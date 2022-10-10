Bubble — 10 лет! История издательства и его комиксов (с комментариями создателей)

Десять лет назад, 1 октября 2012 года, в продажу поступил первый выпуск «Бесобоя» — первого комикса издательства Bubble. В честь юбилея франшизы мы вспоминаем её историю, рассказываем о текущем положении дел и наблюдаем за тем, как Bubble обретает себя в кино.

Смотрите также С чего начать читать комиксы Bubble? Трудно поверить, но издательство Bubble выпускает комиксы уже десять лет! Чтобы вы без труда подобрали что-нибудь для себя, мы подготовили небольшой тест.

От юмора к собственной вселенной

На самом деле всё началось ещё раньше. Осенью 2011 года Артём Габрелянов запустил сатирический журнал комиксов Bubble. Он высмеивал общественную жизнь, политику и шоу-бизнес, а среди действующих лиц фигурировали такие персонажи, как Никита Мигалков, Дик Адекват, Барри Полюбасов и Брюс Не Могущий. Последний был версией голливудского актёра Брюса Уиллиса, переехавшей в Россию и не выдержавшей столкновения с отечественной действительностью.

После выхода первого номера исполнительный директор холдинга News Media Ашот Габрелянов (младший брат Артёма) был настроен весьма оптимистично и говорил, что с нового года планирует увеличивать тираж с 10 000 до 60 000. Однако оптимистические прогнозы быстро сменились пессимистическими: Bubble не пользовался особым спросом и был закрыт после девятого выпуска. Впрочем, Артём в тот момент уже строил другие, более смелые планы.

Когда я приехал на мероприятие «Самый большой магазин комиксов» в Петербурге, меня все спрашивали: «Почему вы делаете юмористический журнал?» Я отвечал: «Ребят, а вы хотите сразу “Хранителей” российских? Чтобы появился русский Алан Мур, сначала нужен Супермен в 1939 году, потом долгая эволюция, а у нас сразу хотят с места в карьер. Не бывает так, должен быть юмористический этап, потом супергероика, её деконструкция и так далее. Артём Габрелянов

Первая волна

Разочаровавшись в идее сатирического журнала, Артём Габрелянов решил переключиться на супергеройские комиксы. Чтобы как можно больше расширить потенциальную аудиторию, он выбрал максимально архетипичные сюжеты: мистический боевик об охотнике на демонов, детектив о полицейском, шпионский боевик о разношёрстной команде спецагентов и исторический эпос о попаданце, путешествующем во времени…

Художница Анастасия Ким (известная также под ником Phobs) позднее вспоминала, что подготовка к запуску этой линейки проходила в атмосфере жесточайшего цейтнота: на создание и утверждение концепций, отрисовку сюжетов и получение финансирования у команды был всего месяц. «Финансирование мы получили, — вспоминает Phobs, — но в сценарии остались дыры, в концептах персонажей остались дыры, а биографии не были прописаны должным образом».

Стартовая линейка издательства состояла из четырёх серий: «Бесобоя», «Майора Грома», «Инока» и «Красной Фурии».

Первый комикс новой линейки поступил в продажу 1 октября 2012 года. На запуск нового издательства потребовалось 3 миллиона долларов — в эту сумму вошли расходы на печать и распространение комиксов, авторские гонорары и зарплаты, рекламная кампания. Кстати, кампания получилась запоминающейся: в парке Горького установили счётчик в виде каменного календаря майя, отсчитывающий время до предполагаемого конца света в декабре (на часах была указана ссылка, ведущая на стартовую страницу издательства Bubble). А возле подъездов стали появляться объявления об ищущей квартиру семье супергероев-славян и о наборе добровольцев-супергероев в группы реактивного реагирования, призванные справиться с «участившимися случаями нападений чертей, вурдалаков и прочей нечисти».

Бесобой

Армия демонов из Преисподней убивает всю семью военнослужащего Данилы, а самого Данилу оставляет прикованным к больничной койке. Но таинственные благодетели возвращают героя к жизни и одаривают сверхъестественными способностями. Данила становится Бесобоем и получает новую цель в жизни — сражаться с бесами, пытающимися проникнуть в наш мир из Ада, где как раз свергли Сатану и развязали жестокую гражданскую войну.

