Бэтмен: Тёмная победа

Целый год убийца, прозванный Праздником, терроризировал Готэм. Именно он поспособствовал тому, что Харви Дент превратился в безумца Двуликого. Спустя несколько месяцев появляется новый серийный убийца, который выбирает жертвами копов, и все улики указывают на бывшего окружного прокурора. Тёмный рыцарь берётся поймать убийцу, прозванного Палачом.

Жанр: супергероика

Сценарист: Джеф Лоэб

Художник: Тим Сейл

Издательство: «Азбука-Аттикус», 2017

Выход оригинала: 2000

У мини-серии «Долгий Хэллоуин» множество достоинств: интригующий сюжет, атмосферность, прекрасно раскрытые герои и, что немаловажно, самодостаточность. История не требует знакомства с другими комиксами о Бэтмене, к тому же она полностью завершена. Однако успех серии привёл к тому, что сценарист Джеф Лоэб задумался о продолжении. Его партнёр, художник Тим Сейл, не горел желанием браться за сиквел — прежде всего потому, что там должен был появиться Робин, а иллюстратор считал, что этот герой не вписывается в изображённый им мрачный Готэм. Но в итоге он всё же согласился поработать над «Тёмной победой», благодаря чему она унаследовала фирменный визуальный стиль «Долгого Хэллоуина».

Сюжет сиквела также близок по духу к истории первого комикса. Лоэб — один из немногих сценаристов, демонстрирующих, что Бэтмен не просто мститель в маске, а детектив. Детективная линия выписана превосходно — по Готэму прокатывается волна убийств, с каждым новым преступлением у Тёмного рыцаря всё больше улик, но они противоречивы, и дело становится ещё более запутанным. Лоэб мастерски нагнетает интригу и заставляет обращать внимание на мельчайшие детали в попытках разгадать, кто же этот неуловимый преступник. Недостатка в подозреваемых нет. Как и в «Долгом Хэллоуине», Лоэб использует множество персонажей, в том числе обширную компанию злодеев — как с приставкой «супер», так и обычных мафиозных боссов. Сценарист создаёт масштабную и многослойную картину, складывая её, словно из кусочков мозаики, из множества отдельных ярких эпизодов.

Робин знаменует новую страницу в жизни Бэтмена — ту, где вновь есть место привязанностям.

Расследование осложняет не только обилие кандидатов на роль Палача, но и то, что Бэтмен в «Тёмной победе» не в лучшей форме. Недавно герой рискнул довериться Джиму Гордону и Харви Денту, которые стали его союзниками в борьбе с преступностью, но это обернулось болезненной потерей. Теперь Тёмный рыцарь ещё более холоден, чем прежде, и отталкивает даже тех, кто ему близок. Единожды обжёгшись и потеряв друга, он получил такую психологическую травму, что готов обречь себя на полное одиночество. И ответом на эту проблему становится появление Робина, которое так не нравилось художнику. Сам Робин раскрыт в «Тёмной победе» слабо и толком не успевает себя проявить, но он знаменует новую страницу в жизни Бэтмена — ту, где вновь есть место привязанностям.

Итог: отличный комикс, унаследовавший почти все достоинства «Долгого Хэллоуина», кроме самостоятельности. Прежде чем читать «Тёмную победу», обязательно стоит ознакомиться с первой частью.

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