяненко «Поиски утраченного завтра»

7

оценка

Стоит ли читать?

Вполне — можно спорить о вторичности и логических нестыковках, но менее увлекательным от этого роман не становится.

Удачно

  • оригинальный Лукьяненко
  • юмор
  • философия

Неудачно

  • шаблонный Лукьяненко
  • упрощённая структура
  • картонные персонажи

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Лилия Чужова
#рецензии на книги#Сергей Лукьяненко#антиутопия
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