Серия «Бесобой», по крайней мере поначалу, выдалась неоднозначной — яркие второстепенные персонажи, нарисованный в мельчайших деталях мир и проработанная мифология вселенной были выше всяких похвал, а вот главный герой получился шаблонным, да и в повествовании хватало хаоса и сумбура.

Со временем сюжет разогнался, хаос и сумбур сменились добротным экшеном и логикой в действиях персонажей, а второстепенные герои обзавелись проработанными характерами, отчётливыми индивидуальными чертами и подробной предысторией.

Инок

После смерти деда московский мажор Андрей Радов продаёт семейную реликвию и покупает на полученные деньги дорогую спортивную тачку. И немедленно попадает на ней в аварию. Пока тело Андрюши лежит в коме, герою является призрак дедушки. Дед распекает нерадивого внука: семейная реликвия оказывается тем самым крестом, которым тысячу лет назад князь Владимир крестил Русь, а инкрустированные в крест камни даруют владельцу сверхъестественные силы. Тысячу лет семья Радовых хранила крест, а тот оберегал Русь от захватчиков. Теперь Андрей должен побывать в телах своих предков и заново отобрать все камни у их первоначальных владельцев. И, разумеется, крест с камнями нужен не только ему.

«Инок» начинается как патриотическое фэнтези с попаданцами и восьмистраничными экскурсами в историю славных побед русского оружия. Но уже к концу первой арки в издательстве осознали все недостатки и ограничения подобного сеттинга. В течение следующих полутора десятков номеров «Инок» шаг за шагом избавился от всех лишних элементов и превратился в увлекательное приключенческое фэнтези.

Андрей Радов вернул камни, скинул массивное православное одеяние, обзавёлся колоритными друзьями и вместо прошлого принялся странствовать по Многомирью — ярким и разнообразным мирам, населённым персонажами из славянской, греческой и других мифологий.

Над «Иноком» изначально было работать тяжелее всего. И из-за сложной исторической тематики, и из-за автора, прежде не знакомого с форматом комикса, и из-за постоянной чехарды с художниками. К счастью, нам удалось стабилизировать «Инока», провести небольшую перезагрузку серии, во время которой мы одновременно избавились от всех минусов, сохранив все плюсы. Артём Габрелянов

Майор Гром

В Санкт-Петербурге орудует серийный маньяк, одетый в маску чумного доктора. Объявив себя спасителем города, объятого чумой беззакония и несправедливости, безумец начинает убивать людей, сумевших безнаказанно нарушить закон: коррумпированных чиновников, превысивших полномочия полицейских, мажоров — папенькиных сынков, виновных в аварии со смертельным исходом. Общественность начинает одобрять методы маньяка, полиция в тупике, и лишь храбрый, умный и опытный майор Игорь Гром способен распутать это дело. Но какой ценой?

«Гром» с самого начала позиционировался как наиболее реалистичный из всей линейки Bubble комикс, и, как ни странно, именно его реалистичность развязала авторам руки. Игорь Гром — обычный человек, который раз за разом попадает в экстремальные ситуации, и это постепенно начинает на нём сказываться — вот условия, гарантирующие первоклассную драму. Но самой неоднозначной и запоминающейся фигурой комикса оказался Чумной Доктор, под маской которого скрывался основатель сети «Вместе» Сергей Разумовский.

За последующие годы персонажи росли и развивались, жанр сменялся с детектива на экшен и триллер, а потом обратно. Комикс произвёл наибольший фурор — именно «Гром» может похвастать наибольшей базой фанатов, которые пишут всё новые фанфики о приключениях полюбившихся героев на профильных сайтах и в сообществах.

Я в своих сценариях в первую очередь отталкиваюсь от зрелищности конкретных сцен. Бывает так, что какой-то образ вбивается мне в голову, и я стараюсь построить вокруг него чуть не весь сюжет. Вся первая арка «Майора Грома» родилась из того, что мне представилось, как красиво горит дорогая машина, в которой сожгли сына чиновника, виновного в аварии со смертельным исходом. Артём Габрелянов

Красная Фурия

Ника Чайкина — одна из лучших воровок на свете. Девушка всегда работает одна, но как-то раз сверхсекретная организация делает ей предложение, от которого невозможно отказаться: вступить в ряды спецагентов и принять участие в поисках Святого Грааля.

