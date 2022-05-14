Виктор Диксен «Двор Тьмы» 

История Франции, да и Европы в целом, пошла по иному пути: аристократия вот уже триста лет пьёт кровь народа — буквально. В 1715 году Людовик XIV прошёл «трансмутацию» — так началась тёмная вампирократическая эпоха. У обычных смертных тем не менее есть шанс тихо дожить до старости, если каждый месяц исправно отдавать десятую часть своей крови, в глаза не видеть чеснока и серебра, ну и, ясное дело, не сердить власти. Но семья юной Жанны Фруаделак власти рассердила, в один день сделав девушку сиротой. Теперь у неё осталась единственная цель — притворившись погибшей баронессой, отомстить жестоким упырям…

Victor Dixen

Vampyria: La Сour des Ténèbres

Роман

Жанр: тёмное альтернативно-историческое фэнтези

Выход оригинала: 2020

Художник: Некро

Переводчик: С. Исхакова

Издательство: «Эксмо: Freedom», 2022

Серия: «Young Adult. Вампирия»

Возрастной рейтинг: 18+

448 с., 6000 экз.

«Вампирия», часть 1

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Стартовый том цикла Виктора Диксена относится к тем романам, о которых не стоит судить по первому впечатлению. Начинается всё довольно стандартно: тиранический режим, храбрая девушка, красавцы-вампиры… Ещё и фантастическое везение героини, которая запросто притворяется аристократкой. Да, нам объясняют, что мать дала ей хорошее образование. Но как Жанна, носа не казав из родной деревушки, смогла сойти за дочь барона? Её незнание придворных нравов и даже клеймо простолюдинки — следы от частого кровопускания — никто в упор не замечает. Так и хочется воскликнуть: «Не верю!»

Однако этот недостаток быстро тускнеет, стоит сюжету набрать обороты. Ординарный рассказ о мести за убийство родных неожиданно перетекает в любопытнейшее описание нравственной трансформации. Преследуя праведные цели, «пострадавшая» Жанна быстро превращается в убийцу и манипулятора, ничем не уступающую так ненавидимым ею кровососам. Второстепенные персонажи тоже не отстают. Сперва они кажутся шаблонными и плоскими: вот глупая красотка-выскочка, вот добрая подруга-тихоня, тут сверкает глазами изверг-вояка, там строит козни подлая управляющая. Прекрасный принц», весь из себя смелый, загадочный и благородный, тоже в наличии. Но постепенно открываются всё новые стороны их личности, выясняются детали устройства заглавного тёмного Двора, и в конце концов изначальная картина переворачивается с ног на голову.

Вселенная романа, подобно действующим лицам, тоже оказывается куда более интересной и затейливой, чем можно решить по аннотации. Продуманы законодательство, география, политическая ситуация; описывается, как летучая мышь — символ империи Магны Вампирии — вытеснила кресты на шпилях соборов и как живётся тем, кто по-прежнему хранит верность этому кресту. Кстати, почитателей колоритного зверья книга точно порадует: многочисленные вóроны, жутковатые плотоядные кони и те же летучие мыши здесь неотъемлемая часть атмосферы. Помимо фауны, антураж декаданса поддерживает флора и даже предметный мир: на пути юной Фруаделак встречаются магические розы, скрипки, маски — и всё «вампирские».

Ещё в книге есть элементы различных мифологий, низшие упыри, своеобразные «монстры Франкенштейна», разговоры с мёртвыми и даже намёки то ли на реинкарнацию, то ли на предвидение. В общем, автор добросовестно поработал над тем, чтобы зацепить читателя, и тщательно развесил ружья на будущее.

Немного портит впечатление полное отсутствие юмора и самоиронии. Конечно, о каком юморе речь, когда при нарушении комендантского часа любой смертный рискует стать игрушкой в «галантной охоте», — но излишне серьёзный тон всё-таки утомляет. А ещё некоторые сцены затянуты: лаконичность, особенно в том, что касается испытаний для вхождения в придворный круг, пошла бы книге только на пользу. К счастью, писатель держит хороший ритм: при обилии приключений и резких поворотов сюжет не превращается в нагромождение беготни и драк.

Самое же примечательное — совершенно непонятно, кто в этой истории «хороший». Какой поступок более достойный: предательство друга или предательство идеалов? Обман или бессмысленное самопожертвование? Открытый бунт с дюжиной побочных жертв или коварная и довольно подлая интрига? В результате, когда под занавес романа Жанна проповедует высокие идеалы о свободе и благе народа, невольно приходит мысль: есть ли в её речах хоть капля искренности? Не придётся ли уже новым героям бороться с Жанной, увязшей в паутине злобы и порока? И можно ли вообще разорвать эту паутину?..

Итог: увлекательная трактовка вампирской темы, где говорится о трансмутации не только мистического, но и душевного толка, — с запоминающимся миром, глубокими персонажами и полезной моралью.

Слово творца Многие авторы переходят от «взрослых» романов к young adult ради большей свободы. Проблема французской литературы в том, что она чрезмерно озабочена стилем и забывает об истории. Молодёжь же хочет сюжетов и персонажей, которые затягивали бы и не отпускали с первой до последней страницы книги.

Мои щёки вспыхнули. От стыда. Это я — прекрасная душа? Я, которая использовала подругу в своих целях? Что, если бедняжку поймают и обвинят в массовом отравлении? Собрав всю силу воли, я стала уговаривать себя: что этого не произойдёт… что я сама готова умереть… что убить тирана — благородная цель… что торжество свободы стоит любых рисков. А разве нет?..