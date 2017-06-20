Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая»

После исчезновения лучшего полководца Золотых земель, регента Талига Рокэ Алвы, всю тяжесть ответственности за будущее державы взвалили на свои плечи его друзья и боевые товарищи во главе с Лионелем Савиньяком, который уверен, что Первый маршал уже не вернётся. И выигрывать войны, наводить порядок в стране и разбираться в тайнах прошлого придётся без Рокэ. Но тому не впервой обманывать смерть, и Алва ещё не сказал своего последнего слова.

Жанр: эпическое фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2017

Художник: Я. Кучеева

Серия: «Фэнтези Ника Перумова»

544 стр., 4000 экз.

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«Отблески Этерны» Веры Камши, как это нередко бывает с фэнтезийными сериалами, получились куда более объёмными, чем изначально планировалось. Вот и финальный роман цикла, которого поклонники ожидали около пяти лет, в итоге оказался разделён на четыре части. Впрочем, как и было обещано, долго дожидаться выхода очередных томов «Рассвета» не пришлось — едва вышел первый, как следом подоспел и второй.

Но хотя писательница постаралась разделить книги так, чтобы в каждой части «Рассвета» был хоть какой-то промежуточный финал, по сути это один роман, который вполне мог бы выйти одним томом. Просто сейчас такие объёмные романы, как «Дикий ветер» или «Лик победы», издавать уже не принято. Так что в значительной степени вторая часть «Рассвета» просто продолжает и развивает сюжетные линии первого. Капрас, вернувшийся в родную Гайифу, наводит в ней порядок. Руперт фок Фельсенбург проявляет себя в сухопутной войне столь же ярко, как и на море, и уверенно превращается из волчонка в матёрого волка. А граф Савиньяк, который давно уже прошёл этот путь, одновременно решает вопросы войны и мира, раскрывает секреты минувшего и даже находит время для сердечных дел.

Во втором томе писательница продолжает раскрывать секреты, но попутно накаляет ситуацию на всех фронтах

Первый том «Рассвета» по темпу получился весьма неспешным — если предыдущие романы были богаты на войны, интриги и приключения, то здесь персонажи получили некоторую передышку. Конечно, встречи с выходцами или расследование давнего убийства приятным досугом назвать нельзя, но всё же книга по меркам всего цикла выглядит достаточно спокойной. И это явное затишье перед бурей Камша использовала, чтобы пролить свет на многие тайны, накопившиеся с тех пор, как мы впервые заглянули в Кэртиану. Во втором томе писательница продолжает раскрывать секреты, но попутно накаляет ситуацию на всех фронтах — и военном, и политическом, и сверхъестественном, что явно сулит приближение общей развязки.

К ней ведёт и возвращение на страницы цикла блестящего Рокэ Алвы — без сомнения, самого колоритного героя «Отблесков Этерны». Да, Камша уже доказала, что цикл может сохранять увлекательность, даже когда Алва остаётся в тени. Но с его возвращением цикл обретает дополнительный сильнейший козырь. Во второй томе «Рассвета» Рокэ успевает сделать не так уж и много, но практически каждая сцена с его участием великолепна. Более того, Первый маршал сильно изменился, и на страницах этого томика мы можем как никогда глубоко заглянуть ему в душу.

Итог: автор раскрывает всё больше карт, и история всё увереннее движется к развязке. Правда, жаль, что из-за издательской политики финал «Отблесков Этерны» приходится читать по частям. Хорошо хоть, выход оставшихся двух томов не за горами. В продаже они должны появиться уже этой осенью.

Заплутавшие в лабиринте Структура «Отблесков Этерны» вызывает закономерные вопросы. К примеру, «Рассвет» — это третья книга третьего тома пятого романа цикла… Легко запутаться. Отчасти такая невнятица вызвана издательской политикой, когда романы произвольно делятся на части. Впрочем, избежать такого деления сложно из-за их внушительных объёмов. К примеру, пятый, финальный роман цикла «Сердце Зверя», куда входит и «Рассвет», формально насчитывает более четырёх тысяч страниц! Непонятно, почему Вера Камша не пошла по пути более опытных товарищей по цеху — пускай бы в «Отблесках» было, к примеру, не пять заявленных романов, а десять. Ведь мэтры многотомного фэнтези вроде Роберта Джордана знают, что делают!

— Рокэ, — окликнул Салиган, — вот за что я тебя особо ценю, так это за жизнелюбие. Себя, к слову сказать, тоже.

— А что нам остаётся? — засмеялся кэналлиец. — Станешь убивать, не любя жизнь, рано или поздно сойдёшь с ума.

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Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая» удачно эпизоды с Рокэ

яркие диалоги

сочетание реалистичности и мистики неудачно дефицит боевых действий

несамостоятельность 2017-06-20 8 хорошо

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