Первые номера «Красной Фурии» были легкомысленным приключенческим боевиком в лучших традициях 1980-х годов: с безостановочным экшеном, постоянными перестрелками, многочисленными шутками, отсылками и пасхалками, а также обилием фансервиса, который обеспечивала фигуристая главная героиня. Под стать были и сюжеты: безумные нацистские учёные, безмозглые зомби-солдаты, тайные базы, динозавры, искусственные боги — «Фурия» в первые годы, кажется, обыграла все клише приключенческих боевиков категории В.

Мы делаем комиксы для тех, кто никогда не читал комиксы, для тех, для кого Bubble — их первый опыт. У нас в массовой культуре нет нехватки реалистичных историй, но демоны и взрывы попросту круче. И к тому же чем проще история, тем она понятнее и более востребована. Артём Габрелянов

Экслибриум

Спустя два года после запуска первых четырёх серий издательство Bubble расширило линейку за счёт городского фэнтези «Экслибриум» и космооперы «Метеора».

Студентка Лиля Романова случайно узнаёт, что герои книг могут сбегать в реальность. С этого момента девушка с головой погружается в мир волшебства и сказок, становясь членом ордена чародеев, которые управляют волшебными чернилами, разбираются со взбесившимися книгами и охотятся за беглыми литературными персонажами.

Если первые серии Bubble были построены вокруг довольно стандартных комиксных сюжетов, то «Экслибриум» — самобытная история с атмосферным миром, оригинальными идеями, непредсказуемым сюжетом и тщательно проработанными персонажами, характеры которых раскрываются постепенно. «Экслибриум» воспринимается как более женская история, но постоянный автор серии Наталья Девова возражает, что жёстких моментов в ней хватает.

Меня постоянно сносит в какие-то жестокие вещи, потому что они заставляют работать моё воображение. «Экслибриум» начинался так: «Наташа, напиши нам добрую приключенческую серию», на что я ответила: «Хорошо». Меня хватило на два выпуска, после чего начались расчленёнка и «что может быть более объединяющим, чем непреднамеренное двойное убийство?» Наталья Девова, сценаристка

Метеора

Девушка с Земли Алёна Кузнецова по прозвищу Метеора по воле своего отца оказалась далеко от родной планеты. В компании пары колоритных инопланетян она зарабатывает на жизнь перевозкой не вполне легальных грузов и прочими авантюрами, но мечтает однажды вернуться домой, к маме. Однако Метеора и её команда, раз за разом вляпываясь во всевозможные неприятности и интриги, оказываются втянуты в противостояние двух местных политических сил — Коалиции и Союза справедливости и порядка.

«Метеора» — яркая и весёлая космоопера с авантюрными сюжетами, живым и проработанным миром, харизматичными персонажами, в числе которых и колоритные инопланетяне. Её можно назвать смесью Mass Effect со «Звёздными войнами» и «Стражами галактики», рассчитанной в первую очередь на женскую аудиторию.

Инок против Бесобоя

Первый год герои различных серий Bubble существовали в своих обособленных мирах, но сценаристы с самого начала намекали, что действие всех серий разворачивается в единой вселенной. Прошло чуть больше года с момента запуска, и авторы решили столкнуть парочку персонажей лбами.

В декабре 2013 года в продажу поступил первый номер первого кроссовера в истории издательства — «Инок против Бесобоя». Сюжет мини-серии был весьма прост: Магистр, главный антагонист «Инока», наплёл вернувшемуся из комы и из прошлого Андрею Радову, что в смерти его деда виновен Бесобой. Радов отправляется бить морду Даниле. Разумеется, в итоге герои понимают, что их обвели вокруг пальца, а Магистр, пока его враги заняты, успевает умыкнуть один важный артефакт, который сыграет свою роль в следующем глобальном событии.

Сценаристы «Инока против Бесобоя» использовали кроссовер для мягкого перезапуска «Инока»: избавили героя от лишних атрибутов и подготовили почву для смены концепции с путешествий по страницам истории на путешествия по другим мирам.

Время Ворона

«Инок против Бесобоя» затронул только две серии Bubble и стал своего рода пробой пера перед первым по-настоящему глобальным событием — кроссовером «Время Ворона». И в нём приняли участие все персонажи Bubble, в том числе Метеора и Лиля Романова.

Таинственный чернокнижник Магистр готовится к пробуждению Кутха, древнего божества, планирующего подчинить себе весь мир — именно для этих целей злодею понадобился артефакт, похищенный им во время событий «Инока против Бесобоя». На путь борьбы с вернувшимся божеством вступают Данила, Андрей, Ника и Игорь Гром, которому внезапно выпала центральная роль, потому что в качестве своего аватара древний бог выбрал тело давнего антагониста Игоря — Сергея Разумовского.

Пока герои четырёх основных серий имели дело непосредственно с Кутхом, Метеора защищала Землю от посягавших на её целостность инопланетян, а Лиля и Книгочеи разбирались с фолиантом, который был похищен Магистром. Самым забавным моментом кроссовера же оказался тот факт, что, хотя Инок стал непосредственным участником истории, его сольная серия даже не заметила исчезновения протагониста и продолжила развивать магистральный конфликт, а на первый план вышел один из спутников Андрея — вор и авантюрист Серый Волк. На время кроссовера и отсутствия Андрея серия даже сменила название с «Инока» на «Волка».

Концовка «Времени Ворона» повлияла на всех основных персонажей. Данила-Бесобой потерял часть сил, а Андрей Радов лишился креста, из-за которого в своё время и попал в переплёт. Игорь Гром ещё глубже погрузился в депрессию и подсел на таблетки, а агентство, в котором работала Ника Чайкина, расформировали, и перед девушкой и её друзьями встала новая цель. Поскольку Кутх был Богом-Вороном, после смерти его перья разметало по всему миру, и некоторые из них попали в людей, наделив их разнообразными суперсилами. Мировые правительства объявили охоту на Оперённых, и Ника и её друзья принялись спасать их от смерти или заключения. В целом все серии Bubble после кроссовера сделали крен в сторону мрачности и более сурового реализма.

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Первые выпуски Bubble грешили клишированными сюжетами, поверхностными персонажами и излишне сексуализированными героинями. Однако авторы комиксов не стояли на месте — постепенно все серии избавились от лишних элементов и обрели свой стиль.

Когда мы делали комикс в 2011–2012 годах, то всё было иначе. Женские образы были другими. Но мне кажется, если ты про себя прошлогоднего не можешь сказать «какой же я был дурак», то ты просто перестал развиваться, и эту проблему следует решать. Мы в Bubble не стесняемся развиваться и меняться. Да, на старте у нас были проблемы с описанием, действиями и визуализацией женских персонажей в комиксах, но мы подросли во всех смыслах. Артём Габрелянов

Ещё одной ошибкой раннего периода Bubble стала схема распространения, ориентированная на обычные киоски «Пресса» и крупные торговые точки. Артём Габрелянов постепенно понял, что большие тиражи никак не способствуют развитию индустрии. Он решил сократить их и отправлять экземпляры исключительно в комикс-шопы, параллельно запустив программу по поддержке новых магазинов.

«Мы отгружали комиксы чуть ли не по себестоимости, чтобы магазины могли их спокойно продавать и зарабатывать деньги в первые месяцы. И за следующие три года по всей стране открылось около 150 новых магазинов», — рассказывает Габрелянов.

Второе дыхание

В декабре 2016 года издательство Bubble объявило об обнулении нумерации основных серий, за которым, по сути, скрывался мягкий перезапуск. На смену «Майору Грому», «Иноку» и «Красной Фурии» пришли «Игорь Гром», «Мироходцы» и «Союзники». Лишь «Бесобой» сохранил прежнее название, к которому прибавилась приписка vol. 2. Эта инициатива получила название «Второе дыхание».

Говорят, что перезапуски и обнуления серий — это плохая вещь, но на самом деле она хорошая. Потому что всем хочется взять первый номер или первый томик серии и начать его читать. При этом наши старые серии тоже хорошо продаются, поэтому я не могу сказать, что «Второе дыхание» поставило крест на продажах старых книг. Люди хотят читать и новое, и старое. Роман Котков, главный редактор издательства Bubble с 2015 года

Союзники

Пережив события «Времени Ворона», Ника Чайкина и другие уцелевшие члены МАК учатся жить заново. Кто-то — с полученными увечьями и пережитыми травмами, кто-то — с новообретёнными способностями. Продолжая противостоять оружейному барону Августу ван дер Хольту, Ника и её друзья объединяются в новую команду «Союзники», цель которой — спасение Оперённых от преследования обществом и правительством.

Главной особенностью «Второго дыхания» стали не перезапуск и не обнуление серий, а смена жанра. Если «Красная Фурия» была легкомысленным развлекательным боевиком, то «Союзники» Натальи Девовой — смесь мрачной шпионской драмы с психологическим триллером, которая делает акцент на внутренних переживаниях и изменениях персонажей.

Девова придала повествованию ценности, добавила происходящему трагизма и углубила характеры многих персонажей, развитие которых в рамках «Фурии» достигло предела. Некоторые герои изменились кардинально, причём изменение это полностью обусловлено сюжетом. К примеру, Джошуа Донато, которому прежде не было дела до чувств других людей, став Оперённым, приобрёл способность к эмпатии и теперь может читать мысли и ощущать эмоции других людей на значительном расстоянии.

Игорь Гром

Потеряв работу, близких и самого себя, бывший полицейский Игорь Гром пытается найти новый смысл жизни. Но жажда справедливости и обострённое чувство долга перед людьми не дают ему покоя и заставляют регулярно вляпываться в неприятности.

Отличное исследование на тему того, что вся случившаяся с человеком жесть не проходит бесследно, каким бы суперменом он изначально ни выглядел. Противостояние с Чумным Доктором, встреча с Богом-Вороном, потеря любимой девушки — все эти события морально уничтожают Игоря, вгоняют в депрессию и доводят до психушки. Из неё он выходит уже совершенно другим человеком, хуже соображающим, страдающим провалами в памяти и утратившим способность «видеть» — теперь он может только «смотреть».

«Игорь Гром» — эмоциональная драма, которая отлично работает по двум причинам. Во-первых, читатели за 50 предыдущих номеров настолько привязались к персонажу, что теперь не могут не переживать его падение. А во-вторых, сценаристу Алексею Замскому удалось сочинить по-человечески понятную и трогательную историю. Кстати, изначально Замский был одним из самых ярых критиков первых номеров Bubble, а затем предложил свой план развития персонажей… и получил работу.

Многие сценаристы, с которыми мы работаем, — зарекомендовавшие себя люди либо в творческой тусовке, либо в журналистской. Наш автор Алексей Замский долгое время писал критические статьи про Bubble на комиксных сайтах, а потом предложил свой план на серию «Игорь Гром», и мы его приняли, поверили в авторское видение. Если человек работает, старается, результат его работы заметен в любой среде, — потенциально это наш человек. Роман Котков

Мироходцы

После событий «Времени Ворона» и финала «Инока» Андрей Радов, его жена Ксюша и приятель Серый Волк становятся защитниками Многомирья. Довольно быстро у них появляется серьёзный враг — древние боги объединяются в союз под названием Пантеон. Их цель — добраться до настоящей Земли и пробудить Спящего. Причём их совершенно не волнует, что в процессе планета будет уничтожена…

По правде говоря, в случае с «Иноком» смена названия напрашивалась уже номеров 30. Андрей начал терять атрибуты Инока ещё в кроссовере «Инок против Бесобоя», а Ксюша и Волк стали полноценными протагонистами серии номеру к 30-му.

«Мироходцы» получились более легкомысленной и развлекательной по стилю серией, но за внешней простотой скрывался довольно грустный магистральный сюжет. Во-первых, после финала «Инока» кардинально изменилось положение сил. Если раньше Андрей был супергероем, защищающим и Многомирье, и Ксюшу, то теперь Ксюша превратилась в практически бессмертную дриаду с могущественными силами, а Андрей стал простым смертным с мощным мечом, который к тому же постепенно сводил своего носителя с ума.

При довольно лёгком общем настрое у «Мироходцев» очень трагичная концовка, которая выливается в очередное глобальное событие «Крестовый поход». Кроссовер уже не в первый раз меняет правила игры во вселенной Bubble и перечёркивает всё, что за 80 с лишним номеров совершил Андрей Радов.

В отличие от западных коллег мы не стесняемся привносить в комиксы так называемое «стекло» — грустные, трагичные вещи, которые заставляют читателей страдать, но при этом поддерживают общую атмосферу реалистичности вселенной. В этом есть какая-то своя фишка — вызвать у читателя побольше эмоций, заставить чувствовать вместе с нами. И создатели — далеко не страшные манипуляторы, которые, аки Джордж Мартин, мечтают поубивать персонажей. Первым смерть любимого героя переживает его автор. Роман Котков

Бесобой vol. 2

Второй том «Бесобоя» продолжил сюжет первой серии, разве что новый сценарист Алекс Хатчетт полностью сместил акцент с похождений главного героя на развитие вселенной и второстепенных персонажей серии. Основываясь на Ветхом Завете, Хатчетт умело сплетал религиозные и мифологические сюжеты с собственными историями о разборках демонов, борьбе за трон Сатаны и попыткам беженцев из Ада обрести новый дом в другом месте.

Главная идея Хатчетта, отличающая нового «Бесобоя» от старого, в том, что демоны — это такие же чувствующие существа, многие из которых тоже хотят жить и не заслуживают смерти просто потому, что попались на глаза Даниле.

Сюжеты серий всегда расписаны на очень долгое время, на год-полтора вперёд, есть как минимум несколько сюжетных поворотов и финал, который продумывают авторы. Решение о том, какую серию вывести из ротации, зависит от спроса, от интереса, от авторов, но в первую очередь — от читателей. Мы стараемся просто так с персонажами не прощаться. Роман Котков

Bubble расширяет границы

Издательство Bubble уже давно вышло за пределы основной линейки комиксов. Ещё в ноябре 2015 года был создан импринт Bubble Visions, выпуcкающий авторские комиксы, не связанные с основной вселенной Bubble. За семь лет в нём были изданы такие работы, как «Якутия» Евгения Федотова, «Тагар» Анны Сергеевой и Марины Приваловой, «Заговор единорогов» Алекса Хатчетта и «Гоголь» Егора Сапожникова.

Проект Bubble Visions появился, когда мы начали работать с огромным количеством талантливых авторов и поняли, что помимо комиксов, вписывающихся в нашу основную вселенную, у них есть много авторских историй, где они раскрываются совершенно с новой стороны. Такое хочется донести до аудитории. Роман Котков

Три года спустя возник ещё один импринт — Bubble Manga, и в его главе встала художница «Тагара» Марина Привалова. Как следует из названия импринта, он посвящён отечественной манге, которая прежде издавалась под брендом Bubble Visions. Здесь вышли «Избранница Луны» Серафима Онищенко и Натальи Ререкиной, «Ликорис» Натальи Девовой и Константина Тарасова, а также «Чернильный принц и книжный рыцарь» от сценаристки и художницы, скрывающейся под псевдонимом KAMERIM.

С идеей создания Bubble Manga пришла замечательная художница Марина Привалова. Она давно горела желанием рисовать мангу и только мангу, так что она возглавила проект, собрала авторов, выслушала идеи. Мы считаем, что это направление невероятно перспективное, что показывают и продажи, и спрос аудитории, и качество историй. Роман Котков

В июне 2018 года была запущена инициатива «Новые герои Bubble», в рамках которой новым авторам и художникам предоставили возможность сделать собственную серию внутри основной вселенной. Всего на конкурс была представлена 171 работа, из которых редакция отобрала 9 — работы финалистов были изданы в течение 2019 года, но только «Сокол», «Анна» и «Импульс» получили продолжения.

Мы придумали эту инициативу для поиска новых авторов. Мы получили огромное количество талантливых заявок, очень от них кайфанули, отобрали девять и помогли довести их до пилотного выпуска. Роман Котков

Работы всех финалистов были опубликованы на страницах антологии «Легенды Bubble», где сценаристы издательства рассказывали о тех приключениях героев вселенной (прошлых, настоящих или будущих), которые не попали на страницы основных серий.

Идея инициативы родилась у меня, когда мы обсуждали что-то новое, что можно сделать во вселенной Bubble. Мы подумали, что в своё время старые журналы-антологии Marvel и DC не назывались по имени какого-то героя: Tales of Suspense, Amazing Fantasy, Action Comics. То же самое и с «Легендами Bubble». В них можно хоть каждый месяц делать нового героя и смотреть, выстрелит или нет. Роман Котков

Третье пришествие

Первое время издательство считалось убыточным, но с годами ему удалось выйти на полную самоокупаемость. В 2019 году выручка Bubble составила 49 миллионов рублей, в 2020 — 44 миллиона.

В сентябре 2019 года издательство решилось на ещё один важный шаг и полностью отказалось от печати одиночных выпусков. Последним вышедшим в бумаге комиксом стал 33-й номер «Союзников». Теперь одиночные выпуски доступны лишь в цифре, а на бумаге печатаются только сборники.

Мне кажется, что отказ от печатных синглов скорее отразился на эмоциональной, чем на финансовой составляющей. Тиражи оставались, люди не брали историю с 48-го выпуска. Поэтому сейчас мы работаем только с специальными выпусками или с мини-сериями, всё остальное отлично продаётся в цифре. Роман Котков Диджитал-комиксы — это ещё одна ступень вперёд. Я бы даже сказал, это новый виток эволюции сторителлинга. Технологии могут оживить комиксы, заставить их двигаться, добавить звука. Это потребует больше времени на создание, но в итоге всё с лихвой окупится эмоциями, которые получит читатель. Артём Габрелянов

А ещё у Bubble обновилась линейка — «Мироходцы», «Союзники» и «Бесобой» подошли к логическому завершению, и из старых серий в строю остались только «Майор Игорь Гром» и «Экслибриум». Но на смену ветеранам подоспели новые герои.

Мир

В годы холодной войны американским и советским учёным удалось создать двух первых супергероев. В результате столкновения американского Фаэтона с советским Миром американский супергерой бесследно исчез, а советский — погиб. В наше время Александра Македонская, дочь нижегородского политика, загорается идеей воскрешения Мира в надежде, что он сумеет объединить разобщённое человечество.

Несмотря на то, что «Мир» — самый современный комикс от Bubble, от него веет атмосферой золотого века супергероики. Это и неудивительно, ведь Мир — выходец именно из того времени, а основная сюжетная линия перемежается вставками, нарисованными в стилистике старой школы. Комикс отлично работает с супергеройскими клише, параллельно выстраивая собственный мир и развивая собственных героев.

Майор Игорь Гром

Оправившись от психологических травм, Игорь Гром возвращается на службу в полицию. Поскольку Дима Дубин за время его отсутствия уже поднялся по карьерной лестнице, Игорь получает нового напарника — Айсу Уланову. Вместе с ней Гром продолжает раскрывать дела и бороться с преступностью.

Чумной Доктор

Сергей Разумовский возвращается в Россию после событий «Времени Ворона». Он собирается продолжить бороться с преступностью, но уже более гуманными методами, поэтому находит костюму Чумного Доктора нового носителя. Вернее, носительницу — студентку медицинского университета Леру Макарову, сторонницу гуманного решения проблем, а также… мастера спорта по кэндо.

Так получилось, что я с детства читаю комиксы (итальянские), и каждое лето, приезжая в Россию, я не видела совсем никакого движения по этой теме. Сейчас в книжных есть наши полки, большой выбор, целая вселенная — выбирай что нравится. Даже фильм посмотреть можно. Это очень круто. Анастасия Троицкая, колорист Думаю, Bubble внесло увесистый вклад в создание большего интереса к комиксам и развитие комикс-культуры в России. Была сделана куча всего интересного и крутого. Надеюсь, что дальше будет больше! Джамиля Зульпикарова, художница Никогда прежде на территории СНГ не собиралось столько талантливых и заинтересованных в комиксах людей, которые за такое время смогли безостановочно выдать (и продолжают это делать до сих пор) десятки тысяч страниц комиксов, созданных с нуля. Горжусь своими коллегами, которые всё это время профессионально росли, и всей той работой, к которой мы приложили много усилий. Бесконечно радостно видеть, что вся эта работа находит отклик в сердцах нашей аудитории, спасибо ей за это и за её интерес! Константин Тарасов, художник Я считаю, что за первые десять лет мы сделали то, к чему другие издательства шли десятилетиями. Очень хочется больше новой фазы и новых героев, но я считаю, что фундамент мы заложили прочный. Роман Котков

Bubble идёт в кино

В октябре 2015 года издательство объявило о создании киноподразделения Bubble Studios и о начале работы над первым фильмом — «Майор Гром». «Гром» был выбран как самый приближенный к реальности и, как следствие, наиболее простой в производстве. Однако наиболее простой — не значит лёгкий, в чём скоро пришлось убедиться.

Экранизация «Майора Грома» казалась нам самой простой, но всех наших сил и средств едва хватило, чтобы сделать фильм так, как мы его задумывали. Поставь мы себе более высокую планку, что-нибудь могло бы сорваться в процессе производства, на съёмках или монтаже. «Майор Гром» нас не убил, но точно сделал сильнее. Артём Габрелянов

Прежде чем приступать к полному метру, студия решила попрактиковаться на короткометражках и в 2017 году выпустила 30-минутную ленту «Майор Гром», адаптировавшую сюжет одного из выпусков комикса. Премьера короткометражки состоялась на Берлинском международном кинофестивале, а после показов в Москве и Санкт-Петербурге фильм выложили в свободный доступ на YouTube — на сегодняшний день число просмотров «Грома» превысило 10,5 миллиона.

Поставил короткометражку Владимир Беседин, а майора Грома сыграл Александр Горбатов. В полнометражном фильме Беседина заменил Олег Трофим, а роль Игоря Грома отошла к Тихону Жизневскому.

«Майор Гром: Чумной Доктор» по большей части следует сюжету оригинальных комиксов, но отдельные моменты были переосмыслены. Из экранизации убрали политический подтекст, образ Чумного Доктора существенно переработали, а ещё сценаристы расширили роль подружки Грома — журналистки Юли Пчёлкиной, тут она играет куда более активную роль в сюжете.

Из-за перестановок и других проблем (подробнее о них Артём Габрелянов, Роман Котков и продюсер фильма Михаил Китаев рассказывают здесь) съёмочный процесс затянулся на четыре года — до кинотеатров «Майор Гром» добрался только в марте 2021-го. Несмотря на довольно большую фанбазу и масштабную рекламную кампанию, к которой присоединился новый партнёр («Кинопоиск»), фильм выступил довольно средне. При бюджете в 600 миллионов рублей «Доктор» собрал в прокате всего 300 миллионов — а ведь Артём Габрелянов в интервью Forbes рассчитывал на 1,5 миллиарда.

Однако «Майор Гром» оказался на удивление хорошо востребован на стриминговых платформах, и «Кинопоиск» дал добро на производство сиквела. А точнее, приквела. «Майор Гром: Трудное детство» родился из идеи сделать праздничный спецэпизод. Чтобы не скатываться в банальные рассказы о том, «как Гром и Пчёлкина Новый год праздновали», в Bubble решили заглянуть в прошлое Грома, познакомить зрителей с его отцом Константином Громом, тоже полицейским, а также показать, как его сын из мечтательного подростка превратился в хмурого и никому не доверяющего юношу.

Сразу после премьеры короткометражки «Майор Гром» Артём Габрелянов был настроен весьма оптимистично — он говорил о том, что планирует выйти на иностранные рынки и снять не один, а сразу семь полнометражных фильмов.

Сейчас ближайшие планы выглядят поскромнее — в разработке, кроме «Трудного детства», находится всего один проект — телевизионный сериал о приключениях Красной Фурии, который должен появиться на «Кинопоиске» в следующем году.

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Десять лет назад многие были настроены к появлению комиксов от Bubble скептически. Но сейчас даже самые ярые критики видят, какой большой путь прошло издательство и какой вклад оно внесло в развитие отечественной индустрии комиксов. И судя по всему, путь этот только начинается.